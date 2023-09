Trump se rend dans le Dakota du Sud pour un rassemblement que les alliés de la gouverneure Kristi Noem espèrent être un essai à la vice-présidence

WASHINGTON (AP) — Alors que ses rivaux organisent des assemblées publiques et des rencontres dans les États votant par anticipation, Donald Trump se rendra vendredi dans le Dakota du Sud pour une collecte de fonds pour le parti qui sera également l’occasion pour la gouverneure de l’État, Kristi Noem, de présenter elle-même comme un choix potentiel à la vice-présidence.

Trump rejoindra le Parti républicain du Dakota du Sud pour un « rassemblement monumental des dirigeants » à Rapid City. Noem apparaîtra aux côtés de l’ancien président et devrait le soutenir, créant une image du couple qui, espèrent les alliés de Noem, ressemble à un ticket présidentiel, selon deux hauts républicains familiers avec sa pensée qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elle ne l’avait pas encore fait. a rendu publique son approbation.

La décision de Trump de faire la une de l’événement souligne sa domination sur la course républicaine, même s’il fait face à quatre actes d’accusation distincts et à 91 chefs d’accusation. Le Dakota du Sud organise des primaires tardives et n’est pas compétitif lors d’élections générales. Mais avec une énorme avance, Trump saute une grande partie de la campagne primaire traditionnelle. Au lieu de rassemblements à grande échelle, il s’appuie sur des événements organisés par les partis d’État qui offrent un large public amical sans que sa campagne ne coûte rien, tandis que son organisation politique paie des millions de dollars en frais juridiques.

La visite de Trump vendredi est en quelque sorte une audition pour Noem. Elle a planifié l’événement comme un moyen à la fois d’offrir son soutien et de maximiser le temps passé en face-à-face avec Trump alors qu’il envisage de potentiels candidats à la vice-présidence et membres du cabinet pour 2024, selon l’un des républicains qui a parlé anonymement. Un porte-parole du gouverneur a refusé de commenter.

Noem aura un mandat limité en 2026 et, après avoir refusé de se présenter à la présidence cette année, envisage sa prochaine démarche pour maintenir son importance au sein du GOP.

« Je pense que Donald Trump a une chance 50-50 d’être élu à ce stade, alors pourquoi ne pas lui attacher votre chariot si vous le pouvez? » a déclaré Michael Card, un observateur de longue date de la politique du Dakota du Sud, qui a suggéré que Noem pourrait également devenir un futur président de la National Rifle Association ou un commentateur conservateur.

Le vote ne commencera pas avant plusieurs mois et les inculpations de Trump et les procès criminels à venir créent une situation sans précédent qui, selon de nombreux stratèges, pourrait influencer la course de manière inattendue. Cela n’a pas empêché ceux qui souhaitent être considérés comme le candidat à la vice-présidence de Trump de se battre ouvertement pour le poste et d’essayer de s’attirer les faveurs de lui et de ses collaborateurs.

Aides préviennent qu’il est bien trop tôt pour des discussions sérieuses. Mais Trump a indiqué lors de conversations qu’il souhaitait cette fois-ci choisir une femme. Parmi les autres noms qui ont été évoqués : la représentante de New York Elise Stefanik, la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, la candidate échouée au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake et la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn. Le représentant de Floride Byron Donalds et le sénateur Tim Scott ont également été mentionnés.

Trump sera dans l’Iowa, le premier État du calendrier des nominations du GOP, samedi pour assister au match de football universitaire entre l’Iowa et l’État de l’Iowa.

« Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est simplement de verrouiller cette primaire et de nous tourner vers les élections générales », a déclaré le porte-parole de la campagne, Steven Cheung.

Noem a longtemps été considérée comme une candidate potentielle à la Maison Blanche et avait déclaré au New York Times en novembre qu’elle ne pensait pas que Trump offrait « la meilleure chance » pour le parti en 2024. Elle a depuis déclaré qu’elle ne voyait pas l’intérêt de le faire. rejoindre le peloton de personnes en lice pour l’investiture étant donné la position dominante de Trump.

