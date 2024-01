Trump se lance à fond dans l’attaque de Nikki Haley avant les primaires du New Hampshire

CNN

—



Ancien président Donald Trump a passé le troisième anniversaire de son départ de la Maison Blanche à essayer de balayer les quelques obstacles républicains restants à sa troisième nomination consécutive, martelant l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et mettant en garde ses partisans contre la complaisance deux jours avant les primaires du New Hampshire.

« Nous avons besoin de grandes marges », a déclaré Trump lors d’un rassemblement à Manchester, « parce que nous devons envoyer un message d’unité réelle ».

Mais pendant plus de 90 minutes, Trump a délivré le message vengeur dont il a fait le point central de sa campagne, en se lamentant sur la course perdue de 2020 ; défendre les émeutiers du 6 janvier 2021 ; faire pression à nouveau pour que la Cour suprême le déclare, ainsi que tous les présidents, à l’abri de toute poursuite ; président moqueur Joe Biden; et, avec le plus grand enthousiasme, s’en prendre à Haley, son ancien ambassadeur à l’ONU et le candidat le plus proche de lui dans les élections primaires de Granite State.

Avant même qu’il ne parle, la campagne de Trump a diffusé son message sur un grand écran au-dessus de la scène avec des diapositives tournantes attaquant Haley sur ses liens supposés avec « les démocrates, Wall Street et les mondialistes » et ses positions sur la sécurité sociale et d’autres questions brûlantes.

Lorsqu’il a pris le micro, Trump a maintenu le barrage.

“Nikki Haley utilise l’argent des démocrates radicaux pour mener la campagne électorale qu’elle mène”, a déclaré Trump, faisant référence à l’appel de son rival à certains groupes politiques et donateurs centristes et anti-Trump. « Quel genre de candidat républicain est-ce ?

Après avoir parcouru une longue liste de critiques politiques, notamment l’engagement de campagne de Haley de relever l’âge de la retraite pour les plus jeunes, retardant ainsi leur accès aux prestations de sécurité sociale, Trump a répliqué à Haley. à cause de sa suggestion qu’il est trop vieux pour être à nouveau président – ​​ce qui fait suite à un incident au cours duquel Trump l’a confondue avec l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

“Ce qui m’inquiète, c’est que je ne dis rien de désobligeant, mais lorsque vous faites face aux pressions d’une présidence, nous ne pouvons pas demander à quelqu’un d’autre s’il est mentalement apte à le faire”, a déclaré Haley. , 52 ans, a déclaré plus tôt samedi à propos de Trump, 77 ans, lors d’un rassemblement à Keene, dans le New Hampshire.

Trump a rétorqué lors du rassemblement, affirmant qu’il avait récemment passé un « test cognitif », qu’il avait « réussi », avant de promettre de « vous faire savoir quand je vais mal ».

Après avoir terminé troisième dans l’Iowa derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis, la campagne de Haley est en jeu dans le New Hampshire. Selon un récent sondage, elle est la seule candidate républicaine à distance de marche de Trump dans cet État, qui a un profil moins conservateur que l’Iowa et permet aux indépendants de voter aux primaires du parti.

Les règles de vote de Granite State – et leur potentiel pour aider Haley – étaient une cible fréquente pour Trump samedi soir, alors que l’ancien président se plaignait du potentiel pour ceux qui ne se considèrent pas comme républicains ou qui votent généralement pour le GOP de voter dans son primaire présidentielle.

Mais il a ajouté une fausse touche à cette affaire, en disant à l’auditoire que les démocrates peuvent également participer à la compétition républicaine. Ils ne peuvent pas.

“Les démocrates inscrits ne peuvent pas voter à la primaire républicaine, et les républicains inscrits ne peuvent pas voter à la primaire démocrate”, a déclaré le secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan, à CNN plus tôt cette semaine après que Trump ait lancé une accusation similaire.

Trump envisage également le prochain affrontement majeur de la course : la Caroline du Sud. C’est l’État d’origine de Haley, où elle a été élue gouverneur à deux reprises, mais Trump y est en tête dans les sondages et parmi les dirigeants influents du GOP – dont une poignée s’est présentée dans le New Hampshire.

“Nous pourrions être dans notre État d’origine, mais nous avons choisi de venir dans le New Hampshire pour une raison”, a déclaré le représentant Russell Fry. Le gouverneur Henry McMaster a invoqué les Spice Girls – en réalité – pour dire aux électeurs « ce que nous voulons, ce que nous voulons vraiment », c’est Trump.

“Nous y serons dans trois semaines, alors vous savez ce que je fais”, a déclaré Trump à propos de ses invités, ajoutant: “Je l’embrasse.”

Encore une fois, ce sont les désirs de Trump qui ont occupé le devant de la scène.

Il a répété sa prétention que tous les présidents américains, à commencer par lui, devraient bénéficier de l’immunité contre les poursuites. Cette argumentation relativement nouvelle intervient alors que Trump attend une décision d’une cour d’appel fédérale concernant ses tentatives d’annuler les élections de 2020. En attendant, il a soutenu que les présidents ne devraient jamais faire face à des conséquences juridiques pour leurs actes.

Le tribunal saisi de la plainte a exprimé son scepticisme, mais Trump continue de faire valoir son point de vue en public. Samedi soir, il a cité comme exemple d’étude de cas l’utilisation de la bombe nucléaire par le président Harry Truman au Japon en 1945.

« Regardez Harry Truman », a déclaré Trump. « Il n’aurait pas fait, si l’on pense à Hiroshima, un acte pas vraiment agréable, mais cela a probablement mis fin à la Seconde Guerre mondiale, n’est-ce pas ? Nagasaki. Il ne ferait pas ça ; il a dit : ‘Je ne veux pas faire ça parce que mes adversaires vont m’inculper.’

Les Etats Unis largué des bombes atomiques sur les deux villes vers la fin de la guerre, tuant au moins 150 000 personnes rien qu’à Hiroshima, selon certaines estimations. Bien que la moralité de la décision ait été débattue, personne n’a cherché à engager des poursuites judiciaires contre Truman.

Trump avait beaucoup moins à dire sur DeSantis. Il a même tenu à souligner à quel point il avait peu parlé du gouverneur de Floride (avant de se moquer de sa taille à la demande d’un partisan). Il a cependant eu des paroles plus aimables à l’égard du Premier ministre de droite hongrois, Viktor Orban.

“C’est agréable d’avoir un homme fort à la tête de son pays”, a déclaré Trump à propos de l’homme fort, récitant joyeusement les belles choses qu’Orban a récemment dites à son sujet.

Kate Sullivan de CNN a contribué à ce rapport.