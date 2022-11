Trump s’en prend à DeSantis et Youngkin

L’ancien président américain Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis prennent la parole lors de rassemblements électoraux de mi-mandat, à Dayton, Ohio, États-Unis, le 7 novembre 2022 et à Tampa, Floride, États-Unis, le 8 novembre 2022 dans une combinaison de photos d’archives.

WASHINGTON – Alors que l’ancien président Donald Trump se prépare pour le lancement prévu mardi de sa campagne présidentielle de 2024, il a publié de nouvelles critiques contre deux gouverneurs républicains qui sont devenus les premiers favoris pour le défier pour la nomination de son parti: le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur de Virginie Glenn Jeune.

Les attaques de Trump sont survenues alors que des dizaines de responsables républicains à travers le pays ont placé la responsabilité des résultats décevants de leur parti aux élections de mardi sur le pas de la porte de Trump.

“‘Vous êtes viré!’ C’est le message que les républicains doivent faire passer à Donald Trump. Dès que possible !” a déclaré le représentant républicain de New York Pete King, un partisan de longue date de Trump. “Il a organisé des rassemblements massifs où il a parlé sans cesse de lui-même, s’est plaint des élections de 2020 et a attaqué d’autres républicains. C’était l’ego de Trump en premier, en dernier et toujours”, a déclaré King dans un tweet jeudi.

Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré que le soutien de Trump aux candidats ne les avait pas aidés lors des élections générales. “L’approbation de Trump a un coût. Le coût est qu’il minimise votre capacité à attirer des indépendants et à gagner en novembre”, a déclaré Hutchinson vendredi sur “Firing Line with Margaret Hoover” de PBS.

Trump semble même avoir perdu le soutien du blogueur conservateur influent Mike Cernovich, qui a déclaré à son million d’abonnés sur Twitter que les pertes de mardi signifiaient “au moins que plus personne n’a à sucer Trump”.

Trump et son équipe ont répondu au blâme en partie en montrant son bilan d’avoir approuvé des centaines de candidats gagnants.

“Le président Trump a accumulé plus de 215 victoires pour ses parrainages – une réalisation vraiment sans précédent et quelque chose de possible uniquement grâce à la capacité du président Trump à choisir et à élire les gagnants”, a déclaré le porte-parole de Trump, Taylor Budowich, à CNBC.

Les candidats soutenus par Trump ont en effet remporté des centaines de courses à mi-mandat, bien que beaucoup d’entre eux se trouvaient dans des districts qui n’étaient pas considérés comme compétitifs et par des candidats approuvés par des républicains de tous les partis.

“Il ne fait aucun doute que c’était une mauvaise élection pour Donald Trump”, a déclaré Asher Hildebrand, professeur agrégé à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke. “A l’exception peut-être de [gubernatorial candidate] lac Kari en Arizona et [Senate candidate] Herschel Walker en Géorgie, tous les gouverneurs et candidats au Sénat qu’il a soutenus dans les cinq principaux États du champ de bataille semblent avoir perdu.”

“Cela, combiné à la solide performance de DeSantis dans la course au gouverneur de Floride, augmente la pression parmi les élites républicaines pour trouver un autre porte-drapeau en 2024”, a-t-il ajouté.

DeSantis a été réélu dans un glissement de terrain, battant l’ancien gouverneur de Floride Charlie Crist par 19 points et remportant les éloges des médias conservateurs et des responsables républicains.

Dans une longue déclaration jeudi, Trump a cherché à s’attribuer le mérite d’avoir sorti DeSantis d’une relative obscurité en 2017, en publiant sur son site Truth Social que DeSantis “est venu me voir dans un état désespéré en 2017 – il était politiquement mort … faible approbation, mauvais sondages, et pas d’argent, mais il a dit que si je le soutenais, il pourrait gagner.”

Trump a également fait une affirmation surprenante selon laquelle il avait “envoyé le FBI et les procureurs américains” en Floride immédiatement après les élections de 2018 là-bas, et avait “réparé” ce qu’il prétendait être une fraude électorale dans le comté de Broward, ce qui, selon lui, coûtait à DeSantis. et maintenant-Sen. Rick Scott des dizaines de milliers de votes par jour.

Si l’affirmation était vraie, cela équivaudrait à un aveu extraordinaire de Trump, qui était président à l’époque, qu’il était personnellement intervenu dans une élection d’État.

Mais vendredi soir, NBC News et d’autres grands médias n’ont trouvé aucune indication que cela se soit jamais produit. Sarah Isgur, qui a été porte-parole du ministère de la Justice de Trump en 2017, a tweeté vendredi que l’intervention présumée “n’a jamais eu lieu”.

DeSantis, pour sa part, est resté concentré cette semaine sur les dégâts et les efforts de récupération de l’ouragan Nicole, qui a frappé son état mercredi.