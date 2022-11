Trump se présente en 2024. La Maison Blanche a un plan.

Pourtant, les responsables ont déclaré que la présence de M. Trump dans la course le motiverait à se présenter à nouveau. M. Biden considère son prédécesseur comme un danger qui doit être arrêté. Il note régulièrement qu’il est la seule personne à avoir jamais vaincu M. Trump, ce qui implique qu’il aurait les meilleures chances de le faire à nouveau. Il a publiquement déclaré qu’il ne serait “pas déçu” d’affronter M. Trump lors d’un match revanche.

Voici où se situe le président après les élections de mi-mandat.

M. Biden a été encouragé par la performance meilleure que prévu parmi les démocrates lors des élections de mi-mandat. Mais il reste lui-même profondément impopulaire, selon les sondages, et il fait face à des vents contraires politiques : une économie toujours secouée par l’inflation, une guerre qui s’aggrave en Europe et des questions persistantes quant à savoir s’il est trop vieux pour un autre mandat.

Au cours de la dernière année, à l’approche des élections de mi-mandat, M. Biden s’est concentré de plus en plus sur le mouvement créé par M. Trump.

Il a attaqué “300 projets de loi discriminatoires” adoptés par les législatures républicaines. Il s’en est pris au gouverneur du Texas pour avoir enquêté sur les familles transgenres. Il a accusé Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, d’interdire les livres ; et Rick Scott, sénateur républicain de l’État, d’un complot secret visant à augmenter les impôts des Américains.

Au Comité national démocrate, les responsables ont gardé un œil sur l’ancien président, même après son départ de Washington pour son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Le parti a réuni environ 40 chercheurs pour cataloguer chaque discours, adresse radio, apparition télévisée et article de journal mettant en vedette M. Trump et d’autres candidats républicains, dans le but de rassembler le dossier le plus complet contre l’ancien président et les républicains dans les campagnes à venir.

Mardi, le DNC a annoncé qu’il commencerait à embaucher du personnel dans le New Hampshire, en Floride et dans d’autres premiers États primaires pour tenir les candidats présidentiels républicains comme M. Trump responsables de ce qu’ils disent alors qu’ils commencent à faire campagne pour la Maison Blanche en 2024.

C’est la première fois que le DNC a commencé à embaucher des locaux avant une campagne présidentielle, ont déclaré des responsables.