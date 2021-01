L’ancien président Donald Trump s’est séparé de ses principaux avocats chargés de la mise en accusation un peu plus d’une semaine avant le début de son procès au Sénat, ont déclaré samedi deux personnes proches de la situation à l’Associated Press.

Butch Bowers et Deborah Barbier, tous deux avocats en Caroline du Sud, ne font plus partie de l’équipe de défense de Trump. L’une des personnes a décrit la séparation comme une «décision mutuelle» reflétant une divergence d’opinion sur la direction de l’affaire. Tous deux ont insisté sur anonymat pour discuter de conversations privées.

L’un d’eux a déclaré que de nouveaux ajouts à l’équipe juridique devraient être annoncés dans un jour ou deux.

Le bouleversement injecte une nouvelle incertitude dans la composition et la stratégie de l’équipe de défense de Trump alors qu’il se prépare à faire face aux accusations d’avoir incité à l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier.

Cependant, tous les républicains du Sénat sauf cinq ont voté cette semaine en faveur d’un effort visant à rejeter le procès avant même qu’il ne commence, ce qui indique clairement qu’une condamnation de l’ancien président est peu probable quelle que soit son équipe de défense.

Greg Harris et Johnny Gasser, deux anciens procureurs fédéraux de Caroline du Sud, sont également exclus de l’équipe, a déclaré l’une des personnes.

Selon une autre personne connaissant les recrutements légaux, Bowers et Barbier ont quitté l’équipe parce que Trump voulait qu’ils utilisent une défense fondée sur des allégations de fraude électorale, et les avocats n’étaient pas disposés à le faire. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement de la situation et a demandé l’anonymat.

Trump a eu du mal à trouver des avocats prêts à le défendre après être devenu le premier président de l’histoire à être destitué deux fois. Il devrait subir son procès la semaine du 8 février pour avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Congrès avant l’investiture du président Joe Biden dans le but de mettre un terme à la transition pacifique du pouvoir.

Après que de nombreux avocats qui l’avaient défendu avaient précédemment refusé de se charger de l’affaire, Trump a été présenté à Bowers par l’un de ses plus proches alliés au Sénat, le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham.

Bowers, une figure familière des cercles juridiques républicains, avait des années d’expérience à représenter des élus et des candidats politiques, y compris le gouverneur de la Caroline du Sud, Mark Sanford, contre un effort de destitution raté qui s’est transformé en une enquête éthique.

Bowers et Barbier n’ont pas immédiatement renvoyé de messages demandant des commentaires samedi soir.

Les républicains et les assistants de Trump ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de présenter un argument simple lors du procès: le procès de Trump est inconstitutionnel car il n’est plus en fonction.

Alors que les républicains de Washington semblaient désireux de se séparer de Trump après les événements meurtriers du 6 janvier, ils ont depuis relâché leurs critiques, las de mettre en colère la base électorale fidèle de l’ancien président.

CNN a été le premier à signaler le départ des avocats.