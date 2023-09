Voici la plus grande nouvelle que vous avez manquée ce week-end.

Grève de l’UAW

Les Travailleurs unis de l’automobile ont continué leur grève tout au long du week-end tandis que les négociations se poursuivaient avec les trois grands constructeurs automobiles. Le syndicat a déclaré samedi que ses discussions avec Ford avaient été « raisonnablement productives », mais le président de l’UAW, Shawn Fain. s’en est pris aux trois sociétésaffirmant qu’ils ont menacé de licencier les travailleurs non syndiqués comme tactique pour amener les membres à s’installer plus tôt pour moins cher.

Les membres de l’UAW font grève samedi sur une ligne de piquetage à l’usine d’assemblage Ford Michigan à Wayne, Michigan. DeeCee Carter / MediaPunch / IPX via AP

Un certain nombre de législateurs ont montré leur soutien aux grévistes et le sénateur John Fetterman, D-Pa., s’est joint à la ligne de piquetage samedi.

Le président Joe Biden a dépêché une équipe qui prévoit d’être à Détroit « en début de semaine » pour aider à résoudre la grève, a déclaré dimanche un responsable de l’administration à NBC News.

Le président a nommé le conseiller de la Maison Blanche, Gene Sperling, et la secrétaire au Travail par intérim, Julie Su, pour aider à mettre fin au débrayage. Le responsable de l’administration a déclaré que leur objectif n’était pas de servir de médiateur ou d’intervenir mais de « contribuer à soutenir les négociations de toute manière que les parties jugent constructive ».

Revendications des travailleurs de l’automobile L’un des principaux objectifs des Travailleurs unis de l’automobile est d’éliminer la rémunération « échelonnée » aux Trois Grands. Le syndicat fait valoir que ces dispositions laissent à de nombreux employés des ascensions plus abruptes dans l’échelle des salaires et des avantages sociaux que certains de leurs collègues.

Drew Barrymore change de cap dans un talk-show

Drew Barrymore. Fichier Eugène Gologursky / Getty Images

Les projets de Drew Barrymore de ramener son talk-show de jour au milieu des deux grèves à Hollywood ont été abandonnés. Après des jours de critiques, Barrymore a déclaré qu’elle avait décidé d’appuyer sur « pause » après avoir reçu des réactions négatives suite à sa décision.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés », a déclaré Barrymore. posté à Dimanche Instagram« et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. »

Barrymore a reçu des critiques de la part d’autres acteurs et de la Writers Guild of America, et la National Book Foundation a annulé son invitation à organiser ses prix annuels du livre.

Lee touche terre

Des gens marchent sous la pluie et le vent du cyclone post-tropical Lee à Bar Harbor, dans le Maine, le 16 septembre 2023. Joe Raedle / Getty Images

La tempête atlantique Lee a touché terre samedi après-midi sous la forme d’un cyclone post-tropical près de la frontière canado-américaine, avec des vents maximums soutenus de 70 mph, légèrement inférieurs à la force d’un ouragan.

Des milliers de personnes étaient privées d’électricité samedi alors que la Nouvelle-Angleterre et le Canada ont été frappés par de fortes pluies, des vents violents et des inondations côtières, avec un avis de surf élevé en vigueur sur une grande partie de la côte du Maine jusqu’à dimanche matin.

Dimanche matin, Lee était toujours apportant des pluies torrentielles dans la régionmais selon le National Hurricane Center des États-Unis, « un affaiblissement progressif est prévu au cours des prochains jours » et la tempête pourrait se dissiper mardi.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, acquitté des accusations de corruption

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, lors de la Conférence d’action politique conservatrice à Dallas, le 11 juillet 2021. Dylan Hollingsworth / Bloomberg via le fichier Getty Images

Le Sénat du Texas a acquitté samedi le procureur général Ken Paxton de 16 articles de mise en accusation. contrecarrer les efforts visant à l’expulser de ses fonctions suite à des allégations de corruption.

Les articles de mise en accusation accusaient Paxton d’avoir accepté des pots-de-vin d’un donateur de campagne, de licencier de manière inappropriée des employés qui avaient signalé ses actions aux autorités fédérales, d’avoir menti sur ses actions, d’avoir utilisé à mauvais escient des fonds gouvernementaux pour contester leurs allégations, etc.

Alors que l’enquête des Républicains de la Chambre des représentants a été menée en grande partie en secret, les sénateurs des États ont été confrontés à des mois de pression politique avant le procès et l’ancien président Donald Trump a clairement indiqué qu’il soutenait Paxton.

Rencontrer la presse

Kristen Welker a fait ses débuts en tant que nouvelle modératrice de « Meet the Press » dimanche, avec une longue interview de l’ancien président Donald Trump qui abordait de tout, de la guerre en Ukraine aux raisons pour lesquelles l’ancienne première dame Melania Trump était absente de la campagne électorale.

Welker a insisté sur Trump les quatre actes d’accusation auxquels il fait actuellement face et lui a demandé à un moment donné : « Quand tu te couches le soir, as-tu peur d’aller en prison ?

« Je n’y pense même pas », a répondu Trump. « Je suis construit un peu différemment, je suppose, parce que des gens sont venus me voir et m’ont dit : ‘Comment faites-vous, monsieur ? Comment faites-vous ?’ Je n’y pense même pas. »

Autres moments dignes d’intérêt de l’interview Trump a notamment critiqué les républicains qui réclamaient une interdiction complète de l’avortement, n’excluant pas de se pardonner s’il gagnait en 2024 et affirmant qu’il avait ignoré les conseils juridiques des avocats qui lui avaient dit que l’élection n’avait pas été volée.

