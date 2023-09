Trump se rendra à Détroit alors que le patron de l’UAW le brûle

Le débat du GOP aura lieu à la Fondation présidentielle et à l’Institut Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie.

L’équipe de Trump n’a pas encore publié de détails sur le lieu où aura lieu le discours, mais on s’attend à ce qu’il s’adresse à plus de 500 travailleurs syndiqués représentant différents métiers, y compris les travailleurs de l’automobile. Et bien qu’une visite sur la ligne de piquetage ait été discutée, une personne proche a déclaré qu’il était « peu probable » que Trump fasse une visite en raison de la logistique.

Trump prévoit de prononcer son discours aux heures de grande écoute, ce qui pourrait entrer en conflit avec – et éclipser – le débat du GOP en Californie.

Trump n’a pas officiellement pris part à la grève, bien qu’il ait posté sur Truth Social dimanche soir : « Les Travailleurs unis de l’automobile sont vendus à la poubelle avec cette arnaque aux voitures électriques. » Parallèlement à la visite de Trump à Détroit, son équipe prévoit également de diffuser une publicité radiophonique ciblant les travailleurs syndiqués.

Dans un communiqué, le président de l’UAW, Shawn Fain, n’a pas été du tout accueillant.

« Chaque fibre de notre syndicat est investie dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré Fain. « Nous ne pouvons pas continuer à élire des milliardaires et des millionnaires qui ne comprennent pas du tout ce que signifie vivre d’un salaire à l’autre et qui luttent pour s’en sortir et qui attendent d’eux qu’ils résolvent les problèmes de la classe ouvrière. »

Trump a critiqué Fain lors d’une interview enregistrée avant le début de la grève des travailleurs de l’UAW.

« Je suis en faveur de la grandeur de notre pays », a déclaré Trump à l’émission « Meet the Press » de NBC. « Les travailleurs de l’automobile sont trahis par leurs dirigeants, et ceux-ci devraient soutenir Trump. »

Une publicité radiophonique de la campagne Trump, diffusée à Détroit et à Toledo, dans l’Ohio, a attaqué un autre dirigeant, le président Joe Biden.

« Il a tourné le dos aux travailleurs de l’automobile », dit la publicité à propos de Biden, « en concluant un accord qui utilise l’argent des contribuables américains pour aider à financer le secteur des voitures électriques en Chine. C’est un enjeu qui tient à cœur aux travailleurs américains de l’automobile, et ils peuvent compter sur le président Trump pour changer cela.»

Un porte-parole de campagne de Biden a contesté la vision des événements de Trump.

« Donald Trump se rendra dans le Michigan la semaine prochaine pour mentir aux travailleurs du Michigan et prétendre qu’il n’a pas passé une grande partie de sa présidence ratée à les trahir à chaque instant », a déclaré Ammar Moussa dans un communiqué.

Moussa a ajouté : « Aucune séance photo intéressée ne peut effacer les quatre années pendant lesquelles Trump a abandonné les travailleurs syndiqués et s’est tenu aux côtés de ses amis ultra-riches. »