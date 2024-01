Trump se lance dans un discours anti-Nikki Haley après qu’elle ait remis en question sa santé mentale

Getty Images

Alors que Ron DeSantis est idéalement exclu de la course aux primaires du GOP, Donald Trump a jeté son dévolu sur Nikki Haley, son adversaire la plus proche qui le suit toujours à deux chiffres dans les sondages. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud et membre du cabinet Trump a récemment remis en question la santé mentale de l’ancien président après avoir confondu son nom avec celui de Nancy Pelosi lors d’un rassemblement.

“Ici, dans le New Hampshire, Nikki Haley a conclu une alliance contre nature avec les RINO, les Never Trumpers et les Americans for No Prosperity”, a déclaré Trump, faisant référence aux Americans for Prosperity, un groupe conservateur qui a approuvé Haley en décembre. « Avez-vous déjà entendu parler des Américains pour la No Prosperity ? J’ai ajouté le mot « non » parce que c’est essentiellement ce qu’ils font. J’allais dire Américains pour la prospérité de la Chine… Ils sont dirigés par de mauvaises personnes – mondialistes, communistes radicaux de gauche – pour amener les libéraux et les partisans de Biden à voter pour elle.

Haley a donné ce week-end plusieurs interviews dans lesquelles elle a soulevé la question de la santé mentale de Trump. “[Trump] a affirmé que Joe Biden allait nous entraîner dans la Seconde Guerre mondiale. Je suppose qu’il voulait dire la Troisième Guerre mondiale”, a déclaré Haley dimanche. Affrontez la nation. « Il a dit qu’il s’était présenté contre le président Obama. Il ne s’est jamais présenté contre le président Obama. Il dit que c’est moi qui assurais la sécurité du Capitole le 6 janvier. Je n’étais nulle part près du Capitole le 6 janvier.

Plus tard dans son discours, Trump a abordé la question de ses capacités cognitives. Il a affirmé que Haley « avait poignardé le Parti républicain dans le dos en se rangeant du côté de Barack Hussein Obama contre l’interdiction de voyager de Trump ».

Trump a poursuivi : « Je dois être très prudent lorsque je prononce le nom d’Obama, car les fausses nouvelles disent : « Avez-vous déjà réalisé qu’il confondait le nom de Barack Obama avec celui de Biden ? Vous savez, ils essaient de dire : « Il a des troubles cognitifs ». Et je l’utilise parce que je pense que Barack Hussein Obama dirige probablement les choses par les gens que j’ai vus.»

Trump s’est rapidement tourné vers Biden, affirmant que le président « s’endormit » pendant ses discours. Mais il n’a pas évoqué la confusion entre Haley et l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ni le fait qu’il avait perdu le compte du nombre de guerres mondiales qui ont eu lieu.

Lors de son discours de rassemblement, Trump a également attaqué le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, qui a soutenu Haley, le qualifiant de « gouverneur le plus surfait ».

« Ce gouverneur, nous devons le faire sortir d’ici. C’est un grand gars de Nikki… C’est logique. Quand j’ai entendu cela, cela avait du sens », a déclaré Trump.

Les électeurs des primaires du New Hampshire se rendront aux urnes mardi. Il a déclaré à la foule de Rochester, dans le New Hampshire, que c’est lui, et non Biden, qui est la raison pour laquelle l’État organise la première primaire du pays.

« Vous savez pourquoi vous êtes le premier du pays ? À cause de moi!” Trump s’est vanté.

Trump a rapidement recommencé à dénigrer Haley. « Les gens derrière Nikki sont pro-amnistie – vous aimez ça ? – pro-Chine, pro-ouverture des frontières, pro-guerre, pro-État profond, et ils sont pro-Biden. Avez-vous vu où 50 % des personnes qui ont voté pour elle dans l’Iowa votent pour Biden ? En d’autres termes, ce sont des démocrates. Ils vont voter pour Biden. Ils n’avaient tout simplement pas le choix, alors ils l’ont choisie.

Il a ajouté : « Les démocrates radicaux soutiennent Nikki Haley pour une seule raison : ils savent qu’elle est facile à battre… Elle n’est pas éligible. »

Il a également attaqué Haley sur l’un de ses problèmes favoris : le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. « Nikki Haley – mondialiste – ne sécurisera jamais la frontière ni n’arrêtera le fentanyl qui tue des milliers de citoyens du New Hampshire. Tu le sais. Nikki s’est opposée à mon mur frontalier, vous savez, elle m’a combattu sur le mur frontalier. J’ai dit : « Qu’est-ce que cette femme fait ? »

En évoquant ses déboires juridiques, Trump a affirmé avoir été « plus inculpé qu’Alphonse Capone, Al Capone ». Il a ajouté plus tard : « J’en ai environ huit, des affaires civiles, toutes sortes d’affaires… Nous avons toutes sortes d’affaires auxquelles vous pouvez penser. »

Après son discours dans le New Hampshire, Trump a déclaré qu’il retournerait à New York, où il prévoit d’assister lundi à une audience dans le procès civil intenté contre lui par E. Jean Carroll. Trump a déclaré à la foule que Carroll poursuivait une action en justice basée sur « une histoire totalement fabriquée », bien que les tribunaux se soient rangés à plusieurs reprises du côté de Carroll et aient statué qu’il lui devait des millions de dommages et intérêts.