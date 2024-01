Trump se noue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans un geste politique audacieux

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump prétend à tort avoir arrêté tout mouvement entre les États-Unis et le Mexique dans le but de pousser les législateurs à saborder une proposition bipartite visant à accroître le pouvoir du président Joe Biden pour freiner les passages illégaux.

M. Trump a utilisé lundi sa plateforme Truth Social pour affirmer qu’il n’avait pas eu besoin de ce qu’il a décrit comme un « projet de loi frontalier important et complexe orienté démocrate » pour arrêter les passages entre les États-Unis et le Mexique pendant son administration.

Il a également déclaré qu’il avait « de loin la frontière la plus sûre de l’histoire de notre pays » pendant son mandat parce qu’il « venait de fermer la frontière » et a affirmé – sans apporter aucune preuve – que les personnes qui demandaient l’asile après s’être rendues au Les patrouilles frontalières américaines « affluent » aux États-Unis « depuis les prisons et les établissements psychiatriques situés partout dans le monde ».

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprime lors d’un événement de campagne le samedi 27 janvier 2024 à Las Vegas. (PA)

« Il s’agit d’une INVASION telle qu’aucun pays n’a jamais eu à subir. Ce n’est ni durable ni abordable », a-t-il écrit, ajoutant que la situation « ne ferait qu’empirer » si M. Biden restait au pouvoir. Dans le même temps, M. Trump a réitéré son affirmation selon laquelle la législation sur la réforme de l’immigration et de l’asile était inutile parce qu’il a été capable de mettre en œuvre des politiques dures à grande échelle au cours de son mandat, comme la séparation forcée des parents de leurs enfants afin de poursuivre les parents pour entrée illégale dans le pays. NOUS.

L’ancien président, destitué à deux reprises, qui a quitté ses fonctions en disgrâce après avoir fomenté un coup d’État dans le but de rester à la Maison Blanche malgré sa défaite aux élections de 2020 face à M. Biden, s’est révélé comme un opposant virulent aux pourparlers menés par le Sénat sur un compromis. projet de loi, qui permettrait au président de fermer la frontière et d’ordonner l’arrêt du traitement des demandes d’asile si plus de 5 000 personnes tentent chaque jour de se présenter aux agents des patrouilles frontalières.

Les républicains impliqués dans les négociations multipartites ont présenté le projet de loi de compromis encore inédit comme un antidote nécessaire à une vague de passages illégaux, et M. Biden a promis de signer tout projet de loi bipartite sur l’immigration qui parviendrait à son bureau.

Pourtant, M. Trump et ses alliés républicains à la Chambre ont comploté pour approfondir le projet de loi sur les frontières, car cela l’empêcherait potentiellement d’utiliser l’entrée de migrants non blancs aux États-Unis comme un bâton pour l’année électorale contre M. Biden, qui a a renversé bon nombre des politiques défendues par M. Trump, comme celle de forcer les migrants à rester dans des camps sordides le long de la frontière mexicaine pendant les années qu’il faudrait pour traiter leur demande d’asile.

Par ailleurs, M. Trump a affirmé dans un autre article de Truth Social que le projet de loi de compromis en discussion par les sénateurs n’était « pas nécessaire pour empêcher les millions de personnes » d’« affluer » aux États-Unis, et s’est plaint que les démocrates, qui notent à juste titre que lui et son parti, Les alliés du Parti républicain à la Chambre des représentants tentent de faire échouer le projet de loi et envoient des messages efficaces sur le sujet aux électeurs.

« Ils utilisent cet horrible projet de loi du Sénat comme un moyen de faire porter le désastre frontalier sur les épaules des républicains », a-t-il déclaré.

La volte-face du Parti républicain quant à la nécessité d’une autorité présidentielle pour endiguer la migration le long de la frontière américano-mexicaine a suscité des critiques de la Maison Blanche sous la forme d’une note du porte-parole Andrew Bates, qui a informé lundi les journalistes que le président de la Chambre, Mike Johnson, avait précédemment poussé pour le même genre de proposition qu’il qualifie désormais de « morte à l’arrivée » dans sa chambre.

“Dans l’administration précédente, le président Johnson et le chef de la majorité Scalise ont déclaré qu’une action du Congrès était nécessaire pour que les présidents disposent de l’autorité appropriée pour sécuriser efficacement la frontière”, a écrit M. Bates, ajoutant que M. Johnson avait “jusqu’à récemment (…) souligné l’importance de le bipartisme auquel il s’oppose désormais, et a répété que les présidents avaient besoin d’une nouvelle autorité légale pour sécuriser la frontière ».

M. Bates a également noté que M. Trump lui-même avait déclaré en 2018 que la « seule solution à long terme » aux problèmes d’immigration à la frontière sud était une action du Congrès.

Il a rappelé aux journalistes une déclaration de novembre 2018 du président de l’époque, dans laquelle M. Trump déclarait que la « seule façon d’assurer la pérennité de notre nation en tant que pays souverain » était « que le Congrès surmonte les obstacles à l’ouverture des frontières ».

Huit mois plus tard, en juillet 2019, M. Trump a appelé la Chambre dirigée par les démocrates à adopter une législation « modifiant les failles » et « modifiant l’asile ».