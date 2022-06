Trump se fichait que les émeutiers du 6 janvier soient armés, témoigne un ancien assistant de la Maison Blanche

Un ancien assistant de la Maison Blanche a témoigné que Donald Trump savait que les émeutiers étaient lourdement armés et a encouragé la sécurité à les laisser passer quand même.

Cassidy Hutchinson a dit Trump a insisté pour que tous les participants – qu’ils soient armés ou non – soient autorisés à entrer dans son rassemblement ce matin-là.

Mardi, la commission restreinte chargée d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier a entendu de nouvelles preuves “traitant de ce qui se passait à la Maison Blanche le 6 janvier et les jours précédents”.

Le président de l’époque, Donald Trump, ne se souciait pas du fait que les partisans lors de son rassemblement du 6 janvier 2021 précédant l’assaut contre le Capitole américain étaient armés, y compris avec des fusils de type AR-15, a témoigné mardi un assistant de la Maison Blanche à l’époque.

Au lieu de cela, Trump a exprimé sa colère que les services secrets, chargés de protéger le président, aient utilisé des magnétomètres pour éloigner les personnes armées de la zone clôturée où il a prononcé un discours enflammé dans lequel il a répété ses fausses affirmations selon lesquelles sa défaite était la résultat d’une fraude, a déclaré Cassidy Hutchinson, assistante de Mark Meadows, alors chef de cabinet de Trump, au comité restreint de la Chambre des représentants chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier.

“Enlevez les effing mags; ils ne sont pas là pour me faire du mal”, a déclaré Hutchinson citant Trump ce matin-là.

L’audience convoquée à la hâte a marqué la première fois ce mois-ci, au cours de six audiences, qu’un responsable de la Maison Blanche a comparu pour un témoignage en direct.

Le comité de la Chambre des représentants enquête depuis plus d’un an sur la première tentative d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir dans l’histoire des États-Unis.

Le président du comité, Bennie Thompson, a ouvert l’audience en déclarant que de nouvelles preuves étaient présentées mardi “concernant ce qui se passait à la Maison Blanche le 6 janvier et les jours précédant” l’émeute au Capitole.

Thompson a loué le “courage” de Hutchinson à venir témoigner devant le comité.

Dans un témoignage vidéo lors de la dernière audience la semaine dernière, Hutchinson a déclaré au comité que les alliés républicains de Trump avaient demandé la grâce de la Maison Blanche après avoir soutenu ses tentatives d’annuler sa défaite électorale de 2020.

Les témoignages lors des cinq audiences précédentes du comité ont montré comment Trump, un républicain, a agacé des milliers de partisans avec de fausses affirmations selon lesquelles il a perdu les élections de 2020 au profit du démocrate Joe Biden en raison d’une fraude électorale massive.

Le comité avait déclaré la semaine dernière qu’il ne se réunirait publiquement qu’en juillet, mais avait annoncé un changement de plan lundi, à peine 24 heures avant le début de l’audience de mardi.

Les audiences de ce mois-ci ont présenté des témoignages enregistrés sur bande vidéo de personnalités telles que la fille aînée de Trump, Ivanka Trump, et son ancien procureur général, Bill Barr. Eux et d’autres témoins ont déclaré qu’ils ne croyaient pas aux fausses allégations de fraude généralisée de Trump et ont tenté de l’en dissuader.

Des dizaines de tribunaux, de responsables électoraux et d’examens par la propre administration de Trump ont rejeté ses allégations de fraude, y compris des histoires farfelues sur une société de sécurité italienne et le défunt président vénézuélien Hugo Chavez falsifiant les bulletins de vote américains.

Trump, qui flirte publiquement avec une autre course à la Maison Blanche en 2024, nie les actes répréhensibles et accuse le comité de se livrer à une chasse aux sorcières politique. Il a adressé de vives critiques, en particulier à la représentante Liz Cheney, l’une des deux républicaines du comité de neuf membres.

Un sondage Reuters/Ipsos au début du mois a révélé qu’environ les deux tiers des républicains américains croyaient aux fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Le comité, dans le courant du mois prochain, devrait tenir une ou deux auditions sur une éventuelle coordination de l’attaque du 6 janvier par des groupes d’extrême droite.

Lors de l’assaut contre le Capitole, des milliers de partisans de Trump ont brisé des fenêtres, se sont battus avec la police et ont envoyé des législateurs, dont le vice-président de Trump, Mike Pence, fuir pour sauver leur vie.

Quatre personnes sont mortes le jour de l’attaque, l’une mortellement abattue par la police et les autres de causes naturelles. Plus de 100 policiers ont été blessés et un est décédé le lendemain. Quatre officiers sont morts plus tard par suicide.