« Je le ferais en un clin d’œil », a-t-elle déclaré à Newsmax lorsqu’on lui a demandé cette semaine si elle envisagerait de rejoindre un ticket potentiel pour Trump si on lui demandait. « Le président Trump a besoin d’un partenaire solide s’il veut reprendre la Maison Blanche, et il aura besoin de quelqu’un qui sait ce que signifie diriger une entreprise, être un employé, gagner un salaire, mais aussi avoir une femme, une mère et une grand-mère, ce n’est pas mal non plus.

Ce sera la première visite de Trump dans le Dakota du Sud depuis l’été 2020, lorsqu’il était en tête d’affiche d’un feu d’artifice du 4 juillet au mont Rushmore à la veille du Jour de l’Indépendance. Le président de l’époque cherchait un lieu pour tourner la page après un été de confinements pandémiques et de manifestations pour la justice raciale. L’événement de Noem au mont Rushmore était notamment dépourvu de restrictions liées à la pandémie.

Elle lui a également offert une réplique miniature du mont Rushmore à son effigie sculptée aux côtés de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Teddy Roosevelt.

« Je ne sais pas exactement », a déclaré Trump jeudi lorsqu’on lui a demandé si Noem le soutiendrait. «Mais j’y vais. Je l’aime beaucoup. Je pense qu’elle est géniale. Kristi a fait un excellent travail. Il a souvent salué sa gestion de la pandémie, affirmant encore jeudi qu’elle avait fait « un travail fantastique ».

Ancienne membre du Congrès, Noem a remporté en 2018 une victoire étonnamment serrée contre un challenger démocrate pour devenir la première femme gouverneur du Dakota du Sud. Elle a acquis une notoriété nationale grâce à une approche essentiellement non interventionniste de la pandémie et a suivi de près les exhortations de Trump à revenir à une vie normale.

Elle a facilement été réélue l’année dernière, même si ses résultats ont été moins bons que les autres républicains lors du scrutin.

Bien qu’elle ne se soit pas présentée à la présidence, Noem a continué à se positionner à l’échelle nationale. Elle a été une ardente défenseure de la National Rifle Association, se vantant même lors d’une convention de printemps pour le groupe de défense des droits des armes à feu que sa petite-fille d’un an « possède déjà » des armes à feu. Elle a également défendu l’interdiction de l’avortement dans le Dakota du Sud et participera à une collecte de fonds dans le Michigan plus tard ce mois-ci pour soutenir le candidat républicain au Sénat, Mike Rogers.

Lors du premier débat présidentiel du GOP, elle est apparue dans une publicité pour encourager les entreprises et les familles à déménager dans ce qu’elle appelle « l’État le plus libre d’Amérique ».

L’événement de vendredi devrait attirer des manifestants visant à la fois Trump et Noem, a déclaré Annie Bachand, PDG du groupe Liberty & Justice for All, basé dans le Dakota du Sud.

« La raison pour laquelle nous sommes présents est de démontrer aux autres que nous ne sommes pas seuls », a déclaré Bachand. « Kristi Noem a passé plus de temps à faire campagne pour je ne sais quoi que dans le Dakota du Sud. Elle s’intéresse plus à son propre intérêt qu’à prendre soin des habitants du Dakota du Sud.

Le président du Parti républicain du Dakota du Sud, John Wiik, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’environ 7 000 personnes assistent à la collecte de fonds à guichets fermés. L’événement a d’abord été prévu comme un dîner de collecte de fonds de type Lincoln Day, généralement organisé par des groupes républicains locaux, a déclaré Wiik, mais il s’est ensuite transformé en un rassemblement dont les bénéfices ont été reversés à l’État partie.

« Au début, j’ai reçu beaucoup de questions », a déclaré Wiik à propos de la décision de Trump de se rendre dans son État au moment même où la saison des primaires entre dans sa traditionnelle surmultiplication de l’après-fête du Travail.

« Mais plus on y regarde, plus Trump est un événement médiatique partout où il atterrit », a déclaré Wiik. « Il pourrait organiser un rassemblement sur la lune et il ferait passer son message et attirerait autant de personnes, donc je suis juste content qu’il ait choisi le Dakota du Sud. »

