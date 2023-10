Trump s’en prend à John Kelly après des critiques brutales

L’ancien président Donald Trump a qualifié les critiques de son ancien chef d’état-major John Kelly de « mensonges » et de « fausses histoires », un jour après que l’ancien responsable de la Maison Blanche ait déclaré publiquement à CNN, réitérant les récits de la dépréciation des troupes américaines par Trump.

Dans une déclaration exclusive publiée mardi par CNN, Kelly, le plus ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous Trump, de 2017 à 2019, a réitéré plusieurs déclarations que Trump aurait faites à huis clos attaquant des militaires et des vétérans américains, dont beaucoup sont apparues dans une histoire de 2020 par L’Atlantique.

Parmi les déclarations de Trump partagées par Kelly, il y avait des cas où l’ancien président aurait qualifié les militaires de « perdants » et de « suceurs » parce que « il n’y a rien pour eux ». L’ancien chef de cabinet a également accusé Trump de ne pas vouloir avoir d’anciens combattants blessés en sa présence parce que « ça ne me semble pas bon », et de ne pas être « véridique » sur sa position sur l’avortement, « sur les femmes, sur les minorités, sur les chrétiens évangéliques, sur les juifs, sur les travailleurs et les travailleuses. »

L’ancien président Donald Trump, à droite, est photographié avec l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 31 juillet 2017, à Washington, DC. Trump a riposté aux critiques de Kelly du début de la semaine, en disant Kelly est « un voyou avec un très petit cerveau ».

Mike Theiler-Pool/Getty Images



Dans un article publié dans Truth Social Wednesday, Trump a qualifié Kelly de « le plus stupide de mes militaires », ajoutant que Kelly était « incapable de faire du bon travail, c’était trop pour lui et je ne pouvais pas le supporter, alors Je l’ai viré comme un « chien ».

« Il n’avait ni cœur ni respect pour les gens, alors je l’ai frappé fort. Cela ne m’a fait aucune différence », a poursuivi Trump. « Il m’a déjà défendu partout. Personne n’aime l’armée comme moi ! »

« C’est un Lowlife avec un tout petit cerveau et une très grande bouche », a ajouté l’ancien président. « De nombreuses personnes sont en colère et bouleversées parce qu’elles savent qu’elles ne feront jamais partie d’une nouvelle administration Trump, mais seulement pour une raison : elles ne sont pas assez bonnes. Kelly serait parmi celles en tête de liste ! »

Kelly, un général à la retraite du Corps des Marines des États-Unis, a déclaré à CNN que Trump n’avait « aucune idée de ce que représente l’Amérique » et qu’il « admire les autocrates et les dictateurs meurtriers ». Il a également accusé Trump de n’avoir « que du mépris pour nos institutions démocratiques, notre Constitution et l’État de droit ».

« Il n’y a rien d’autre à dire », a conclu Kelly dans son communiqué. « Que Dieu nous aide. »

Dans un précédent rapport de L’Atlantiqueplusieurs sources proches de Trump ont partagé des histoires selon lesquelles l’ancien président avait annulé une visite au cimetière américain de l’Aisne-Marne près de Paris, en France, en 2018, disant à son équipe : « Pourquoi devrais-je aller dans ce cimetière ? Il est rempli de perdants. »

Dans une conversation distincte au cours du même voyage, Trump aurait également qualifié les plus de 1 800 Marines tués lors de la bataille de Belleau Wood en 1918 de « drageons ».

Semaine d’actualités a contacté l’équipe de presse de Trump par courrier électronique pour des commentaires supplémentaires mercredi soir.

Trump a l’habitude d’attaquer ses détracteurs sur les réseaux sociaux, y compris une récente fouille chez un juriste de New York qui lui a valu un mandat de silence dans le procès civil pour fraude intenté contre lui par la procureure générale de New York, Letitia James. Le conseiller spécial Jack Smith a également demandé qu’un silence soit imposé sur le discours public de Trump dans l’affaire fédérale, accusant l’ancien président d’avoir tenté illégalement de rester au pouvoir après avoir perdu face au président Joe Biden aux élections de 2020.

La semaine dernière, Trump a lancé une diatribe contre le général à la retraite de l’armée américaine Mark Milley, qui semblait qualifier Trump de « dictateur en herbe » lors de son discours de retraite. L’ancien président, qui a suggéré que Milley serait exécuté pour « trahison » dans « des temps révolus », a répliqué à l’ancien chef d’état-major interarmées, le qualifiant de « lent » dans un message publié sur Truth Social.