Trump se moque du nom de naissance de Nikki Haley. Haley répond

ATLANTA (AP) – Donald Trump a utilisé sa plateforme de médias sociaux vendredi pour se moquer Nikki Haley Le nom de naissance de, le dernier exemple de l’ancien président utilisant la race et l’origine ethnique pour attaquer les personnes de couleur, en particulier ses rivaux politiques.

Dans un article sur son compte Truth Social, Atout a appelé à plusieurs reprises Haley, la fille d’immigrants indiens, « Nimbra ». Haley, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, est née à Bamberg, en Caroline du Sud, sous le nom de Nimarata Nikki Randhawa. Elle a toujours porté son deuxième prénom, « Nikki ». Elle a pris le nom de famille « Haley » lors de son mariage en 1996.

Trump a appelé Haley « Nimbra » à trois reprises dans son message et a déclaré qu’elle « n’avait pas ce qu’il fallait ».

L’attaque intervient quatre jours avant les primaires du New Hampshire, au cours desquelles Haley tente de s’imposer comme la seule alternative viable à Trump dans la course à l’investiture des républicains en 2024.

Le message de Trump était une escalade des attaques récentes dans lesquelles il faisait référence au prénom de Haley – bien qu’il l’ait mal orthographié « Nimrada » – et faussement affirmé elle n’est pas éligible à la présidence car ses parents n’étaient pas citoyens américains lorsqu’elle est née en 1972.

Les attaques font écho La rhétorique « Birther » de Trump contre le président Barack Obama. Trump a passé des années à promouvoir la théorie du complot selon laquelle le premier président noir du pays était né au Kenya et non un citoyen américain « né » comme l’exige la Constitution. Cet effort s’inscrit dans le cadre de l’ascension de Trump parmi la base républicaine la plus culturellement conservatrice avant son élection de 2016, qui a surpris une grande partie de l’establishment politique américain.

Haley a rejeté les dernières attaques de Trump comme preuve qu’elle menace sa candidature à une troisième nomination consécutive.

“Je laisserai les gens décider ce qu’il entend par ses attaques”, a déclaré Haley aux journalistes du New Hampshire vendredi, interrogée sur les fausses affirmations de Trump selon lesquelles son héritage la disqualifie du Bureau Ovale. « Ce que nous savons, c’est qu’il n’est clairement pas en sécurité s’il fait ces crises de colère, s’il dépense des millions de dollars à la télévision. Il n’est pas en sécurité, il sait que quelque chose ne va pas.

La campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande concernant ses commentaires.

Depuis les caucus de l’Iowa de lundi – que Trump a remporté par 30 points sur Ron DeSantis, qui s’est classé deuxième – Haley a cherché à décrire le reste de la bataille primaire du GOP comme une course à double sens entre Trump et elle malgré sa troisième place étroite. La campagne de Haley vise une plus forte performance dans le New Hampshire, dans l’espoir d’un tremplin vers son État d’origine, la Caroline du Sud, qui organise la première primaire présidentielle du Sud le mois prochain.

Pour sa part, Trump oscille entre les déclarations selon lesquelles la lutte pour la nomination est déjà effectivement terminée et les critiques sur Haley comme si les deux étaient effectivement engagés dans une lutte serrée. Trump critique toujours son autre rival restant, DeSantis, mais ses péjoratifs préférés pour le gouverneur de Floride, « Ron DeSanctimonious » ou « Ron DeSanctus », n’ont rien à voir avec la race ou l’origine ethnique. DeSantis est blanc.

L’accent mis par Trump sur le nom de Haley intervient alors que les forums en ligne d’extrême droite sont jonchés depuis des mois de mentions de son prénom, de commentaires racistes et de fausses affirmations de « naissance ». Le nom et les antécédents familiaux de Haley sont également devenus des sujets de discussion à gauche. Certaines publications largement diffusées sur les réseaux sociaux l’ont qualifiée d’hypocrite pour avoir déclaré que l’Amérique n’avait « jamais été un pays raciste », alors qu’elle a probablement elle-même été victime de racisme.

Ce qu’il faut savoir sur la primaire présidentielle du New Hampshire

Le pasteur Darrell Scott, un homme noir qui a dirigé une coalition pour la diversité lors des précédentes campagnes de Trump, a défendu les dernières attaques de l’ancien président en les qualifiant de « frondes et de flèches » qui surviennent en période électorale.

« Il faut décortiquer la politique en tant que politique. Ce n’est pas personnel », a déclaré Scott. « Il n’a pas l’intention de la rabaisser ou de la dégrader de quelque manière que ce soit. Il fait juste ça pour gagner des votes.