Vous pouvez regarder l’interview complète iciet lisez NBC News’ vérification des faits sur les affirmations de l’ancien président.

La politique en bref

Acte d’accusation de Hunter Biden: Les alliés du président Biden s’inquiètent de plus en plus des problèmes juridiques de son fils Hunter pourrait diviser son attention à la fois alors qu’il doit se concentrer pleinement sur 2024.

Zelensky au Capitole: Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera à Washington jeudi pour une réunion avec les 100 sénateurs. Il devrait également rencontrer Biden à la Maison Blanche.

L’avortement dans l’Ohio: NBC News s’est entretenu avec plus d’une douzaine de responsables de partis nationaux et locaux, de bénévoles et de militants électoraux, ainsi que plus de 20 électeurs de l’Ohio, à propos de comment l’avortement a façonné leurs perspectives sur les prochaines élections.

Bons alimentaires: Les avantages alimentaires pour des millions d’Américains sont une fois de plus dans la ligne de mire des Républicains du Congrès, qui cherchent à réduire le programme dans le cadre d’une lutte plus large pour le financement gouvernemental qui expire à la fin du mois.

Pourparlers avec la Chine: Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche rencontré secrètement en Europe ce week-end avec le ministre chinois des Affaires étrangères, selon des responsables américains, il s’agit d’une étape importante dans les efforts visant à rétablir des relations profondément tendues avec la Chine.

Mois du patrimoine hispanique

Des générations d’Américains ont été humiliées pour ne pas parler correctement la langue maternelle de leurs parents ou de leurs grands-parents, en particulier par des locuteurs parlant couramment.

Nous avons parlé avec de jeunes Latinos s’identifiant comme des « enfants no sabo ». une expression qui est devenue synonyme de ne pas parler couramment l’espagnol.

Ils utilisent TikTok et les réseaux sociaux pour repousser ce débat linguistique séculaire, se moquent d’eux-mêmes dans des vidéos devenues virales et définissent leur identité et leur héritage selon leurs propres termes.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Le comédien et acteur britannique Russell Brand est nier les allégations d’agression sexuelle contre lui, publié samedi à la suite d’une enquête conjointe. Après la publication des rapports, l’agence de gestion de Brand j’ai mis fin à tout ce que je ts liens professionnels marquer .

contre lui, publié samedi à la suite d’une enquête conjointe. Après la publication des rapports, l’agence de gestion de Brand Deux personnes ont été arrêtées pour meurtre après la mort d’un enfant d’un an dans une garderie de New York et trois autres enfants ont été hospitalisés. suite à une exposition suspectée aux opioïdes a déclaré la police.

a déclaré la police. Le bilan des inondations sans précédent dans le nord-est de la Libye s’élève à au moins 11 300 personnes , selon les Nations Unies. 10 100 autres personnes sont portées disparues dans la ville dévastée de Derna.

, selon les Nations Unies. 10 100 autres personnes sont portées disparues dans la ville dévastée de Derna. Adjoint du shérif de Los Angeles a été « pris dans une embuscade » et tué samedi soir alors qu’il se trouvait dans sa voiture de patrouille par un suspect inconnu, selon les autorités.

alors qu’il se trouvait dans sa voiture de patrouille par un suspect inconnu, selon les autorités. Co-fondateur du magazine Rolling Stone Jann Wenner a été démis du conseil d’administration de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation après un entretien avec le New York Times dans lequel Wenner défendait de ne pas inclure d’entretiens avec des femmes et des personnes de couleur dans son nouveau livre, « The Masters ».

après un entretien avec le New York Times dans lequel Wenner défendait de ne pas inclure d’entretiens avec des femmes et des personnes de couleur dans son nouveau livre, « The Masters ». Un flux constant de piratages contre les entreprises qui détiennent les données des Américains, associé aux lois de quelques États sur la notification des données, a conduit à une situation dans laquelle pratiquement tout le monde bénéficie de services gratuits de surveillance du crédit. Mais les experts affirment que ces services ne font pas grand-chose tout en engrangeant d’énormes ventes. .

. NBC News a interrogé des habitants de l’Arizona et du Texas, deux des États les plus durement touchés par la chaleur extrême cet été, sur la manière dont la hausse des températures a affecté leur vie quotidienne. Voici ce qu’ils ont dit .

. La mort de Mahsa Amini se fait encore sentir un an plus tard en Iran, où de nombreuses femmes choisissent désormais de marcher dans les rues sans foulard, défiant l’État, et dans des dizaines de villes étrangères où des milliers de personnes ont défilé en sa mémoire samedi .

. Un espion au Parlement ? Les craintes concernant l’espionnage chinois envahissent le Royaume-Uni, soulevant des questions sur les alliés et les alliés de l’Amérique. l’exercice d’équilibre qu’ils essaient de jouer entre courtiser et censurer la Chine.

entre courtiser et censurer la Chine. Un nouveau projet de proposition concluait de manière controversée que les masques N95 sont équivalents aux masques chirurgicaux plus souples dans certains milieux hospitaliers. Les cliniciens et les chercheurs repoussent.