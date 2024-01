Trump s’apprête à rencontrer les Teamsters alors qu’il cible le soutien de Biden

L’ancien président Donald Trump devrait rencontrer le syndicat des Teamsters mercredi pour tenter de s’attaquer à l’une des lignes de soutien antérieures du président Joe Biden.

Trump rencontrera le président des Teamsters Sean O’Brien, le secrétaire-trésorier Fred Zuckerman, le conseil exécutif du syndicat et d’autres membres pour une table ronde au siège du groupe à Washington, ont indiqué les Teamsters dans un communiqué de presse. La porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a également confirmé la réunion.

Biden, qui a également été invité à participer mercredi à une table ronde de la base des Teamsters, a été soutenu par le syndicat lors des élections de 2020 contre Trump.

Biden « a hâte de rencontrer les Teamsters et d’obtenir leur soutien » lors des élections de cette année, a déclaré un responsable de la campagne Biden à NBC News. Il n’était pas clair si le président rencontrerait le groupe mercredi.

Les Teamsters ont déclaré que la table ronde sera l’occasion pour les candidats de discuter de la manière dont le prochain président et le groupe « peuvent travailler ensemble pour responsabiliser et protéger les travailleurs, promouvoir des normes de travail élevées et renforcer l’économie américaine tout en élargissant la classe moyenne ».

Le syndicat a déclaré que l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, rivale de Trump pour l’investiture du Parti républicain, avait également reçu une invitation à rencontrer le groupe.

Lors de sa rencontre avec les Teamsters, Trump s’intéresse aux syndiqués qui ont tendance à voter démocrate. Le syndicat a également soutenu Hillary Clinton en 2016 face à Trump.

Cependant, à mesure que les élections approchent, le président des Teamsters a déclaré que le groupe était disposé à prêter une oreille attentive à Trump dans ses efforts pour les convaincre.

«Nos membres veulent entendre tous les candidats de tous les partis sur ce qu’ils envisagent de faire pour les travailleurs en tant que président», a déclaré O’Brien dans un communiqué.

O’Brien a ajouté que leurs membres sont « essentiels à toutes les industries commerciales de ce pays » et ne s’inscrivent pas tous dans un même alignement politique.

“Nos membres travaillent dans les 50 États et représentent tous les horizons politiques, y compris aucune affiliation”, a déclaré O’Brien. « Notre syndicat veut que chaque candidat sache qu’il y a 1,3 million de Teamsters à l’échelle nationale dont les votes ne seront pas considérés comme acquis. Les voix des travailleurs doivent être entendues.»

Malgré la décision de Trump de rencontrer les Teamsters et d’obtenir le soutien des syndicats, Biden a déjà réussi à obtenir le soutien d’une poignée de syndicats pour la course de 2024, y compris celui des Travailleurs unis de l’automobile la semaine dernière.

Biden a également reçu l’approbation anticipée de l’AFL-CIO en juin.