Trump semble dire à la foule de Mar-a-Lago que l’Arizona sera le premier État à tomber pour annuler les «  élections truquées  »

DONALD Trump a semblé dire à une foule enthousiaste de Mar-a-Lago que l’Arizona serait le premier État à tomber et à annuler l’élection «truquée» de 2020.

« Je ne serais pas surpris s’ils trouvaient des milliers, des milliers et des milliers de votes », a déclaré Trump à propos d’un recomptage mené par les républicains dans le comté de Maricopa en Arizona.

Trump a répété ses allégations largement démenties de fraude électorale lors de son discours de Mar-a-Lago Crédit: AFP

Une vidéo du discours de Trump a été partagée sur Twitter vendredi Crédit: Twitter / Mystery Solvent

«Après cela, vous regarderez la Pennsylvanie, vous regarderez la Géorgie», a poursuivi Trump. « Et vous allez regarder le Michigan et le Wisconsin. »

« Ce fut une élection truquée. Tout le monde le sait », a-t-il ajouté.

Un enregistrement de la tirade de Trump a été partagé sur Twitter vendredi.

L’ancien président a continué de répéter ses allégations selon lesquelles il n’avait perdu que l’élection présidentielle de 2020 au profit de Joe Biden en raison d’une fraude électorale généralisée.

Aucune preuve concrète de fraude électorale n’a jamais été rendue publique.

L’ancien représentant de l’Arizona Anthony Kern était l’une des personnes qui comptaient les bulletins de vote lors du recomptage manuel de l’Arizona Crédit: AP

Les bulletins de vote en Arizona sont actuellement recomptés par une société privée embauchée par le Sénat dirigé par les républicains de l’État dans le cadre d’un audit sans précédent des résultats des élections de novembre.

Le recomptage manuel a commencé vendredi dernier et devrait se terminer le 14 mai.

Vendredi, l’ancien représentant de l’Arizona Anthony Kern a été vu en train de participer au recomptage dans le comté de Maricopa, selon Newsweek.

Kern était présent aux émeutes du 6 janvier au Capitole américain et était un défenseur du mouvement «Stop the Steal» des partisans de Trump.

Kern a perdu son siège à la Chambre lors des élections de 2020, mais le recomptage de l’Arizona ne s’applique qu’à la course présidentielle et à la course au Sénat.

Les deux ont été remportés par les démocrates de l’État.

Trump a déménagé à Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche en janvier.

L’ancien président aurait ouvert un bureau et travaillerait depuis dans la station balnéaire de Floride.