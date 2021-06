DONALD Trump se serait retourné contre les émeutiers « idiots » du Capitole et aurait déclaré qu’ils « ressemblaient à des démocrates », selon des affirmations choquantes faites dans un nouveau livre.

Dans Glissement de terrain : les derniers jours de la présidence Trump, qui devrait sortir plus tard cet été, le journaliste Michael Wolff allègue que l’ancien président a affirmé que les émeutiers ne pouvaient pas être « notre peuple » après avoir pris d’assaut le bâtiment du Capitole.

Un nouveau livre allègue que Trump s’est retourné contre ses partisans alors qu’ils prenaient d’assaut le Capitole Crédit : AP

L’exposition doit sortir en juillet Crédit : Henry Holt et Cie.

Le livre comprendra des affirmations choquantes sur le déroulement des émeutes du 6 janvier, dont plusieurs ont été incluses dans un extrait publié lundi par le New York Magazine.

« Cela a l’air terrible. C’est vraiment mauvais », a déclaré Trump à un assistant au téléphone après avoir vu des fans de MAGA entrer par effraction dans le bâtiment du Capitole, selon le livre.

« Ce ne sont pas nos gens, ces idiots avec ces tenues », aurait-il ajouté. « Ils ressemblent à des démocrates. »

Au fur et à mesure que les événements du 6 janvier se déroulaient, des images des personnes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment du Capitole ont été largement partagées – y compris des fans drapés dans des vêtements MAGA et des drapeaux américains, des personnes portant des chemises et des pancartes QAnon et un homme portant une coiffe à cornes.

Les fans de Trump étaient à l’intérieur des chambres du Sénat et dans les bureaux des membres de la Chambre le jour où le Congrès devait se réunir pour certifier officiellement Joe Biden comme vainqueur des élections de 2020.

Le nouveau livre allègue que Trump ne saisit pas la gravité des émeutes au fur et à mesure qu’elles se déroulaient Crédit : Getty

Des centaines de soutiens de Trump ont été arrêtés dans les mois qui ont suivi l’attaque Crédit : AP

Trump a appelé ses partisans à marcher jusqu’au Capitole avant les émeutes Crédit : Reuters

Selon le récit de Wolff, après avoir prononcé un discours sur la façon dont l’élection lui a été volée plus tôt dans la journée du 6 janvier, Trump a semblé ne pas comprendre jusqu’où ses partisans allaient pendant plusieurs heures.

Sa fille, Ivanka, a d’abord qualifié la situation de « problème d’optique », selon le livre.

La fille de l’ancien président « flottait » dans l’aile ouest pour discuter de la façon dont ses enfants étaient entrés dans une école privée en Floride, affirme Wolff, un exploit dont elle aurait été extrêmement satisfaite.

Finalement, les membres de l’équipe de Trump ont commencé à composer des tweets dans la voix de Trump qui, selon eux, pourraient remédier au chaos croissant au Capitole, selon le livre.

Aides aurait présenté à Trump deux options, l’une blâmant les « gauchistes fous » et une autre blâmant les médias pour les émeutes.

« Des mauvaises pommes, comme ANTIFA ou d’autres gauchistes fous, ont infiltré la manifestation pacifique d’aujourd’hui contre le décompte frauduleux des votes. La violence n’est jamais acceptable ! Les partisans de MAGA embrassent notre police et l’état de droit et devraient quitter le Capitole maintenant ! », a déclaré l’un des tweets proposés. lis.

Trump a déclaré que les émeutiers, dont beaucoup étaient drapés de drapeaux Trump, » ressemblaient à des démocrates « Crédit : Reuters

Il aurait également interrogé certaines des tenues de ses partisans Crédit : Getty

« Les faux médias qui ont encouragé les émeutes violentes et radicales de cet été essaient maintenant de blâmer les partisans pacifiques et innocents de MAGA pour des actions violentes. Ce n’est pas ce que nous sommes ! Notre peuple devrait rentrer chez lui et laisser les criminels en subir les conséquences ! » l’autre aurait dit.

Trump a rejeté les deux, selon Wolff.

Cette nuit-là, Trump commençait enfin à comprendre qu’il devait faire une sorte de déclaration, selon le livre.

Le conseiller de Trump, Jason Miller, s’est entretenu avec le président vers 21 heures et a pu clarifier la gravité de la situation, selon le livre, et convaincre Trump qu’il devrait concéder l’élection.

Le conseiller aurait déclaré à l’ancien président que les émeutes de la journée « allaient littéralement tout changer ».

Trump a ensuite commencé à se demander comment les médias rapportaient son refus d’accepter les résultats des élections, selon le livre.

« Les médias pensent que je ne partirai pas », aurait-il déclaré. « Est-ce qu’ils pensent vraiment ça ? C’est fou. »

Miller a répondu: « Nous n’avons jamais expliqué cela. Je ne saurais trop insister sur le fait que nous devons dire clairement que nous sommes pleinement à bord avec une transition ordonnée. »

Les émeutes ont conduit Trump à être destitué une deuxième fois et à l’arrestation de centaines de ses partisans pour avoir pris d’assaut le Capitole.