Scott a déclaré que Trump « a un côté compatissant que la plupart des gens ne voient pas » et a défendu son approche agressive comme une « situation d’oie et de jars » pour une personnalité publique constamment « attaquée pour tout ».

Tara Setmayer, conseillère principale du groupe Lincoln Project qui s’oppose à Trump au sein du mouvement conservateur, a convenu que la rhétorique de Trump fonctionne dans une primaire républicaine. Mais elle dit que c’est une réalité accablante pour le parti et n’excuse pas son comportement.

“Ce sont les divagations d’un homme incroyablement, presque pathétiquement incertain, qui a démontré tout au long de sa carrière son racisme et son sectarisme”, a déclaré Setmayer, qui est multiraciale et se dit ancienne républicaine et maintenant indépendante conservatrice. « Pourquoi s’attendre à ce que ce soit différent maintenant, alors qu’un parti politique tout entier a permis ce niveau de comportement moralement discutable ? »

Au milieu des retombées de vendredi, Trump a obtenu l’approbation du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, le seul républicain noir du Sénat et ancien candidat à la présidentielle lui-même. Haley a nommé Scott au Sénat en 2012, lors de son premier mandat de gouverneur. Trump utilise depuis longtemps la race, l’origine ethnique et l’héritage immigré comme un bâton.

Pendant des années, il a appelé Obama « Barack Hussein Obama », en mettant évidemment l’accent sur le deuxième prénom du 44e président. Obama était le fils d’une mère américaine blanche et d’un père noir du Kenya. Il est né à Hawaï, même si Trump a passé des années à affirmer qu’Obama avait fabriqué cette histoire et un acte de naissance pour la soutenir. Trump a finalement admis que ses affirmations étaient fausses, mais a ensuite déclaré, lors des élections générales de 2016, qu’il ne l’avait fait que pour “continuez la campagne.”

Lorsque David Duke, ancien dirigeant du Ku Klux Klan, a encouragé les électeurs républicains à la primaire Pour soutenir Trump en 2016, Trump a répondu dans une interview à CNN qu’il ne savait « rien de David Duke, je ne sais rien des suprémacistes blancs ».

Trump fait également partie des nombreux républicains qui prononcent délibérément mal le nom de la vice-présidente Kamala Harris. Plutôt que le bon « KA’-ma-la », Trump dit parfois « Ka-MAH-la ». Harris, d’origine indienne et jamaïcaine, est la première femme à devenir vice-présidente et la deuxième personne non blanche à être présidente ou vice-présidente, après Obama.

Avant l’investiture de Trump en 2017, l’icône des droits civiques John Lewis, alors membre noir du Congrès de Géorgie, a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’investiture de Trump parce qu’il le considérait comme un président illégitime. Trump a réagi en faire exploser le quartier de Lewis à Atlanta comme étant « dans un état horrible et en train de s’effondrer (sans parler du crime infesté) ». Le quartier comprend, entre autres, le centre-ville d’Atlanta, le siège mondial de Coca-Cola, le Georgia Institute of Technology et les principaux sites des Jeux olympiques de 1996.

Au cours de sa présidence, Trump s’est demandé lors d’une réunion avec des législateurs pourquoi les États-Unis accepteraient des immigrants d’Haïti et d’Haïti. « pays de merde » à travers l’Afrique au lieu de pays comme la Norvège. Il n’a pas explicitement mentionné la race, mais la Maison Blanche a suivi la divulgation de ses commentaires par une déclaration expliquant que Trump soutenait l’octroi de l’accès aux États-Unis à « ceux qui peuvent contribuer à notre société ».

Il a également dit que quatre députées de couleur devraient retourner dans les pays « brisés et infestés de crime » d’où ils viennent, ignorant le fait que toutes les femmes sont citoyennes américaines et que trois sont nées aux États-Unis.

Trump lui-même est le petit-fils d’un immigrant allemand né en Bavière, Frederick Trump.

Haley présente l’histoire de sa famille comme une preuve que les États-Unis « ne sont pas un pays raciste ». Elle met parfois en avant son rôle dans démonter le drapeau de bataille confédéré du siège de l’État de Caroline du Sud après un massacre raciste dans son État – même si elle avait évité les demandes de retrait de la bannière plus tôt dans son mandat. Et Haley a suivi pendant des années le penchant de Trump pour la rhétorique raciste.

“Je ne m’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas combattu un homme qui choisit de ne pas désavouer le KKK”, a déclaré Haley lors de la campagne primaire de 2016, après avoir soutenu le sénateur de Floride Marco Rubio face à Trump. « Cela ne fait pas partie de notre parti ; ce n’est pas ce que nous voulons en tant que président.

____

Les journalistes d’Associated Press Ali Swenson à Washington et Holly Ramer à Amherst, New Hampshire, ont contribué.