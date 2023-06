Trump se prépare à d’éventuelles accusations fédérales après avoir été averti qu’il était la cible d’une enquête sur des documents

MIAMI (AP) – L’ancien président Donald Trump et ses collaborateurs se préparent à une éventuelle inculpation dans l’enquête sur les documents classifiés alors que les procureurs chargés de l’enquête ont été repérés jeudi dans un palais de justice de Miami où un grand jury a entendu des témoins.

Les avocats de l’ancien président ont été informés qu’il était la cible de l’enquête, l’indication la plus claire à ce jour que des accusations criminelles pourraient être portées prochainement, selon deux personnes proches du dossier. Dans un effort pour devancer une éventuelle inculpation, des aides au cours des deux derniers jours ont contacté les alliés de Trump au Congrès pour se préparer à passer à la télévision et à offrir les défenses de l’ancien président, selon une autre personne proche du dossier.

Les personnes ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions liées au processus secret du grand jury.

Pendant ce temps, un grand jury à Miami a entendu au moins un témoin supplémentaire cette semaine – un ancien haut collaborateur de Trump – alors que les signes continuaient de monter que les procureurs préparaient une éventuelle mise en accusation liée au traitement de centaines de documents classifiés au domicile de Trump en Floride, Mar-à-Lago.

Lundi, ses avocats ont rencontré des responsables du ministère de la Justice à Washington pour plaider contre un acte d’accusation, sortant du bâtiment au visage de pierre moins de deux heures plus tard sans faire de commentaires. Trump, quant à lui, a publié cette semaine des publications sur les réseaux sociaux suggérant qu’il s’attend à être inculpé et a intensifié les attaques contre l’avocat spécial Jack Smith et son équipe. Et un procureur clé de l’équipe, David Harbach, a été repéré par un journaliste de l’Associated Press devant le palais de justice jeudi.

La notification aux avocats de Trump qu’il est une cible est particulièrement inquiétante étant donné qu’un tel avertissement précède souvent, mais pas toujours, les accusations criminelles. Le ministère de la Justice définit une cible comme une personne dont les procureurs disposent de preuves substantielles liées à un crime.

« Le signal est de plus en plus que les accusations portées contre l’ancien président seront en Floride », a déclaré Brandon Van Grack, ancien procureur du ministère de la Justice et avocat clé d’une précédente équipe d’avocats spéciaux qui a enquêté sur les liens entre la Russie et la campagne Trump de 2016.

Les avocats de Trump n’ont pas retourné les appels demandant des commentaires. Un porte-parole de Trump n’a ni confirmé ni nié avoir reçu une lettre et une porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Mercredi, Taylor Budowich, qui avait été porte-parole de Trump après sa présidence et dirige maintenant un super PAC pro-Trump, a témoigné devant le grand jury. Il a confirmé sa comparution sur Twitter en écrivant : « Aujourd’hui, dans ce qui ne peut être décrit que comme un effort bidon et profondément troublant pour utiliser le pouvoir du gouvernement pour « obtenir » Trump, j’ai rempli une obligation légale de témoigner devant un grand jury fédéral. et j’ai répondu honnêtement à chaque question.

Divers témoins, dont des avocats de Trump, des collaborateurs proches de l’ancien président et des responsables de l’organisation Trump, ont comparu au cours de l’année écoulée devant le grand jury à Washington dans le cadre d’une enquête d’un avocat spécial du ministère de la Justice sur Trump au sujet de la rétention de des centaines de documents classifiés à Mar-a-Lago et une obstruction potentielle aux efforts du gouvernement pour récupérer les archives.

Mais l’existence d’un grand jury séparé en Floride ajoute une ride à une enquête qui a été en grande partie entourée de mystère et que l’on pensait être en phase finale. Cela suggère que les procureurs pourraient s’orienter vers des poursuites pénales en Floride, où les documents ont été saisis après le départ de Trump de la Maison Blanche et où de multiples actes d’obstruction présumés se sont produits, plutôt qu’à Washington.

Bien que l’essentiel du travail d’enquête ait été effectué à Washington, les procureurs pourraient simplement lire les témoignages clés au grand jury de Floride ou demander à un témoin sommaire de résumer toutes les preuves clés, a déclaré Van Grack.

Les avocats de Trump ont rencontré lundi au ministère de la Justice des responsables, dont Smith, dans le cadre d’un effort de l’équipe juridique pour soulever des inquiétudes quant à ce qu’ils disent être une faute du procureur et pour essayer de s’opposer à une éventuelle inculpation. Après cette réunion, Trump a publié sur sa plateforme Truth Social en majuscules : « Comment le DOJ peut-il m’inculper, moi qui n’ai rien fait de mal », alors qu’aucun autre président n’a été inculpé.

Il a également appelé dans une émission de radio, où il a confirmé la rencontre avec ses avocats et a déclaré : « Eh bien, je peux juste dire ceci : ils sont entrés et ils les ont vus et ils ont dit très injuste. Aucun autre président n’a jamais été accusé de quelque chose comme ça.

Mercredi, il a publié un nouveau message sur les réseaux sociaux disant: « Personne ne m’a dit que je suis inculpé, et je ne devrais pas l’être parce que je n’ai RIEN fait de mal, mais j’ai supposé pendant des années que je suis une cible de le DOJ ARMÉ et le FBI.

Le super PAC de Trump a distribué des points de discussion dénonçant Smith et le décrivant comme ayant l’intention de cibler Trump, bien qu’une personne familière avec la pensée de la campagne Trump ait nié qu’une sensibilisation spécifique soit en cours et a déclaré que la campagne était en contact avec les alliés de Capitol Hill comme toujours.

Procureur vétéran de la corruption publique et des crimes de guerre, Smith a été choisi en novembre pour servir de conseiller spécial. En tant qu’ancien chef de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, il a supervisé des enquêtes sur plusieurs démocrates de premier plan, un bilan qui l’isole probablement des attaques des alliés de Trump qu’il est un procureur partisan.

L’enquête s’est concentrée non seulement sur la possession de documents classifiés, y compris au niveau top secret, mais aussi sur le refus de Trump de restituer les dossiers lorsqu’on lui a demandé, et sur une éventuelle obstruction.

L’année dernière, le FBI a émis une assignation à comparaître pour des documents classifiés sur la propriété, et après avoir soupçonné que Trump et ses représentants n’avaient pas rendu tous les documents, sont revenus avec un mandat de perquisition et ont récupéré 100 autres avec des marques de classification.

Au-delà de l’enquête Mar-a-Lago, une autre enquête à Washington également menée par Smith se concentre sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Colvin à Des Moines, Iowa, a contribué à ce rapport. Les journalistes d’Associated Press Adriana Gomez Licon et Daniel Kozin ont également contribué.

Eric Tucker, Jill Colvin et Michael Balsamo, Associated Press