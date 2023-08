Trump « se rendra » aux autorités géorgiennes d’ici vendredi – CNN

L’ancien président américain et 18 co-accusés sont accusés de divers efforts pour annuler les résultats des élections de 2020

L’ancien président américain Donald Trump, accusé de racket et de 12 autres crimes en Géorgie, devrait comparaître jeudi ou vendredi à la prison du comté de Fulton, a déclaré à CNN un responsable de l’application des lois anonyme au courant de l’affaire.

Le procureur de district Fani Willis a descellé l’acte d’accusation de 41 chefs d’accusation contre Trump et 18 coaccusés lundi dernier, fixant au 25 août la date limite pour leur reddition. Cependant, le moment exact de la reddition de Trump reste incertain, a reconnu CNN, car les négociations entre ses avocats et les procureurs pourraient s’éterniser jusqu’à la date limite.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré que Trump et les autres accusés pouvaient se présenter à la prison locale pour se rendre à tout moment. « À ce stade, sur la base des conseils reçus du bureau du procureur de district et du juge président, il est prévu que les 19 accusés nommés dans l’acte d’accusation seront incarcérés à la prison de Rice Street », a-t-il ajouté. a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué, soulignant que l’établissement est « ouvert 24h/24 et 7j/7. »

L’ex-président est accusé d’une prétendue violation de la loi sur le crime organisé de l’État, connue sous le nom de Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, ou RICO. Les accusations comprennent également plusieurs chefs d’accusation de complot en vue d’interférer dans une élection, de parjure et d’autres pour avoir sollicité un agent public pour qu’il viole son serment. Outre Trump, son chef de cabinet à la Maison Blanche Mark Meadows et une longue liste d’avocats actuels et anciens, comme l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, sont accusés d’avoir cherché à invalider la victoire de Joe Biden dans la course présidentielle de 2020.

Les nouvelles accusations marquent la quatrième inculpation pénale de Trump cette année seulement, les procureurs fédéraux l’ayant déjà giflé avec des dizaines de chefs d’accusation pour la mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. Il a également été inculpé à New York pour un prétendu silence. – stratagème financier avec l’actrice porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016, et fait face à une affaire distincte d’ingérence électorale dirigée par l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige également le procès des documents classifiés.

Trump, qui a annoncé sa candidature au concours présidentiel de 2024, a nié tout acte répréhensible dans chaque cas, insistant sur le fait qu’il a été injustement ciblé dans un contexte politiquement motivé. « chasse aux sorcières » qui a commencé pendant sa propre présidence.

La semaine prochaine, Trump devait assister au premier débat primaire du GOP à Milwaukee, mais aurait décidé de le sauter pour une interview avec l’ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson à la place, selon le New York Times.