L’ancien président Donald Trump a critiqué la Californie et ses politiciens démocrates lors de sa visite dans la vallée de Coachella samedi, qualifiant la sécurité des frontières de son principal problème et affirmant que les États-Unis d’Amérique sont « comme un pays occupé » en raison de leurs politiques d’immigration actuelles.

Trump a parlé pendant près d’une heure et demie devant une foule de plusieurs milliers de personnes au Calhoun Ranch, dans le comté de Riverside, juste à l’extérieur de la ville de Coachella. Le rassemblement de Trump a également eu lieu alors que la température approchait les 100 degrés dans la région, même si elle se refroidissait au cours de son discours. Beaucoup de ses partisans se sont présentés des heures avant son discours pour obtenir de bonnes places.

Quelques minutes après le début de son discours, alors que le soleil brillait encore, Trump a interrogé en plaisantant la foule pour savoir s’il devait mettre son chapeau « Make America Great Again » ou leur laisser voir ses cheveux. Au bout d’un moment, il a dit qu’il avait décidé de mettre le chapeau, notant : « Ce soleil est chaud ! »

Après la chaleur, l’ancien président Donald Trump a enfilé son célèbre chapeau rouge lors d’un meeting de campagne samedi près de Coachella.

Tout en complimentant l’enthousiasme de la foule : « Quel groupe sympathique ! Trump s’est exclamé à un moment donné – l’ancien président n’a pas hésité à critiquer la Californie dirigée par les démocrates.

« Les démocrates de gauche radicale ont détruit cet État, mais nous allons le sauver et nous allons le rendre meilleur que jamais », a déclaré Trump.

Trump a souligné une litanie de problèmes qui affligent l’État, accusant les démocrates, en particulier le gouverneur Gavin Newsom – ou « New-scum », comme l’a dit Trump – et la candidate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris. Il a déclaré qu’il aiderait « les travailleurs qui luttent sous l’État le plus taxé du pays » et a affirmé que « l’immigration clandestine massive » était l’un des principaux facteurs de « destruction de la Californie ».

Il a ajouté qu’il classait la sécurité aux frontières et l’immigration comme le principal problème auquel sont confrontés les États-Unis, contrairement à la plupart des sondages qui montrent que l’économie est la principale préoccupation des Américains.

« Je pense que la frontière est la priorité, parce que vous savez que nous pouvons réparer les choses que nous pouvons faire, mais ce qu’ils ont fait à notre pays à la frontière est incroyable », a déclaré Trump.

L’ancien président Donald Trump s’exprime lors du rassemblement électoral de samedi près de Coachella.

L’immigration a été le sujet principal de la première demi-heure du discours de Trump. Il a suscité de vifs applaudissements lorsqu’il a appelé à la peine de mort pour « tout migrant qui tue un citoyen américain ».

« Et s’ils reviennent dans notre pays après que nous les avons expulsés jusqu’à présent, vous ne le croiriez pas », a-t-il déclaré. « Mais s’ils reviennent dans notre pays, c’est automatiquement 10 ans de prison sans aucune possibilité…. Et si ça ne marche pas, ça prendra 20 ans. Et si ça ne marche pas, ce sera la peine de mort.»

Trump a également fait référence à plusieurs reprises aux affirmations, que les dirigeants locaux et les médias ont démenties, selon lesquelles des complexes d’appartements à Aurora, dans le Colorado, auraient été repris par des gangs vénézuéliens. Il a suscité de vifs applaudissements lorsqu’il a déclaré qu’il utiliserait l’Alien Enemies Act de 1798 pour « cibler et démanteler tous les réseaux criminels de migrants opérant sur le sol américain », affirmant qu’il appellerait cet effort « Opération Aurora ».

Trump s’est entretenu avec des milliers de partisans au Calhoun Ranch, une propriété située entre Coachella et Indio.

