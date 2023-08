Trump sautera le premier débat du GOP pour l’interview de Tucker Carlson, selon un rapport

Donald Trump sautera le premier Républicain débat sur les primaires de 2024 et tente d’éclipser ses rivaux pour l’investiture du parti en s’asseyant plutôt pour une entrevue avec Tucker Carlsonselon un rapport.

Citant plusieurs personnes informées sur la question, Le New York Times rapports que l’ancien président a décidé de manquer le Fox News-débat organisé par le GOP à Milwaukee, Wisconsin.

Jeudi, il a de nouveau affirmé sur sa plateforme Truth Social qu’il n’était pas nécessaire pour lui de débattre des autres candidats car il votait si loin devant eux, mais il était toujours ambigu quant à ses plans.

« Reagan ne l’a pas fait, et les autres non plus », écrit-il. « Les gens connaissent mon disque, l’un des meilleurs de tous les temps, alors pourquoi devrais-je débattre ? JE SUIS VOTRE HOMME. RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! »

Le Fois note que manquer le débat, parrainé par le Comité national républicain et organisé par Fox News, est un affront majeur aux deux organisations.

Des rumeurs sur une décision de M. Trump d’organiser une contre-programmation contre le débat circulaient jeudi, mais le moment de l’entretien avec Carlson n’est pas encore connu.

S’opposer directement au débat serait considéré comme un acte particulièrement hostile à la fois contre le RNC et Fox News, que l’ancien président a critiqué à plusieurs reprises sur Truth Social.

Pas plus tard qu’hier, il s’est plaint à la fois de leur couverture des sondages lors des primaires et de l’utilisation de « photos absolument pires de moi, en particulier la grande ‘orange’ avec mon menton tiré vers l’arrière ».

Les talents et les dirigeants de Fox News ont personnellement fait pression sur M. Trump pour qu’il participe au débat.

Chaire RNC Ronna McDaniel s’est également rendu à la résidence d’été de l’ancien président dans son club de golf à Bedminster, New Jersey, pour l’exhorter à participer.

Jusqu’au reportage d’aujourd’hui, on pensait que M. Trump accepterait éventuellement d’apparaître sur la scène du débat. Ces croyances semblent avoir été anéanties par les reportages d’aujourd’hui.

Dans l’édition de jeudi de Joe du matin sur MSNBC, il y a eu un débat animé pour savoir si l’ancien président pourrait décider de manquer la première confrontation télévisée avec ses rivaux du GOP parce qu’il a peur d’une confrontation avec Chris Christi.

L’ancien gouverneur du New Jersey est l’adversaire le plus virulent de M. Trump dans le domaine des candidats républicains, le dénonçant agressivement à presque toutes les occasions pour ses actions liées à la prétendue tentative d’annuler les élections de 2020 aux multiples poursuites pénales engagées contre lui.

La décision apparente de M. Trump de sauter le débat à Milwaukee fait suite à sa quatrième inculpation pénale en autant de mois dans le comté de Fulton, en Géorgie.

L’écrivain politique conservateur Matt Lewis a soutenu Joe du matin que le «flex ultime» pour l’ancien président serait de se rendre aux autorités géorgiennes, puis de se présenter au débat prouvant qu’il peut «marcher et mâcher de la gomme en même temps» tout en satisfaisant son besoin compulsif d’attention.

En plus de respecter les jalons des sondages et de la collecte de fonds pour participer au débat, les candidats doivent également s’engager à soutenir le candidat éventuel, ce dont plusieurs candidats, dont M. Trump et M. Christie, ont semblé sceptiques.

Outre l’ancien président et M. Christie, les autres candidats qualifiés pour participer au débat sont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum. , l’ancien vice-président Mike Pence, et depuis vendredi, le maire de Miami Francis Suarez.

Le débat sera diffusé en direct le mercredi 23 août à 21 h HE sur Fox News Channel et leurs autres plateformes et sera animé par Bret Baier et Martha MacCallum.