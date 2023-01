Trump se moque de Biden, suggérant que le FBI devrait faire une descente à la Maison Blanche – News 24

L’ancien président a réagi à l’annonce de la découverte de documents classifiés dans le groupe de réflexion de Joe Biden

L’ancien président américain Donald Trump, dont le domicile a été perquisitionné par le FBI l’année dernière pour une réserve de documents classifiés, a exhorté l’agence à poursuivre son successeur, Joe Biden. Trump a cité des nouvelles selon lesquelles des documents secrets avaient été trouvés dans un groupe de réflexion lié à Biden.

« Quand le FBI va-t-il perquisitionner les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ? Ces documents n’ont certainement pas été déclassifiés », Trump a déclaré dans un message sur sa plateforme Truth Social. Il a lié un article de CBS News qui a été le premier à signaler la nouvelle découverte.

Selon le média, le ministère américain de la Justice mène une enquête préliminaire sur la façon dont “environ 10” des documents classifiés provenant du bureau de Joe Biden alors qu’il était vice-président américain se sont retrouvés dans une boîte au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Le groupe de réflexion est basé à Washington, DC et porte le nom du président sortant. Les documents auraient été retrouvés par les avocats de Biden début novembre, les Archives nationales en prenant possession peu de temps après.

Le FBI a fait une descente dans le club et la résidence de Trump à Mar-a-Lago en août à la recherche de documents classifiés, qu’il a refusé de remettre aux Archives nationales après avoir quitté ses fonctions. Quelque 300 documents, dont certains liés au nucléaire, auraient été saisis par l’agence.















Trump fait actuellement l’objet d’une enquête par l’avocat spécial récemment nommé Jack Smith pour avoir prétendument violé la loi sur les dossiers présidentiels. Le président Biden a qualifié le traitement par Trump de documents secrets “totalement irresponsable”.

Trump a nié tout acte répréhensible et a affirmé que le FBI et le DoJ étaient impliqués dans une “chasse aux sorcières” contre lui.

Le fils de Trump, Donald Trump Jr., a réagi aux dernières nouvelles sur Twitter, prédisant que “rien ne va se passer” après la découverte des dossiers classifiés de Biden, malgré toutes les critiques précédemment adressées à son père.

CBS News a noté que la mauvaise gestion de documents classifiés n’entraîne pas nécessairement des poursuites pénales, citant le cas de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, qui a conservé des documents secrets sur son serveur de messagerie privé même après avoir quitté ses fonctions.