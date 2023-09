Trump se rallie aux travailleurs de l’automobile, laissant derrière lui les rivaux du débat du GOP

Bernie Porn, président d’EPIC MRA, a attribué une partie de ce changement aux efforts de transition vers les véhicules électriques.

« Le sondage que nous avons réalisé dans le Michigan montre que les gens ne sont pas encore enthousiasmés par les véhicules électriques », a déclaré Porn, ajoutant : « Il y a beaucoup de réfutations que Biden et les démocrates peuvent utiliser dans leur message, mais clairement, le Blanc House doit parler de transition pour rassurer les syndiqués sur le fait que tout cet effort sur les véhicules électriques ne va pas trahir les syndiqués.

Mercredi soir, à maintes reprises, Trump a attaqué Biden pour avoir poussé les véhicules électriques au public. Il a affirmé qu’il s’agissait en partie d’un mandat, en partie d’un « assassinat » de l’industrie automobile, laissant de côté les détails réels de la politique.

En fait, l’administration Biden s’est fixé un objectif ambitieux de 50 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2030 – qu’elle prévoit d’atteindre grâce à des milliards de dollars de subventions pour fabriquer des véhicules électriques, des batteries et des bornes de recharge – afin de concurrencer la Chine et de lutter contre la pollution. changement climatique.

C’est un changement qui a rendu les syndicats de l’automobile nerveux. Et certains travailleurs syndiqués du Michigan se sont dits sceptiques quant à ce changement.

« Il force le problème, il exige par le biais de son EPA que nous ayons 50 % de voitures électriques d’ici 2030 ? C’est ridicule, c’est dans sept ans. Cela n’a pas de sens. Nous n’avons pas d’infrastructure pour cela, et cela va détruire tous nos emplois », a déclaré John Jackson, 46 ans, membre de l’UAW et ouvrier de production de Warren, Michigan, sur la ligne de piquetage mercredi.

Jackson a déclaré qu’il n’avait pas voté pour Trump en 2020, mais qu’il prévoyait de le faire l’année prochaine s’il avait à nouveau le choix entre Biden et Trump : « Je pense que Trump est bien plus de notre côté que Biden. »

Mais l’appel de Trump aux travailleurs syndiqués a ses limites. Il ne s’est pas présenté dans un magasin syndical mercredi soir. Et son bilan réel en matière de questions syndicales contraste résolument avec le programme syndical.

représentant Haley Stevens (Démocrate du Michigan), a qualifié les affirmations de Trump concernant les syndicats du Michigan de « poudre aux yeux ».

«Il ne faut pas oublier que Trump a blâmé les travailleurs de l’automobile lorsque les choses n’allaient pas dans son sens. C’est quelqu’un qui met du sable dans la roue, il gomme les engrenages. Et sans les démocrates de la Chambre des représentants, nous n’aurions jamais renégocié l’ALENA et mis en place des normes et des pratiques de travail équitables qui avantageraient et renforceraient les travailleurs syndiqués de l’automobile aux États-Unis.

Kimberly Rush, 42 ans, une travailleuse afro-américaine de l’UAW de Détroit qui était également présente sur la ligne de piquetage mercredi, a félicité Biden d’être venu manifester sa solidarité avec le syndicat cette semaine.

« Pour qu’il soit le premier président et qu’il se tienne réellement à nos côtés, je lui donne des accessoires pour cela – je ne sais pas si c’est motivé par la campagne ou non, mais nous verrons », a déclaré Rush. Bien qu’elle ait voté pour Biden en 2020, elle a déclaré qu’elle restait indécise quant à savoir qui elle soutiendrait en 2024, soulignant spécifiquement son soutien à l’Ukraine, à l’économie, aux soins de santé et aux véhicules électriques comme sources d’inquiétude.

Grace Maynard se tient dehors à côté d’un char de Trump dans le canton de Clinton, Michigan, le 27 septembre 2023, avant le discours de Trump. | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

Les participants se rassemblent et attendent l’arrivée de Trump chez Drake Enterprises dans le canton de Clinton, Michigan | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

Lors du discours de Trump, la foule semblait être un mélange de membres de l’UAW et de travailleurs non syndiqués. Sur les sept personnes interrogées par Politico, quatre étaient membres de l’UAW. Les autres comprenaient un responsable républicain du comté, une personne qui travaille dans un fabricant voisin et le père d’un employé de l’entreprise où Trump s’exprimait. Ils ont déclaré qu’ils avaient été recrutés par des amis, des collègues et des élus républicains pour y assister – ou qu’ils étaient simplement entrés.

