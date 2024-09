Trump se rassemble en Caroline du Nord alors que la controverse engloutit son candidat au poste de gouverneur

CNN

—



Donald Trump est revenu samedi pour un meeting de campagne en Caroline du Nord, où l’ancien président est confronté à un désordre dans lequel il a joué un rôle clé dans la création de cet État crucial.

Le candidat républicain au poste de gouverneur, Mark Robinson – que Trump a comparé à plusieurs reprises à Martin Luther King Jr. – a refusé de se retirer de la course avant la date limite de jeudi, ignorant les appels en ce sens de la NAACP, des comités de rédaction des journaux de Caroline du Nord et de certains républicains du Congrès.

Cette pression a fait suite à un reportage de CNN détaillant son historique de commentaires incendiaires sur le forum d’un site Web pornographique. Robinson, l’actuel lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, s’est décrit comme un « nazi noir », a exprimé son soutien au rétablissement de l’esclavage, a fait des commentaires sexuels explicites à plusieurs reprises et bien d’autres choses encore.

La campagne Trump n’a pas invité Robinson au rassemblement de l’ancien président samedi à Wilmington, et Trump n’a fait aucune mention du lieutenant-gouverneur dans ses remarques.

Vendredi, la rivale démocrate de Trump, la vice-présidente Kamala Harris, a lancé une nouvelle publicité télévisée liant Trump à Robinson – la première fois que la campagne Harris utilise une publicité pour associer l’ancien président à un candidat en sous-effectif.

La publicité ne mentionne pas les commentaires offensants de Robinson sur le forum pornographique, mais elle entrecoupe les éloges passés de Trump pour Robinson avec certains des commentaires anti-avortement du candidat républicain au poste de gouverneur, y compris Robinson exprimant son soutien à une interdiction de l’avortement à l’échelle de l’État qui n’inclurait pas d’exceptions.

Le film s’ouvre avec des clips de Trump qualifiant Robinson de « lieutenant-gouverneur incroyable » et le qualifiant de « meilleur que Martin Luther King », ainsi qu’une vidéo de Robinson déclarant : « Pour moi, il n’y a pas de compromis sur l’avortement » et « Nous pourrions adopter un projet de loi et dire : « Vous ne pouvez pas avorter en Caroline du Nord pour quelque raison que ce soit ». »

L’effort visant à connecter Trump à Robinson, qui, selon les sondages, est loin derrière le procureur général démocrate Josh Stein dans la course au poste de gouverneur, intervient alors que la campagne de Harris trace la voie vers 270 votes au Collège électoral qui pourraient inclure quatre États de la Sun Belt : l’Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord.

En 2020, Trump a battu Joe Biden d’un point en Caroline du Nord. Mais les sondages montrent que la course entre Harris et Trump est serrée cette année. Le retour de l’ancien président à la Maison Blanche serait beaucoup plus difficile sans les 16 grands électeurs de l’État.

Regardez les commentaires passés de Trump sur Mark Robinson du GOP

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a déclaré samedi que le scandale Robinson « se jouerait devant le tribunal de l’opinion publique », dans les commentaires les plus directs de la campagne de l’ancien président à ce jour sur cette question.

« Je ne ne pas Je ne le crois pas, a déclaré Vance. NBC 10 Philadelphie « Je pense simplement que ces choses-là se jouent parfois devant l’opinion publique. Il va avancer les arguments qu’il veut. Je suis sûr que les médias et d’autres vont enquêter davantage sur ces commentaires. »

Faisant référence à la présence officielle de Robinson sur le bulletin de vote de Caroline du Nord, Vance a déclaré : « Je pense que fondamentalement, c’est Mark Robinson et les habitants de Caroline du Nord qui décident s’il sera leur gouverneur, et c’est sur cela que nous allons nous concentrer. »

Dans une déclaration à CNN suite au reportage de KFile de jeudi, la porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré : « La campagne du président Trump se concentre sur la conquête de la Maison Blanche et le sauvetage de ce pays. La Caroline du Nord est un élément essentiel de ce plan. Nous sommes convaincus que lorsque les électeurs compareront le bilan de Trump en matière d’économie forte, d’inflation faible, de frontière sécurisée et de rues sûres, avec les échecs de Biden-Harris, le président Trump remportera à nouveau l’État de Tar Heel. Nous ne perdrons pas de vue notre objectif. »

Avant samedi, Robinson avait assisté à la plupart, voire à la totalité, des récents événements organisés par Trump en Caroline du Nord. Le mois dernier, le lieutenant-gouverneur avait pris la parole lors du rassemblement économique organisé par Trump à Asheville, et l’ancien président l’avait invité sur scène à Asheboro.

