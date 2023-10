Trump se dit « à l’abri » de poursuites pour tentative d’annulation des résultats des élections de 2020

Le Dossier de 52 pages est intervenu alors que Trump cherchait également à obtenir le rejet de son acte d’accusation criminel à New York pour des accusations découlant de paiements d’argent discrets à une star du porno.

Les arguments d’immunité de Trump dans l’affaire fédérale représentent sa réfutation la plus énergique de l’acte d’accusation de Smith, qui allègue que Trump, bien qu’il sache qu’il a perdu les élections, a lancé une vaste campagne de désinformation pour accroître la pression sur les États et sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’ils utilisent leur pouvoir. pour renverser le processus électoral. Cet effort a abouti à une violente attaque contre le Capitole, lorsqu’une foule de partisans de Trump ont pénétré dans le bâtiment dans l’espoir d’empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden. L’affaire devrait être jugée le 4 mars.

La contre-attaque de Trump, que ses avocats ont aperçue lors d’une audience en août, suggère que le dossier des procureurs porte en réalité sur des pouvoirs distincts dont dispose le président : communiquer avec le public, organiser son administration, parler au Congrès, faire respecter les lois électorales et garantir que la Constitution est fidèlement exécutée. . Que Trump ait réellement cru que l’élection avait été volée – ce que ses avocats affirment – ​​n’est pas pertinent pour évaluer son immunité contre les poursuites, affirment-ils.

« Cette conduite fait manifestement partie des responsabilités du président dans notre tradition constitutionnelle, et la question de savoir si le président a un rôle formel dans le processus de certification des élections ne fait aucune différence », ont écrit les avocats.

Les procureurs affirment cependant que la tentative résolue de Trump de conserver le pouvoir malgré sa défaite aux élections a viré au crime et qu’il a utilisé les pouvoirs de son bureau pour faire avancer son projet.

Les avocats de Trump affirment qu’il existe un problème encore plus fondamental avec les accusations portées contre lui : il a été acquitté par le Sénat lors d’un procès en impeachment pour une conduite similaire. Cet acquittement, disent-ils, rend Trump « absolument à l’abri » de poursuites pour des actes connexes.

« Les clauses de mise en accusation prévoient que le président peut être inculpé par acte d’accusation uniquement dans les cas où le président a été mis en accusation et condamné par procès au Sénat », ont écrit les avocats. « Ici, le président Trump était acquitté par le Sénat pour la même ligne de conduite.

Le Sénat a acquitté Trump malgré une majorité de 57 voix contre 43 en faveur de sa condamnation en raison de l’exigence des deux tiers prévue par la Constitution. À l’époque, Trump était accusé d’un chef d’accusation – incitation à l’insurrection – lié à son discours devant une foule de rassemblement qui est devenue plus tard la foule qui a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Le procès en destitution a eu lieu juste un mois après l’attaque – et peu de temps après que Trump ait quitté ses fonctions. La plupart des preuves qui sous-tendent l’acte d’accusation de Smith – liées à la conduite de Trump et de ses alliés avant le 6 janvier – n’étaient pas rendues publiques au moment du procès en destitution.

Notamment, le chef du Parti républicain au Sénat, Mitch McConnell, a défendu son vote en faveur de l’acquittement de Trump lors du procès en arguant que le système de justice pénale et les tribunaux étaient un lieu plus approprié pour demander des comptes.

« Nous avons un système de justice pénale dans ce pays », McConnell dit à l’époque. « Nous avons un litige civil. Et les anciens présidents ne sont pas à l’abri d’être tenus pour responsables par l’un ou l’autre.