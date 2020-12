Le président Donald Trump a rompu avec les médias et son propre secrétaire d’État, écartant les allégations selon lesquelles la Russie était à l’origine d’un piratage informatique massif. Trump a plutôt affirmé que le vrai coupable pourrait être Pékin.

«Le Cyber ​​Hack est bien plus important dans les Fake News Media qu’en réalité», Trump a tweeté samedi, ajoutant que «Tout est bien sous contrôle.»

«La Russie, la Russie, la Russie sont le chant prioritaire quand quelque chose se passe parce que Lamestream est, pour des raisons principalement financières, pétrifié à l’idée de discuter de la possibilité que ce soit la Chine (ça peut!).

En plus de frapper le «Lamestream» médias pour avoir blâmé la Russie, Trump a également suggéré qu’il «Été un succès sur nos machines à voter ridicules pendant les élections.» Le président a souvent cité une série d’ordinateurs inexpliqués « Défaillance » comme preuve que quelqu’un est intervenu pour lui refuser la victoire dans cinq états de swing clés.

le « Cyber ​​Hack » Trump, cependant, fait référence à une opération de piratage qui ciblait la plate-forme SolarWinds Orion, un outil de surveillance du réseau utilisé par presque toutes les sociétés Fortune 500 et plusieurs agences gouvernementales américaines, parmi lesquelles le Département d’État, la NASA et le Pentagone. Le piratage a été révélé plus tôt ce mois-ci et épinglé sur la Russie sans preuves par nul autre que le Washington Post, citant ses sources anonymes habituelles.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré vendredi que, bien qu’une enquête soit en cours et que ses résultats finaux resteraient probablement confidentiels, «Nous pouvons dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité». Au cours de la même conversation avec l’animateur de talk-show conservateur Mark Levin, Pompeo a qualifié la Russie de « ennemi » des États-Unis, et le président russe Vladimir Poutine comme « Un risque réel pour ceux d’entre nous qui aiment la liberté. »

Moscou nie toute implication dans la cyberattaque.