La plupart étaient des fans inconditionnels de Trump, mais une poignée de participants se sont déclarés indécis.

Joe Cox, membre de l’UAW qui travaille comme ingénieur opérateur sur un site Stellantis à Auburn Hills, Michigan, était l’un des électeurs indécis. Il portait un T-shirt noir arborant le logo de l’UAW et un aigle aux ailes colorées des rayures et des étoiles du drapeau américain.

Cox a déclaré qu’il avait voté pour Trump en 2020, mais il souhaite le voir revenir davantage à l’UAW avant de s’engager à voter pour lui. «Je recherche son soutien au sein du syndicat», a-t-il déclaré. « Plus d’action, moins de paroles. »

Il a qualifié la visite de Trump au Michigan de « géniale », mais il a déclaré que le fait que Trump s’exprimait dans un magasin non syndiqué l’avait quelque peu déçu. L’histoire de Trump en matière d’attaques contre les syndicats est « un peu blessante », a-t-il déclaré. « Je travaille mes doigts jusqu’aux os pour subvenir aux besoins de ma famille et je ne pense pas qu’il sache tout ce que cela implique. »

Trump pourrait voir une ouverture en partie à cause des relations difficiles de Biden avec le président de l’UAW, Shawn Fain.

Bien que l’UAW ait soutenu Biden en 2020, Fain a annoncé que son syndicat retenait pour l’instant son soutien pour 2024 en raison de la gestion par le président des subventions aux véhicules électriques. Fain a également publiquement rejeté un discours prononcé par Biden à Washington qui était largement considéré comme un soutien au syndicat – et a rejeté en privé l’offre de Biden d’envoyer deux de ses principaux collaborateurs dans le Michigan au début du mois pour aider les deux parties à parvenir à un accord.

Trump a demandé à plusieurs reprises au public de faire appel aux dirigeants de l’UAW pour obtenir leur soutien.

« Vos dirigeants devraient les approuver et je ne dirai plus rien de mal à leur sujet », a déclaré Trump. «Ils doivent soutenir Trump, sinon ils se suicident… se suicident au détriment de votre travail. Si vous pouvez parler à Shawn, dites : « Shawn, soutiens Trump et vous pourrez ensuite prendre de belles vacances de deux mois. »

La plupart des participants au rassemblement étaient des fans inconditionnels de Trump, mais une poignée d’entre eux se sont déclarés indécis. | Jamie Kelter Davis pour POLITICO

Mais des responsables démocrates et des personnes proches du syndicat ont déclaré que la visite de Biden sur la ligne de piquetage, demandée explicitement par Fain, avait grandement contribué à aplanir les choses.

Stevens a déclaré que les responsables de l’UAW lui avaient dit que la visite de Biden « était un grand jour et qu’ils étaient ravis d’avoir le président là-bas ».

représentant Shri Thanedar (D-Mich.) a accueilli Biden à l’aéroport avec Fain. Le membre du Congrès basé à Détroit a qualifié les interactions entre les deux hommes de « extrêmement agréables et chaleureuses » et a déclaré qu’il s’attend à ce que le syndicat soutienne le président « en temps voulu ».

Il a déclaré que Fain avait offert à Biden un chapeau et un maillot de l’UAW. Biden a fait semblant de jeter sa propre casquette de baseball dans sa limousine et d’accepter l’équipement syndical, a-t-il déclaré.

Mercredi, l’UAW a fait écho aux arguments de la campagne Biden et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux critiqué Trump pour ce que le syndicat considère comme sa promesse non tenue de sauver une usine automobile à Lordstown, Ohio. Fain a également clairement indiqué que Trump n’avait aucune chance d’obtenir le soutien de l’UAW, disant cette semaine sur CNN que l’ancien président « sert une classe de milliardaires ».

Après trois élections majeures qui ont fait du bien aux démocrates du Michigan, certains stratèges des deux côtés pensaient que l’État n’était plus en jeu en 2024. Mais cette semaine démontre qu’il est bien perçu comme un champ de bataille majeur par Trump et Biden. , les deux campagnes diffusant des publicités et y effectuant des visites. Des groupes extérieurs s’impliquent également déjà.

Stevens a déclaré : « il est très clair que le Parti républicain du Michigan est assiégé et belliqueux ».

Cependant, elle a reconnu que Trump « peut parfois trouver un écho auprès des électeurs ».

« Le Michigan est toujours en jeu », a-t-elle déclaré.