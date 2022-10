Trump se rassemblera dans l’Iowa avant le 8 novembre alors qu’il taquine 2024

DES MOINES, Iowa (AP) – L’ancien président Donald Trump doit retourner dans l’Iowa avant les mi-mandats du 8 novembre, pour faire la une d’un rassemblement pour le gouverneur républicain Kim Reynolds et le sénateur Chuck Grassley.

L’événement, prévu le 3 novembre à Sioux City, la plaque tournante du nord-ouest conservateur de l’Iowa, intervient alors que Trump continue de susciter l’intérêt pour une campagne de retour à la Maison Blanche alors qu’il a fait campagne dans tout le pays pour les candidats républicains.

Le retour dans l’Iowa, où les caucus présidentiels républicains de 2024 doivent lancer la séquence de nomination du GOP, alimenterait probablement davantage les spéculations sur l’avenir de Trump.

“Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux à nouveau, je devrai probablement le refaire”, a déclaré Trump à Robstown, au Texas, le 22 octobre.

Les plans ont été confirmés par des assistants familiers avec les plans de Trump, mais qui ont obtenu l’anonymat parce qu’ils n’avaient pas l’autorisation de parler publiquement avant une annonce officielle.

Les candidats républicains de l’Iowa ne semblent pas avoir besoin d’un coup de pouce de la part de Trump.

La gouverneure Kim Reynolds, qui a submergé son challenger démocrate dans la collecte de fonds et mène confortablement dans les sondages, est fortement favorisée pour remporter son deuxième mandat complet. Bien que le sénateur républicain à sept mandats Chuck Grassley semble être confronté à son défi le plus sérieux pour sa réélection, l’homme de 89 ans est toujours en tête d’une course où les démocrates nationaux n’ont dépensé aucun argent pour faire de la publicité au nom de l’amiral à la retraite Michael Franken.

Ce serait le deuxième voyage de Trump dans l’Iowa depuis les élections de 2020, un an après avoir attiré des milliers de personnes au parc des expositions de l’État de l’Iowa à Des Moines. Cela survient également alors que d’autres candidats républicains potentiels à 2024, dont l’ancien vice-président Mike Pence et les anciens nommés par l’administration Trump Nikki Haley et Mike Pompeo, se sont rendus dans l’État au nom des républicains de l’Iowa ces dernières semaines.

Thomas Beaumont, L’Associated Press