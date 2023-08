Trump s’apprête à se rendre dans une prison de Géorgie, accusé d’avoir cherché à annuler sa défaite électorale de 2020.

ATLANTA (AP) — Donald Trump devait se rendre jeudi aux autorités géorgiennes, accusé d’avoir illégalement comploté pour annuler les élections de 2020 dans cet État, une réservation qui devrait donner lieu à une première historique : une photo d’un ancien président américain.

Entre-temps, il a remplacé son avocat principal.

L’arrivée de Trump fait suite au débat présidentiel à Milwaukee la veille au soir, auquel ont participé ses principaux rivaux pour l’investiture républicaine de 2024, une élection dans laquelle il reste le principal candidat malgré des problèmes juridiques qui s’accélèrent. Sa présence en Géorgie, bien que probablement brève, détourne à nouveau l’attention de ses opposants après le débat au cours duquel ils ont cherché à profiter de son absence pour élever leurs propres perspectives présidentielles.

Juste avant sa reddition prévue, Trump a embauché un nouvel avocat principal pour le dossier de la Géorgie. L’éminent avocat pénaliste d’Atlanta, Steve Sadow, a remplacé un autre avocat pénaliste très en vue d’Atlanta, Drew Findling, qui avait représenté l’ancien président pas plus tard que lundi lors de la négociation des conditions de la caution de Trump. Mais jeudi, Findling ne faisait plus partie de l’équipe, selon une personne au courant du changement qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question.

« Le président n’aurait jamais dû être inculpé. Il est innocent de toutes les accusations portées contre lui », a déclaré Sadow dans un communiqué. « Nous attendons avec impatience que l’affaire soit classée sans suite ou, si nécessaire, qu’un jury impartial et ouvert d’esprit déclare le président non coupable. Les poursuites visant à promouvoir ou à servir les ambitions et la carrière des opposants politiques au président n’ont pas leur place dans notre système judiciaire.

Ce n’est pas la première fois cette année que Trump secoue son équipe juridique, que ce soit avant ou immédiatement après une inculpation. L’un de ses principaux avocats, Tim Parlatore, a quitté l’équipe juridique quelques semaines avant que Trump ne soit inculpé en Floride pour thésaurisation illégale de documents classifiés, invoquant des conflits avec un haut conseiller de Trump. Deux autres avocats, James Trusty et John Rowley, ont annoncé leur démission le lendemain du retour de cet acte d’accusation.

Les poursuites engagées dans le comté de Fulton sont la quatrième affaire pénale contre Trump depuis mars, lorsqu’il est devenu le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être inculpé. Depuis lors, il a fait face à des accusations fédérales en Floride et à Washington, et ce mois-ci à Atlanta avec 18 autres personnes – dont son ex-chef de cabinet, Mark Meadows, et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – en vertu d’une loi sur le racket normalement associée à les membres de gangs et le crime organisé. Giuliani, l’avocat et confident de Trump, s’est rendu mercredi et s’est fait prendre en photo lors de sa réservation.

Les affaires pénales ont donné lieu à une succession de condamnations et de mises en accusation, Trump faisant de brèves comparutions devant le tribunal avant de reprendre la campagne électorale. Il a transformé ses apparitions en événements de campagne dans un calendrier beaucoup plus léger que celui de ses rivaux, avec un personnel se réjouissant d’une couverture médiatique mur à mur qui comprenait des hélicoptères d’information surveillant chacun de ses mouvements.

La campagne a également profité de ces apparitions pour solliciter des contributions de collecte de fonds auprès de ses partisans, tandis que ses collaborateurs présentent les accusations dans le cadre d’un effort politiquement motivé visant à nuire à ses chances de réélection.

Sa comparution à Atlanta sera cependant différente des autres, l’obligeant à se rendre dans une prison en proie à des problèmes – mais sans comparution devant le tribunal pour l’instant. Contrairement à d’autres villes qui ne l’obligeaient pas à poser pour une photo d’identité, les responsables du comté de Fulton ont déclaré qu’ils s’attendaient à prendre une photo de réservation comme ils le feraient pour n’importe quel autre accusé.

« À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales, et donc peu importe votre statut, nous aurons une photo d’identité prête pour vous », a déclaré le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat, lors d’une conférence de presse au début du mois.

Le procureur de district Fani Willis a donné à tous les accusés jusqu’à vendredi après-midi pour se rendre à la prison principale du comté de Fulton.

Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Il a déclaré cette semaine dans un message sur les réseaux sociaux qu’il était poursuivi pour ce qu’il a décrit en majuscules comme un « appel téléphonique parfait » au cours duquel il a demandé au secrétaire d’État républicain, Brad Raffensperger, de l’aider à « trouver 11 780 voix » pour lui d’annuler sa défaite dans l’État face au démocrate Joe Biden.

Trump devrait se rendre à la prison du comté de Fulton, qui est depuis longtemps un établissement en difficulté. Le ministère de la Justice a ouvert le mois dernier une enquête sur les conditions de détention, citant des cellules sales, des violences et la mort l’année dernière d’un homme dont le corps a été retrouvé couvert d’insectes dans l’aile psychiatrique de la prison principale. Trois personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues dans le comté de Fulton au cours du mois dernier.

Mais Trump ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps.

Ses avocats et procureurs ont déjà accepté une caution de 200 000 dollars, ainsi que des conditions qui incluent notamment l’interdiction à l’ancien président d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes dans cette affaire, y compris sur les réseaux sociaux.

Lorsque les accusés arrivent à la prison, ils passent généralement un contrôle de sécurité avant de s’enregistrer pour une réservation officielle dans le hall. Au cours du processus de réservation, les accusés sont généralement photographiés, leurs empreintes digitales sont prises et il leur est demandé de fournir certaines informations personnelles. Étant donné que la caution de Trump a déjà été fixée, il sera libéré une fois le processus de réservation terminé.

Contrairement à d’autres juridictions, dans le comté de Fulton, les mises en accusation – dans lesquelles un accusé comparaît devant le tribunal pour la première fois – ont généralement lieu après qu’un accusé se soit rendu à la prison et ait terminé le processus de réservation, et non le même jour. Cela signifie que Trump pourrait devoir effectuer deux voyages en Géorgie dans les semaines à venir, bien que le bureau du shérif du comté de Fulton ait déclaré que certaines mises en accusation dans cette affaire pourraient avoir lieu virtuellement si le juge le permet, ou qu’il pourrait renoncer à la mise en accusation de Trump.

Lorsque Trump comparaîtra finalement devant le tribunal, le public sera probablement également témoin de beaucoup plus de procédures. Les tribunaux géorgiens autorisent généralement les photographies et les vidéos de la procédure, contrairement aux tribunaux fédéraux et à New York, où l’accès de la presse est étroitement contrôlé.

Ce n’est qu’à Manhattan que les photographes ont encore été autorisés à capturer brièvement des images de Trump alors qu’il était assis à la barre des témoins. Les tribunaux fédéraux interdisent généralement la photographie, les enregistrements et les appareils électroniques de toute sorte.

Eric Tucker, Kate Brumback et Jill Colvin, Associated Press