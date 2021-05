Trump se penche sur Medina Spirt, la gagnante du Kentucky Derby «  junky  », affirme que l’échec du test de dépistage des drogues est «  emblématique de ce qui arrive au pays  »

Interdit des principales plates-formes de réseaux sociaux, Trump s’est rendu sur un blog sur son site Web officiel pour aborder la question.

« Alors maintenant, même notre vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, est un junky, » Trump a écrit dans un court message de type forum.

« C’est emblématique de ce qui arrive à notre pays. »

Déclaration du président Trump: «Même notre vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, est un junky» pic.twitter.com/pcJfrTcooq – Appelant quotidien (@DailyCaller) 9 mai 2021

« Le monde entier se moque de nous alors que nous allons en enfer sur nos frontières, nos fausses élections présidentielles, et partout ailleurs! » il bouillonnait.

Les détracteurs ont trouvé l’explosion de Trump « déconcertante », Jim Acosta de CNN affirmant qu’il « vérifié deux fois pour s’assurer qu’il ne sortait pas de The Onion » en référence au site d’actualités parodique populaire.

Mais pour le Baffert en disgrâce, le problème est bien réel.

Si Medina Spirit – qui a été acheté pour seulement 1000 $ en tant que yearling – échoue à un deuxième test de dépistage de drogue, le finaliste de la course du 1er mai, Mandaloun, et ses propriétaires recevront le prix de 1,8 million de dollars que la course de Churchill Downs remet. en dehors.

Révélant la nouvelle aux journalistes hier, Baffert a commenté: « J’ai eu le plus gros punch en course pour quelque chose que je n’ai pas fait. »

« C’est une telle injustice envers le cheval. Je ne me sens pas gêné, j’ai l’impression d’avoir été volé, » l’homme de 68 ans a avoué.

«Mais je vais le combattre bec et ongles, parce que je le dois au cheval. Je le dois au propriétaire et je le dois à notre industrie.

🗣 Bob Baffert: « C’est le plus gros coup de fouet que j’ai eu en course pour quelque chose que je n’ai pas fait. » pic.twitter.com/Rt2kxU0qTZ – Poste de course (@RacingPost) 9 mai 2021

« Il y a des problèmes en course, mais ce n’est pas Bob Baffert. Je ne crois pas aux théories du complot, mais pourquoi cela m’arrive-t-il? » Il a demandé.

« Cela n’aurait pas dû arriver. Il y a un problème quelque part. Cela ne vient pas de nous, » Conclut Baffert.

Clairement dégoûté par les développements, le formateur basé en Californie ne trouvera aucun soutien ou sympathie de Trump tant qu’il n’aura pas effacé son nom.

Avec cinq de ses chevaux ayant échoué à des tests de dépistage de drogues en un peu plus d’un an, les chances d’innocence sont minces.

Le mois dernier, il a réussi à annuler une interdiction de 15 jours et la disqualification de Gamine et Charlatan après que leurs échantillons aient renvoyé des traces d’un médicament illégal de course connu sous le nom de lidocaïne, qui a été identifié comme étant contaminé par un patch anti-douleur qui avait porté par l’assistant de Baffert.

Ne recevant qu’une amende de 10000 $ à la place, Baffert est descendu avec une gifle aux poignets et a déclaré séparément « Je suis très conscient des nombreux incidents de cette année concernant mes chevaux et de l’impact que cela a eu sur ma famille, les courses de chevaux et moi. »

« Je veux avoir une influence positive sur le sport des courses de chevaux. Les chevaux ont été ma vie et je leur dois tout et le sport formidable dans lequel j’ai eu la chance de m’impliquer, » conclut-il.

«Ce petit cheval qui vient ici, il a toujours montré qu’il était un surpuissant. Son cœur est plus gros que son corps. « – Bob Baffert pic.twitter.com/PHg0eNHDtK – Derby du Kentucky (@KentuckyDerby) 2 mai 2021

Ce n’est bien sûr pas la première fois que Trump s’exprime sur le Kentucky Derby et ses controverses.

Il y a presque deux ans jour pour jour, il s’est adressé à Twitter pour se plaindre d’une décision accordant la victoire à un cheval classé deuxième – comme ce sera le cas si Medina Spirit échouait à un autre test de dépistage de drogues – qui a ensuite été comparé à des similitudes avec la présidentielle américaine de 2016. élection par les utilisateurs en ligne.

« La décision du Kentucky Derby n’était pas bonne, » Trump a écrit.

«C’était une course difficile et tumultueuse sur une piste mouillée et bâclée, en fait, une belle chose à regarder.

« Ce n’est qu’en ces jours de politiquement correct qu’un tel renversement peut se produire. Le meilleur cheval n’a PAS remporté le Kentucky Derby – pas même proche! » il a signé.