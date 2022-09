Trump se rallie à Oz et Mastriano en Pennsylvanie au milieu des inquiétudes à mi-parcours

MYERSTOWN, Pennsylvanie (AP) – Larry Mitko a voté pour Donald Trump en 2016. Mais le républicain du comté de Beaver, dans l’ouest de la Pennsylvanie, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de soutenir le candidat de son parti au Sénat, le Dr Mehmet Oz – “pas question, pas comment .”

Mitko n’a pas l’impression de connaître le célèbre chirurgien cardiaque, qui n’a remporté que de justesse sa primaire de mai avec le soutien de Trump. Au lieu de cela, Mitko prévoit de voter pour le rival démocrate d’Oz, John Fetterman, un nom qu’il connaît depuis l’époque où Fetterman était maire de Braddock, à proximité.

“Dr. Oz ne m’a rien montré pour que je vote pour lui », a-t-il déclaré. « Je ne voterai pas pour quelqu’un que je ne connais pas.

La pensée de Mitko souligne les défis politiques auxquels sont confrontés Trump et le reste du Parti républicain alors que l’ancien président se rend à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, samedi pour son premier rassemblement de la saison des élections générales. Alors que Trump a décroché une longue liste de victoires aux primaires du GOP cet été, bon nombre des candidats qu’il a élevés étaient des personnalités inexpérimentées et polarisantes qui luttent maintenant dans leurs courses aux élections générales, mettant le contrôle du Sénat – autrefois supposé être un verrou pour les républicains – sur la ligne.

Ils incluent Oz en Pennsylvanie, l’auteur JD Vance dans l’Ohio, le capital-risqueur Blake Masters en Arizona et l’ancienne star du football Herschel Walker en Géorgie.

“Les républicains ont maintenant nommé un certain nombre de candidats qui ne se sont jamais présentés aux élections auparavant pour des courses très médiatisées au Sénat”, a déclaré le sondeur républicain vétéran Whit Ayres. Bien qu’il n’écrive pas encore les chances de son parti, il a déclaré: “C’est une entreprise beaucoup plus difficile qu’un candidat qui avait remporté plusieurs courses politiques difficiles auparavant.”

Les enjeux sont particulièrement élevés pour Trump alors qu’il jette les bases d’une élection présidentielle attendue en 2024 au milieu d’une série de contestations judiciaires croissantes, notamment la récente saisie par le FBI de tonnes de documents classifiés de son club Mar-a-Lago. Les enquêteurs continuent également de sonder ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020.

Cette semaine, le président Joe Biden a prononcé un discours aux heures de grande écoute à Philadelphie avertissant que Trump et d’autres républicains “MAGA” constituaient une menace pour la démocratie américaine alors qu’il tentait de présenter les élections de mi-mandat – comme il l’a fait lors des élections de 2020 – comme une bataille pour “l’âme de la nation.”

Alors que les républicains étaient autrefois considérés comme ayant de bonnes chances de prendre le contrôle des deux chambres du Congrès en novembre au milieu de la flambée de l’inflation, des prix élevés de l’essence et de la baisse des cotes d’approbation de Biden, les républicains se sont retrouvés sur la défense depuis que la Cour suprême a annulé l’historique Roe v. Wade décision protégeant le droit à l’avortement.

Certains candidats, comme Doug Mastriano, le candidat pur et dur du GOP pour le poste de gouverneur en Pennsylvanie, s’en tiennent à leurs principaux manuels de campagne, espérant qu’ils pourront gagner en éliminant la base fidèle de Trump même s’ils aliènent les électeurs plus modérés. Mastriano, qui veut interdire l’avortement même lorsque les grossesses sont le résultat d’un viol ou d’un inceste ou mettent en danger la vie de la mère, a joué un rôle de premier plan dans les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 et a été vu devant le Capitole américain le 6 janvier 2021. , alors que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment.

Mais d’autres ont essayé d’élargir leur attrait, en supprimant de leurs sites Web les références à des messages anti-avortement qui sont en décalage avec le courant politique dominant. Masters, par exemple, a supprimé le libellé d’une section politique de son site Web qui le qualifiait de «100% pro-vie», ainsi que le langage disant: «si nous avions eu des élections libres et équitables, le président Trump serait assis dans l’Ovale Bureau aujourd’hui. D’autres ont minimisé les approbations de Trump qui figuraient autrefois en bonne place.