Plus tard, il a déclaré que le nombre d’élèves issus de « ménages dirigés par des immigrants illégaux » avait augmenté dans les écoles de Los Angeles, ajoutant : « Ces gens viennent d’une autre planète. »

Trump a ajouté – sans détails – qu’il prévoyait de ramener Los Angeles et San Francisco et de « les rendre sûres, propres et belles ». Il a tenté de relier les problèmes de cette dernière ville à Harris, qui en a été le procureur en chef élu de 2004 à 2011.

« Kamala est en train de faire de nous une nation du tiers monde – c’est ce qui s’est passé à San Francisco », a-t-il déclaré. « Quand elle était procureure à San Francisco, ce qu’elle faisait, elle a déclenché tout ce déclin. »

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, s’exprime lors d’un débat présidentiel contre le candidat républicain, l’ancien président Donald Trump, le 10 septembre 2024.

Sa campagne a également diffusé une compilation vidéo de clips d’actualité détaillant les actes de violence commis par les immigrants. La vidéo était l’une des trois vidéos diffusées lors du rassemblement, l’une montrant les récents commentaires de Harris selon lesquels elle ne pouvait penser à rien qu’elle ferait différemment du président Joe Biden et une autre critiquant les thèmes LGBTQ dans l’armée américaine actuelle.

Trump a également réitéré bon nombre de ses propositions de politique fiscale – supprimer les impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires et les prestations de sécurité sociale, ainsi que rendre les intérêts sur les prêts automobiles déductibles d’impôt – et a déclaré qu’il accorderait « d’importantes réductions d’impôts aux travailleurs », sans donner de détails. .

Le voyage à Coachella faisait partie d’un mouvement de Trump sur la côte ouest, qui a organisé un rassemblement à Aurora, dans le Colorado, vendredi et prévoyait d’en organiser un autre dimanche à Prescott Valley, en Arizona. Plus d’une heure après le début de son discours, l’ancien président Donald Trump a pointé du doigt ses amis et anciens collègues présents dans l’auditoire, dont plusieurs ont pris la parole depuis la scène quelques heures avant l’arrivée de Trump.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, prend la parole avant de prononcer le serment d’allégeance lors du rassemblement.

Les représentants américains de Californie Darrell Issa et Ken Calvert, ainsi que le représentant républicain Matt Gaetz de Floride, étaient présents, tout comme le gouverneur de l’Utah Spencer Cox. Trump a également interpellé le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, la présidente du Parti républicain de Californie, Jessica Millan Patterson, ainsi que les anciens responsables de l’administration Trump, Kash Patel, Robert O’Brien et Ric Grenell. (Trump a également appelé les « chefs » des tribus amérindiennes, mais n’en a nommé aucun. Il a également remercié les « agriculteurs ».)

Au cours de son discours, Trump a attaqué les politiques environnementales de la Californie, comme son mandat de vente de véhicules 100 % électriques d’ici 2035 – une politique qu’il a déclaré qu’il mettrait fin, sans expliquer comment. Il a faussement déclaré que la Californie connaît des pannes d’électricité et des baisses de tension dues à des pénuries d’énergie « tous les week-ends, tous les jours ». (Trump n’a pas non plus mentionné les moulins à vent de Palm Springs, qu’il a critiqués à plusieurs reprises dans le passé lorsqu’il parlait de l’énergie éolienne.)

Trump a également critiqué la politique de l’eau en Californie, affirmant qu’il avait discuté avec Newsom de la possibilité d’utiliser plus d’eau que l’État autorise à s’écouler dans l’océan Pacifique. À son tour, il a réitéré une menace antérieure qu’il avait faite : qu’il retiendrait le financement fédéral pour les incendies de forêt si Newsom n’était pas d’accord.

