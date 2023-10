Trump se rend dans l’Iowa alors que les républicains du MAGA sont furieux de l’accord avec les démocrates – en direct

Le bureau du procureur américain pour le district sud du Mississippi a supervisé des poursuites liées à un vaste scandale de corruption dans lequel 77 millions de dollars de fonds sociaux fédéraux destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres des États-Unis ont été détournés vers les riches et les puissants. L’ancien chef du Département des services sociaux du Mississippi et d’anciens dirigeants d’organisations à but non lucratif ont plaidé coupables à des accusations au niveau étatique et fédéral pour avoir mal dépensé de l’argent dans le cadre du programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.