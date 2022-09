Trump Save America PAC aux yeux du grand jury fédéral

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime en faveur des candidats Doug Mastriano et Mehmet Oz lors d’un rassemblement à Wilkes-Barre, Pennsylvanie, le 3 septembre 2022.

Un grand jury fédéral enquête sur la création et les dépenses d’un comité d’action politique contrôlé par l’ancien président Donald Trump, selon de nouveaux rapports jeudi.

Le grand jury, qui siège à Washington, DC, a émis des citations à comparaître à des témoins dans le cadre de son enquête sur le Save America PAC, ABC Nouvelles et Le New York Times signalé.

Ce PAC a été créé quelques jours après l’élection présidentielle de 2020, que Trump a perdue face au président Joe Biden.

ABC, qui a signalé pour la première fois les assignations à comparaître, a noté que Trump et ses alliés “ont constamment poussé les partisans à faire un don au PAC, utilisant souvent de fausses déclarations sur les élections de 2020 et sollicitant des dons pour réprimander les multiples enquêtes sur l’ancien président, ses relations d’affaires, et ses actions sur 6 janvier.”

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de CNBC pour commenter les rapports