« Nous allons nous occuper de votre situation en matière d’eau, et nous la ferons avaler (à Newsom) », a déclaré Trump. « Et nous dirons : ‘Gavin, si tu ne le fais pas, nous ne te donnerons rien de cet argent que nous t’envoyons tout le temps pour les incendies de forêt.' »

Il a également critiqué le candidat démocrate au Sénat américain de Californie, Adam Schiff, le qualifiant de « voyou » majeur. Trump a déclaré que Schiff « avait conçu le canular russe », puis a critiqué son apparence physique immédiatement après avoir déclaré qu’il ne le ferait pas.

« C’est l’un des êtres humains les moins attirants que j’ai jamais vu », a déclaré Trump. « Il a le cou le plus petit que j’ai jamais vu, son cou est si petit et sa tête si grosse qu’il n’est pas trop soutenu. »

L’ancien président Donald Trump fait des gestes aux partisans dans la foule lors de son rassemblement électoral samedi près de Coachella.

Trump, qui est connu pour se vanter fréquemment de la taille des foules lors de ses événements, a semblé suggérer à un moment donné que plus de 100 000 personnes étaient présentes.

« Beaucoup de gens ont dit qu’ils en auraient 10 000, peut-être 20 000, mais ils n’ont pas dit 100 000 », a-t-il déclaré.

Même si la foule se comptait clairement par milliers, il était difficile de savoir combien de personnes étaient présentes. Cependant, un permis délivré pour l’événement par le comté de Riverside limitait la capacité à 15 000 personnes, selon les responsables du comté.

L’une des réactions les plus bruyantes de la foule est venue lorsque Trump a déclaré qu’il « soutiendrait le choix universel de l’école et que nous éliminerions de nos écoles la théorie critique de la race et la folie transgenre ».

« Et nous garderons les hommes à l’écart des sports féminins », a-t-il déclaré sous de nouveaux applaudissements, une référence apparente à la controverse sur les athlètes transgenres.

Au cours de son discours, Trump a également relancé certaines de ses fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 lui avait été volée, tout en encourageant ses partisans à rendre la marge électorale de cette année « trop importante pour être truquée ». Il a également suggéré, sans preuve, que le système électoral californien était mal géré, affirmant que les responsables électoraux « envoient simplement (des bulletins de vote) partout ».

Trump a également déclaré qu’il écraserait les « crimes violents » et donnerait à la police le soutien, la protection, les ressources et le respect qu’elle mérite.

« Notre police est incroyable, elle veut faire son travail », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas le droit de le faire lorsque des voyous entrent dans un grand magasin. »

Il a également déclaré qu’il « mettrait fin à toutes les villes sanctuaires », y compris en Californie, et moderniserait et renforcerait l’armée.

Trump est revenu sur le thème de la « reconquête de la nation » pour terminer son discours en disant : « Je vous rendrai la vie. Tout le monde prospérera et chaque famille prospérera et chaque jour sera rempli d’opportunités.

« Ensemble, nous rendrons l’Amérique à nouveau puissante », a-t-il déclaré. « Nous rendrons l’Amérique à nouveau riche, nous rendrons l’Amérique à nouveau en bonne santé. Nous rendrons l’Amérique forte.

« Nous rendrons à nouveau l’Amérique fière. Nous rendrons à nouveau la sécurité à l’Amérique et nous rendrons à nouveau sa grandeur à l’Amérique », a-t-il conclu sous les acclamations enthousiastes de la foule.

L’ancien président Donald Trump fait un geste à la foule alors qu’il arrive sur scène lors d’un rassemblement électoral samedi près de Coachella.

Le personnel de Desert Sun a contribué à ce rapport.

Tom Coulter couvre les villes de Palm Desert, La Quinta, Rancho Mirage et Indian Wells. Contactez-le à [email protected]. Paul Albani-Burgio couvre la croissance, le développement et les affaires dans la vallée de Coachella. Suivez-le sur Twitter à @albaniburgiop et envoyez-lui un e-mail à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Palm Springs Desert Sun : Trump s’en prend à la Californie et vante ses projets dans son discours à Coachella