Lors d’un rassemblement de campagne à Greensboro en mars, Trump s’est souvenu d’avoir écouté Robinson parler alors qu’il était dans son avion et l’a décrit comme « Martin Luther King sous stéroïdes ».

« J’ai dit : ‘Je pense que tu es meilleur que Martin Luther King. Je pense que tu es Martin Luther King multiplié par deux’ », avait déclaré Trump à l’époque.

Les commentaires incendiaires de Robinson sur le mouvement des droits civiques, les victimes d’une fusillade dans une école, l’Holocauste et bien d’autres choses encore ont longtemps fait de lui un paratonnerre politique.

Mais Trump a ignoré cette histoire et a soutenu en mars Robinson, qui pourrait rejoindre une longue liste de candidats que Trump a soutenus après qu’ils l’aient couvert d’éloges et qui ont remporté la nomination du GOP malgré les signaux d’alarme pour ensuite perdre l’élection générale. Cette liste comprend Kari Lake, candidate au poste de gouverneur de l’Arizona en 2022, Herschel Walker, candidat au Sénat de Géorgie en 2022, Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur de Pennsylvanie en 2022, et bien d’autres.

« J’ai un défaut », a déclaré Trump le mois dernier lors d’un rassemblement en Géorgie. « Je n’aime que les gens qui m’aiment. »

Certains républicains semblent reconnaître que les révélations de Robinson pourraient mettre fin aux espoirs de leur parti de remporter le poste de gouverneur de Caroline du Nord.

De nombreux membres du parti ont rapidement pris leurs distances avec Robinson. Une collecte de fonds initialement prévue pour Robinson à laquelle participait le gouverneur du Tennessee Bill Lee, président de l’Association des gouverneurs républicains, n’aura plus lieu, selon une source proche du dossier.

La question est cependant de savoir si une mauvaise performance de Robinson entraînerait la chute d’autres membres du ticket du parti en Caroline du Nord, y compris Trump.

Le sénateur le plus ancien de l’État, le républicain Thom Tillis, a semblé reconnaître la réalité politique de la course, déclarant sur les réseaux sociaux que jeudi était « une journée difficile » et que les républicains « doivent rester concentrés sur les courses que nous pouvons gagner » – pointant du doigt la course présidentielle, ainsi que les élections législatives et judiciaires de l’État.

« Si Harris prend la Caroline du Nord, elle prendra la Maison Blanche. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire », a déclaré Tillis.

Vendredi, le sénateur a appelé Robinson à assumer la responsabilité de ses actes « si les informations rapportées sont vraies ».

« Si les informations sur Mark Robinson sont une pure invention des médias, il doit immédiatement intenter une action en justice. Si ces informations sont vraies, il doit au président Trump et à tous les républicains d’assumer la responsabilité de ses actes et de faire passer l’avenir de la Caroline du Nord et de notre parti avant lui-même », a déclaré Tillis sur les réseaux sociaux.

Le commentateur conservateur Erick Erickson, dans son émission de radio vendredi, a comparé Robinson à Walker, Lake et d’autres candidats perdants soutenus par Trump.

« Chaque fois que vous confiez à Donald Trump le contrôle des candidatures, cela vous explose au visage », a déclaré Erickson. « Cela va maintenant forcer Donald Trump à dépenser de l’argent dans un État qu’il aurait dû fermer. C’est le problème. »

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

Alayna Treene, Terence Burlij, Aaron Pellish, Kit Maher et Kate Sullivan de CNN ont contribué à ce rapport.