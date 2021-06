Trump s’attend à être réintégré en tant que président d’ici août, selon Maggie Haberman du New York Times, déclenchant une tempête – RT USA News

Maggie Haberman, analyste de CNN et correspondante à Washington pour le New York Times, a suscité la controverse sur les réseaux sociaux après avoir affirmé que l’ancien président Donald Trump avait dit aux gens qu’il reviendrait bientôt à la présidence.

« Trump a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré d’ici août », a-t-il ajouté. a affirmé Haberman sur Twitter mardi, ajoutant qu’elle était « simplement partager l’information ».

Trump a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré d’ici août (non, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, mais simplement en partageant les informations). https://t.co/kaXSXKnpF0 – Maggie Haberman (@maggieNYT) 1 juin 2021

Après qu’un autre utilisateur se soit demandé si Haberman faisait référence à « La présidence, » elle confirmé.

Bien que de nombreux utilisateurs de médias sociaux aient réagi aux affirmations avec choc et inquiétude et se soient demandé si Trump était mentalement sain, d’autres ont accusé Haberman d’avoir aidé à diffuser l’ancien président. « la propagande » et « mensonges. »

Le truc c’est qu’il n’y croit pas vraiment. Il l’utilise pour collecter des fonds et garder la base folle engagée. Et cela devrait être inclus dans le rapport – Kelly Foster (@kfoster510) 1 juin 2021

Maggie Haberman est la raison pour laquelle j’ai arrêté de donner de l’argent au NYT il y a des années. — Libérez Dominguez (@freedominguez) 1 juin 2021

« dire à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact » = appeler directement Maggie et lui dire d’écrire ceci. – Joyeuse Panthère (@JoyousPanther) 1 juin 2021

« Quelqu’un doit dire à Maggie Haberman que Trump n’est plus président et qu’elle peut arrêter d’agir comme son attachée de presse personnelle et arrêter de rapporter chacun de ses gestes ou des choses qu’il est censé dire aux gens », commenté un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre remarqué, « Maggie Haberman a juste besoin de déménager à Mar A Lago et d’épouser Trump. Elle parle plus pour lui que Melania.

Autres accusé Haberman d’être « Le porte-parole de la propagande de Trump » portion à « fomenter son coup d’État en cours », et « amplifier le message de Trump gratuitement », et a même demandé que le journaliste soit banni de Twitter comme Trump l’était en janvier.

je pense @Twitter@jack devrait suspendre le compte de Maggie Haberman pour avoir continué à diffuser de la propagande tr*mp et à continuer de pousser ses mensonges. – Elizabeth F.💛 (@underthesea62) 1 juin 2021

J’en ai tellement Effing que Maggie Haberman agisse comme porte-parole remplaçant de Trump sur Twitter. Peut-être que Twitter devrait également interdire Maggie. https://t.co/KuFuxNRbh3 -Steve (@s_vickman) 1 juin 2021

Le week-end dernier, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, a semblé soutenir un coup d’État de style birman aux États-Unis pour rétablir la présidence de Trump. Après avoir été interrogé lors d’un événement pro-Trump sur les raisons pour lesquelles un coup d’État comme celui du Myanmar ne pouvait pas se produire aux États-Unis, Flynn a répondu : « Sans raison. Cela devrait arriver. Plus tard, il a nié avoir appelé à un coup d’État.

De nombreux partisans de Trump continuent d’affirmer que les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020, qui ont abouti à une victoire du président Joe Biden, étaient illégitimes et avaient été truqués. L’argument a abouti à la prise d’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier par les partisans de Trump avant l’investiture de Biden, que de nombreux démocrates ont affirmé être une tentative « insurrection. »





