Trump se prononce contre l’échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie

L’ancien président a fait valoir qu’échanger un marchand d’armes contre la star de basket-ball “gâtée” Brittney Griner ne serait pas une bonne affaire

L’ancien président américain Donald Trump a pesé sur la proposition d’échange de prisonniers de son successeur avec la Russie, affirmant que le commerce d’un dangereux trafiquant d’armes contre “potentiellement gâté” la star du basket Brittney Griner ne serait pas un bon échange pour Washington.

Le problème est la proposition de la semaine dernière de l’administration du président Joe Biden de conclure un accord avec Griner et l’ancien marine américain Paul Whelan dans le cadre d’un accord qui inclurait le trafiquant d’armes russe Viktor Bout, qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison dans l’Illinois. Griner a été arrêtée dans un aéroport russe en février pour avoir prétendument tenté de faire passer de l’huile de haschich dans le pays, où elle joue au basket professionnel pendant l’intersaison de la WNBA.

“Elle est entrée chargée de drogue dans un territoire hostile où ils sont très vigilants sur la drogue”, Trump a déclaré samedi dans une interview à la radio. « Ils n’aiment pas la drogue et elle s’est fait prendre. Et maintenant, nous sommes censés la faire sortir – et elle gagne, vous savez, beaucoup d’argent, je suppose – mais nous sommes censés la faire sortir pour un tueur absolu et l’un des plus grands trafiquants d’armes au monde. [Bout] tué de nombreux Américains, tué de nombreuses personnes.

Bout, surnommé le « Marchand de la mort », vendu d’anciennes armes soviétiques qui auraient été utilisées dans des guerres à travers le monde, notamment en Afghanistan, en Angola, au Congo et au Liban. Il a été accusé de complot en vue de tuer des Américains et condamné en 2011 après avoir été extradé de Thaïlande.

Trump, qui a fait ses commentaires sur ‘Clay Travis & Buck Sexton Show,’ a fait valoir que Griner est allée sciemment en Russie avec de la drogue et a admis son infraction. Échange de combat contre Griner “Cela ne semble certainement pas être un très bon échange, n’est-ce pas ? Il est absolument l’un des pires au monde, et il va être libéré parce qu’une personne potentiellement gâtée entre en Russie bourrée de drogue.

Mike Pompeo, qui a été secrétaire d’État dans l’administration Trump, a également critiqué le projet d’échange de prisonniers. Libérer Bout créerait “un vrai risque” aux États-Unis, a-t-il déclaré dans une interview à Fox News. “Offrir un échange comme celui-ci est un dangereux précédent.”

Moscou aurait fait une contre-offre à l’administration Biden, demandant que Vadim Krasikov, un ressortissant russe condamné l’année dernière pour meurtre en Allemagne, soit inclus dans le commerce des prisonniers. La Russie a demandé la libération de Krasikov par “un backchannel informel” utilisé par l’agence de sécurité du FSB, a rapporté vendredi CNN.