Trump s’attribue le mérite de la décision de la Cour suprême sur l’avortement

L’ancien président Donald Trump a qualifié la décision de la Cour suprême de vendredi annulant Roe contre Wade de “plus grand WIN pour la VIE depuis une génération” – et s’est félicité du résultat de la décision controversée d’annuler les droits fédéraux à l’avortement.

Trump a nommé trois des cinq juges conservateurs de la Cour suprême qui ont voté pour annuler Roe v. Wade : Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

Ce trio a fourni la marge de victoire dans la décision, qui a révoqué le droit constitutionnel à l’avortement qui existait depuis près d’un demi-siècle. Le juge Samuel Alito a rédigé l’opinion de la majorité dans l’affaire, que le juge Clarence Thomas a également rejoint en soutien.

Trump, dans un communiqué, a déclaré que la décision de vendredi et d’autres décisions de justice récentes “n’ont été rendues possibles que parce que j’ai tout livré comme promis, y compris la nomination et la confirmation de trois constitutionnalistes très respectés et forts devant la Cour suprême des États-Unis”.

“C’était mon grand honneur de le faire !” a déclaré Trump.

Coney Barrett a été confirmé à la Cour suprême environ une semaine avant l’élection présidentielle de 2020 que Trump a finalement perdue.

Sa nomination par Trump a été précipitée dans le processus sénatorial après la mort de la juge Ruth Bader Ginsberg, car les républicains craignaient de ne pas avoir les voix pour la confirmer après les élections sénatoriales de la même année.

La nomination de Kavanaugh en 2018 s’est heurtée à de graves problèmes après qu’une femme a affirmé que lui et un de ses camarades de lycée l’avaient agressée sexuellement en état d’ébriété dans les années 1980. Kavanaugh a nié ses allégations et il a été confirmé de justesse par le Sénat.

La nomination de Gorsuch par Trump en 2017 est intervenue après que le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, a refusé un an plus tôt de tenir des audiences de confirmation sur le choix du président Barack Obama à la Cour suprême après la mort du juge conservateur Antonin Scalia. Obama avait nommé Merrick Garland, qui est actuellement procureur général des États-Unis.

Trump, dans sa déclaration, a déclaré qu’il “n’a pas cédé aux démocrates de gauche radicale, à leurs partenaires dans les faux médias d’information ou aux RINO. [Republicans in Name Only] qui sont également le véritable, mais silencieux, ennemi du peuple. »

“Ces grandes victoires prouvent que même si la gauche radicale fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire notre pays, vos droits sont protégés, le pays est défendu, et il y a encore de l’espoir et du temps pour sauver l’Amérique ! Je n’arrêterai jamais de me battre pour le Grand Peuple de notre Nation !” a déclaré Trump.

REGARDER: La foule grandit devant la Cour suprême après la décision d’annuler Roe v. Wade