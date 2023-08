Trump s’en prend au comté de Fulton DA pour le crime d’Atlanta alors que l’inculpation potentielle de « CON JOB » approche

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump a de nouveau fustigé le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, sur Truth Social, avant une semaine au cours de laquelle il devrait être inculpé pour ingérence dans les élections de 2020 dans la région d’Atlanta, en Géorgie.

Revenant aux thèmes d’attaque qu’il a déployés auparavant, il a qualifié Mme Willis de « RACISTE » et a critiqué son bilan professionnel dans la lutte contre le crime à Atlanta.

Il a qualifié la ville de « l’une des communautés les plus meurtrières des États-Unis » avec « des membres de gangs errant dans les rues », ajoutant qu’ils sont traités avec des « gants pour enfants ».

Vers la fin de la phrase décousue, l’ancien président est arrivé à son point de vue, affirmant qu’il avait entendu – sans fournir de preuves – que Mme Willis utilisait l’acte d’accusation potentiel contre lui comme une « campagne et une collecte de fonds CON JOB ».

M. Trump a attaqué Mme Willis à de nombreuses reprises – avec un ton de plus en plus désespéré – y compris une récente allégation sans fondement d’une liaison extraconjugale avec un membre de gang.

En réponse, le procureur de district a publié un mémorandum au personnel au sujet du nouveau mensonge dit à son sujet, leur ordonnant de ne pas commenter publiquement la question.

L’ancien président a complété sa dernière diatribe en décrivant une fois de plus son appel téléphonique du 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger comme « parfait » et qu’il était de son « devoir et de son droit » de contester la fraude électorale en tant que président.

Fulton County DA Fani Willis et l’ancien président Donald Trump (Getty)

M. Trump a écrit en entier sur sa plate-forme de médias sociaux samedi matin: « J’entends que le procureur de district RACISTE du comté de Fulton (Atlanta) Fani Willis » drôle « Fani Willis, qui préside faiblement l’une des communautés les plus meurtrières des États-Unis, avec des milliers de meurtriers, des criminels violents et des membres de gangs errant dans les rues sans avoir été jugés, libres et traités avec des «gants pour enfants», utilisent un acte d’accusation potentiel contre moi et d’autres personnes innocentes, comme campagne et collecte de fonds CON JOB, le tout basé sur un TÉLÉPHONE PARFAIT APPELEZ, EN TANT QUE PRÉSIDENT, À DÉFIER LA FRAUDE ÉLECTORALE – MON DEVOIR ET MON DROIT !

Dans un enregistrement public de l’appel, M. Trump tente de faire pression sur M. Raffensperger pour qu’il « lui trouve des votes » bien qu’il n’y ait aucune preuve de fraude électorale ou d’autres problèmes. Le président de l’époque a insisté sur le fait qu’il avait remporté l’État, mais a tout de même déclaré qu’il voulait trouver 11 780 voix pour dégager la marge par laquelle Joe Biden avait triomphé aux élections de novembre 2020.

L’appel ne devrait être qu’une partie d’un acte d’accusation à multiples facettes prononcé par le grand jury du comté de Fulton qui a entendu des preuves des multiples façons dont l’ancien président et ses alliés ont tenté d’annuler les résultats de l’élection.

Tard vendredi soir, M. Trump a rompu un silence inhabituellement prolongé sur Truth Social – dans lequel il n’avait principalement republié que des vidéos – en partageant ses deux cents sur la nomination de David Weiss en tant que conseiller spécial dans l’enquête du ministère de la Justice sur Hunter Biden.

L’ancien président a écrit: « David Weiss a été choisi par les deux sénateurs démocrates du Delaware sous » Blue Slip « . Il n’aurait pas été choisi par moi. Mais j’ai une super idée. Pourquoi n’utilisent-ils pas Deranged Jack Smith[?].”

M. Trump a poursuivi: «Weiss enquête sur Hunter depuis 4 ans, lui donnant l’accord« chéri »de tous les accords amoureux. Mais un brillant juge du Delaware a tout compris. Maintenant, j’ai lu, le Département de l’injustice veut un nouveau juge et une nouvelle juridiction. Mais moi aussi, avec des raisons bien plus fortes que Hunter & Crooked Joe. MAGA!!!”

M. Weiss a été nommé au poste de procureur américain auprès du tribunal de district américain du district du Delaware par M. Trump.

L’ancien président a tenté de faire déplacer son affaire d’ingérence dans les élections fédérales du district de Columbia vers la Virginie-Occidentale pour ce qu’il considère comme une chance d’obtenir un meilleur jury.

Bon nombre des plus de 1 000 personnes accusées de crimes liés à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 ont essayé cela et toutes ont été démenties car leurs crimes ont eu lieu à Washington, DC.