Le climat changeant a incité le parti à être pointé du doigt, notamment par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a cité le mois dernier la «qualité du candidat» alors qu’il réduisait les attentes selon lesquelles les républicains reprendraient le contrôle du Sénat en novembre.

Le sénateur de Floride Rick Scott, président du Comité sénatorial national républicain, a riposté, affirmant que ceux qui se plaignent des candidats du parti ont du “mépris” pour les électeurs qui les ont choisis.

“C’est un acte de lâcheté incroyable, et en fin de compte, c’est une trahison envers la cause conservatrice”, a-t-il écrit dans un éditorial du Washington Examiner.

Trump a également riposté, qualifiant McConnell de “honte” alors qu’il défendait la liste des candidats du parti.

“Il y a de très bonnes personnes”, a-t-il déclaré dans une interview à la radio. “Vous savez, il faut beaucoup de courage pour courir et ils y dépensent leur richesse et ils mettent leur réputation en jeu.”

Les démocrates ont également empilé.

“Les campagnes au Sénat sont des batailles candidat contre candidat et les républicains ont présenté une liste de recrues profondément imparfaites”, a déclaré David Bergstein, directeur de la communication du comité de campagne démocrate du Sénat. Il a attribué à Trump le mérite d’avoir dissuadé les républicains expérimentés de se présenter, d’avoir élevé des candidats défectueux et de les avoir forcés à prendre des positions en décalage avec l’électorat général.

“Tous ces facteurs ont contribué à la faiblesse de la liste des candidats républicains qui leur reste”, a-t-il déclaré. Un porte-parole de Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En Pennsylvanie, les républicains espèrent que les lacunes d’Oz en tant que candidat seront éclipsées par les inquiétudes concernant Fetterman, qui a subi un accident vasculaire cérébral quelques jours avant la primaire et a été mis à l’écart pendant une grande partie de l’été. Il continue de garder un horaire public léger et a visiblement eu du mal à parler lors d’un événement récent.

Les républicains admettent qu’Oz a du mal à se montrer authentique et a mis du temps à riposter alors que Fetterman a passé l’été à le suivre sur les réseaux sociaux et à le présenter comme un bagagiste déconnecté du New Jersey. Alors que Fetterman, que les républicains se moquent de “Bernie Sanders en short de gym”, mène Oz dans les sondages et la collecte de fonds, les républicains disent qu’ils s’attendent à ce que l’écart d’argent se rétrécisse et sont heureux de voir Oz à portée de main après avoir été martelé par 20 millions de dollars en publicité négative pendant les primaires.

Le Comité sénatorial national républicain aide à financer une nouvelle série de publicités télévisées d’Oz, et le Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC aligné sur McConnell, déclare avoir ajouté 9,5 millions de dollars à son achat de télévision, ce qui porte son engagement global à 34,1 millions de dollars d’ici le jour du scrutin.

“Indépendamment de ce que les gens ont pu entendre lors de la primaire, ils vont se rendre compte qu’Oz est le meilleur choix pour la Pennsylvanie”, a déclaré Andy Reilly, membre du comité national républicain de Pennsylvanie.

Un super PAC aligné sur le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, affirme quant à lui avoir effectué 32 millions de dollars en réservations de publicités télévisées dans l’État.

Oz a conquis certains électeurs autrefois sceptiques, comme Glen Rubendall, qui n’a pas voté pour le médecin de la télévision lors de sa primaire à sept voix – une victoire si étroite qu’elle a été recomptée à l’échelle de l’État – mais a déclaré qu’il était revenu.

“Je l’ai écouté parler, et j’ai maintenant un point de vue pro-Oz”, a déclaré Rubendall, un agent des services correctionnels à la retraite.

Traci Martin, une indépendante enregistrée, prévoit également de voter pour Oz parce qu’elle s’oppose à l’avortement, malgré les publicités diffusées lors de la primaire avec des déclarations passées d’Oz qui semblaient favorables au droit à l’avortement.

“J’espère qu’il est (anti-avortement)”, a déclaré Martin, “mais le plus triste, c’est que nous vivons à une époque où nous voyons les politiciens dire une chose et en faire une autre.”

Colvin a rapporté de New York. L’écrivain de l’Associated Press, Brian Slodysko, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Marc Levy et Jill Colvin, Associated Press