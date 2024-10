Trump se rendra chez McDonald’s car il n’apporte aucune preuve démontrant que Harris n’y a pas travaillé à l’université

LATROBE, Pennsylvanie — LATROBE, Pennsylvanie (AP) — Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump dimanche devrait visiter un McDonald’s en Pennsylvanie alors qu’il continue de critiquer La démocrate Kamala Harris et prétendre sans preuve qu’elle n’a jamais a travaillé dans une chaîne de restauration rapide pendant ses études universitaires.

Son plan dimanche est de visiter un McDonald’s et de travailler sur la cuisinière à frites avant de se rendre à une mairie en soirée à Lancaster, puis d’assister au match à domicile des Steelers de Pittsburgh contre les Jets de New York.

L’ancienne présidente s’est concentrée ces dernières semaines sur l’emploi d’été que Harris a déclaré avoir occupé à l’université, travaillant à la caisse et préparant des frites chez McDonald’s tout en étudiant à l’Université Howard à Washington. Trump a affirmé que le vice-président n’y avait jamais travaillé, dernier exemple en date de sa stratégie de longue date consistant à s’emparer des théories du complot et à remettre en question les références de ses opposants politiques.

Trump a réitéré cette affirmation vendredi soir lors d’un rassemblement électoral à Détroit, affirmant que Harris « avait menti à propos de son travail chez McDonald’s ».

« Ce n’est pas grand-chose, mais puis-je être honnête avec vous, c’est terrible », a déclaré Trump.

Harris, qui a été procureure de Californie avant de devenir sénatrice et vice-présidente, évoque son expérience chez McDonald’s comme un moyen de montrer qu’elle comprend les luttes de la classe ouvrière.

Dans une interview le mois dernier sur MSNBC, elle a rejeté les affirmations de Trump, affirmant qu’elle avait travaillé dans une chaîne de restauration rapide il y a quatre décennies, lorsqu’elle était à l’université.

« Une partie de la raison pour laquelle je parle même d’avoir travaillé chez McDonald’s est parce qu’il y a des gens qui travaillent chez McDonald’s dans notre pays et qui essaient d’élever une famille », a-t-elle déclaré. «J’y ai travaillé en tant qu’étudiant.»

Harris a également déclaré : « Je pense qu’une partie de la différence entre moi et mon adversaire réside dans notre point de vue sur les besoins du peuple américain et sur notre responsabilité de répondre à ces besoins. »

Le principal conseiller de campagne de Trump, Jason Miller, a déclaré samedi aux journalistes que Trump ferait l’arrêt « afin qu’un candidat dans cette course puisse réellement avoir travaillé chez McDonald’s ».

«Comme Kamala Harris ne l’a pas fait, le président Trump aura travaillé chez McDonald’s d’ici la fin de demain. Il aura fait plus de frites que Kamala Harris n’a jamais fait », a déclaré Miller. « Je pense que cela montre qu’il se connecte avec des Américains qui travaillent dur. »

La campagne de Harris n’a pas immédiatement commenté le plan McDonald’s de Trump.

Les représentants de McDonald’s n’ont pas répondu à un message indiquant si l’entreprise avait des antécédents d’emploi dans l’un de ses restaurants il y a 40 ans.

C’est loin d’être la première fois que Trump fait la promotion d’affirmations sans fondement. Plus particulièrement, il prétend à tort qu’il a perdu les élections de 2020 face au démocrate Joe Biden en raison d’une fraude électorale. Trump a déclaré lors de son débat présidentiel avec Harris que les immigrants installés à Springfield, dans l’Ohio, mangeaient les animaux de compagnie des résidents.

Trump s’en prend depuis longtemps à ses opposants en se basant sur leur histoire personnelle, en particulier les femmes et les minorités raciales.

Avant de se présenter à la présidence, Trump était l’une des principales voix de la conspiration des « Birthers » qui affirmait sans fondement que le président Barack Obama était originaire d’Afrique, n’était pas un citoyen américain et n’était donc pas éligible à la présidence. Trump l’a utilisé pour rehausser son propre profil politique, exigeant de voir l’acte de naissance d’Obama et cinq ans après qu’Obama l’ait fait, Trump a finalement admis qu’Obama était né aux États-Unis.

Lors de sa première campagne présidentielle, Trump a répété les affirmations d’un tabloïd selon lesquelles le père du sénateur texan Ted Cruz, né à Cuba, avait des liens avec l’assassin du président John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald. Cruz et Trump étaient en compétition pour l’investiture du parti en 2016.

En janvier de cette année, alors que Trump affrontait Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l’ONU, lors de la primaire républicaine, il a partagé sur son réseau social un message contenant de fausses affirmations selon lesquelles les parents de Haley n’étaient pas citoyens à sa naissance, la rendant ainsi inéligible. être président.

Haley est la fille d’immigrants indiens née en Caroline du Sud, ce qui en fait automatiquement une citoyenne née dans le pays et répond aux exigences constitutionnelles pour se présenter à la présidence.

Barrett Marson, un stratège républicain en Arizona, a déclaré que recourir à une visite de campagne pour se concentrer sur les affirmations concernant McDonald’s il y a quatre décennies était un « détour déroutant », mais que Trump « n’hésite pas à jeter quoi que ce soit sur le mur pour voir si ça colle ».

« Quand Donald Trump ne parle pas d’économie et d’immigration clandestine, il s’éloigne du sujet sur les choses qui intéressent les gens », a déclaré Marson.

Marson a suggéré que Trump ferait mieux de parler d’économie et d’immigration, et non de quelque chose qu’il a qualifié de « hors sujet ».

« Je ne pense pas qu’il y ait un électeur indécis qui répondra ou qui prendra sa décision en fonction du fait que Kamala Harris ait réellement travaillé ou non chez McDonald’s dans les années 1980 », a déclaré Marson.