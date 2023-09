Trump se plaint du fait que Pence « invente des histoires sur moi »

Ancien président Donald Trump est allé à Truth Social pour se plaindre Mike Penceaffirmant que son ancien vice-président est passé du « côté obscur » et « invente des histoires » à son sujet.

«Pendant 7 ans, Mike Pence n’a parlé que du bien de moi. Maintenant, il a décidé d’aller du « côté obscur ». Pourquoi ne l’a-t-il pas fait des années auparavant », a déclaré M. Trump. a écrit.

« Je regardais simplement Mike Pence inventer des histoires sur moi, qui sont absolument fausses », a déclaré l’ancien président. a continué.

« Je ne lui ai jamais demandé de me placer avant la Constitution – je ne parle pas de cette façon, et je ne penserais même pas à le suggérer », a ajouté M. Trump. «Mike a échoué en dénonçant la fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020, et étant donné qu’il se situe à environ 2% dans les sondages, sans argent ni soutien, il a manifestement fait la mauvaise chose. Ses conseillers l’ont entraîné sur une très mauvaise voie !

Même si cela n’était pas clair dans les messages de M. Trump, il semblait faire allusion à un discours que M. Pence a prononcé mercredi dans le New Hampshire, au cours duquel M. Pence s’en est pris à son ancien patron et au populisme.

«Lorsque Donald Trump s’est présenté à la présidence en 2016, il a promis de gouverner en conservateur. Et ensemble, c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré l’ancien vice-président. « Mais il est important que les républicains sachent que lui et ses imitateurs dans cette primaire républicaine ne font pas une telle promesse aujourd’hui. »

« La vérité est que Donald Trump, ainsi que ses imitateurs, sonnent souvent comme un écho des progressistes qu’ils cherchent à remplacer », a fustigé M. Pence.

Il a déclaré que les Républicains seront confrontés à un choix en 2024 : « Serons-nous le parti du conservatisme, ou suivrons-nous le chant des sirènes d’un populisme sans ancrage aux principes conservateurs ? L’avenir de ce mouvement et de ce parti appartient à l’un ou à l’autre – pas aux deux. C’est parce que le fossé fondamental entre ces deux factions est infranchissable.»

« Vous savez qu’il existe déjà un parti favorable à l’apaisement à l’étranger. Il existe déjà un parti qui ignorerait notre dette nationale. Il existe déjà un parti qui veut marginaliser le droit à la vie », a déclaré M. Pence, ajoutant qu’il ne s’agissait « pas de conservatisme. C’est le républicanisme qui donne la priorité au pouvoir plutôt qu’aux principes.»

« La vérité est que le Parti républicain n’a pas démarré sur un ton escalier roulant doré en 2015 », a plaisanté M. Pence.

Hormis les événements du 6 janvier, M. Pence réprimande rarement aussi directement son ancien patron. Mais alors que la course à 2024 s’intensifie et que les chiffres des sondages de l’ancien vice-président diminuent, il semble promouvoir la même position agressive qu’il a adoptée lors du GOP d’août. débat.