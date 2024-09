Trump savait que Moms for Liberty était le public idéal pour son discours de haine. Il l’a donc laissé s’exprimer.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump était en pleine forme lors d’une Les mamans pour la liberté La semaine dernière, il s’est montré aussi raciste, pompeux et incompréhensible que d’habitude. Est-ce que quelqu’un est surpris ?

Trump a parlé pendant plus d’une heure dans une « Discussion au coin du feu » avec Tiffany Justice, cofondatrice de Moms for Liberty. Outre les digressions incohérentes qu’il a tenues et les questions faciles qui lui ont été posées, l’ancien président a passé beaucoup de temps à critiquer les enfants transgenres et les immigrants devant un public dont il savait qu’il serait réceptif.

J’aimerais qu’à un moment donné, les républicains qui soutiennent cette idée reconnaissent les propos et les actes de Trump qui sont néfastes. Le moins qu’ils puissent faire serait de renoncer à la supériorité morale qu’ils prétendent revendiquer et d’admettre qu’ils n’ont aucun problème avec ce genre de discours de haine visant les enfants.

Trump ment de manière extravagante sur les enfants transgenres

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump et la cofondatrice de Moms for Liberty, Tiffany Justice, lors du sommet du groupe à Washington, DC, le 30 août 2024.

Les personnes transgenres ont été au centre de l’entretien, Trump étant encouragé par le modérateur. Justice a déclaré qu’il y avait une « Explosion » d’enfants trans existant aux États-Unis.

Ils ont passé beaucoup de temps à parler à propos d’Imane Khelifla boxeuse algérienne qui a remporté l’or olympique aux Jeux d’été de Paris cette année. Khelif est non seulement cisgenre, mais elle prend action en justice contre les personnes qui ont alimenté les spéculations selon lesquelles elle est trans.

Trump a également déclaré que les enfants subissent des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle à l’école. Oui, sérieusement : « Pensez-y, votre enfant va à l’école et rentre à la maison quelques jours plus tard avec une opération. »

Je n’arrive pas à croire que cela doive être dit : Personne ne pratique de chirurgie de réassignation sexuelle à l’écoleSuggérer cela est ridicule.

Bien sûr, personne dans la salle n’a réagi à cette proposition. Moms for Liberty, après tout, est le même groupe qui a les personnes LGBTQ+ diaboliséesy compris les enfants, dans les systèmes scolaires de tout le pays.

Trump a pris le temps de dénigrer les enfants immigrés

L’ancien président Donald Trump fait campagne pour sa réélection lors de la conférence Moms for Liberty à Washington, DC, le 30 août 2024.

Il a également pris beaucoup de temps pour parler À propos de l’immigrationutilisant la même rhétorique haineuse qu’il a l’habitude d’utiliser tout au long de sa carrière politique.

« Notre pays est en train d’être empoisonné », a déclaré Trump à la foule. « Et vos écoles et vos enfants souffrent énormément parce qu’ils vont dans les salles de classe, ils prennent des places et ils ne parlent même pas anglais. »

Juste un petit rappel : il parle d’enfants qui n’ont pas le choix de venir dans ce pays. C’est cruel et inutile, et je trouve honteux que les républicains ignorent ses diatribes de cette façon.

Bien sûr, il s’agit d’un groupe de personnes susceptibles d’être d’accord avec lui. Après tout, ils ont applaudi quand Trump a dit Les États-Unis ont « les gens les plus stupides de l’histoire qui dirigent notre pays ».

Il est difficile d’être choqué par Trump, mais les républicains doivent être prêts à fixer une limite. Les enfants ne devraient-ils pas être interdits d’accès ?

Moms for Liberty est exactement le groupe qui apprécie le message de Trump

Le fait que Trump s’exprime lors d’un événement de Moms for Liberty est significatif. Le groupe était fondée en 2021 pour s’opposer aux mandats de masque et s’est rapidement attaqué à d’autres problèmes qui remettent en cause la «virus de l’esprit éveillé » . «

L’événement était également co-parrainé par la Heritage Foundationle groupe derrière le projet ultraconservateur 2025Bien que l’ancien président candidat à la réélection affirme n’avoir aucun lien avec le groupe, il a utilisé certaines de leurs idées dans son programme de parti, comme le démantèlement du Ministère de l’Éducation.

Au cas où cela ne vous inquiéterait pas suffisamment, Trump a également déclaré à Moms for Liberty que les conseils scolaires sont «comme les dictatures » . «

Cela ne semble évidemment pas déranger les Moms for Liberty. À la fin de la conversation, Justice a noté que le groupe ne soutient traditionnellement que les élections aux conseils scolaires, mais que elle a personnellement soutenu Trump pour la présidence.

En fin de compte, je suis simplement surpris que quiconque à droite puisse prendre Trump et ces extrémistes au sérieux. Les Républicains devraient le savoir, mais ils semblent se contenter de laisser leur parti exprimer sa haine. Cela signifie que nous devons tous le considérer comme une menace sérieuse et l’empêcher de revenir à la Maison Blanche.

