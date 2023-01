Trump sanctionné pour le procès frivole d’Hillary Clinton

Un juge fédéral Jeudi, il a imposé près d’un million de dollars de sanctions à l’ancien président Donald Trump et à son avocat pour avoir déposé une plainte “frivole” rejetée depuis contre Hillary Clinton et bien d’autres, qui avaient affirmé avoir tenté de truquer l’élection présidentielle de 2016 en sa faveur en diffamant Trump .

“Nous sommes confrontés à une action en justice qui n’aurait jamais dû être intentée, qui était complètement frivole, tant sur le plan factuel que juridique, et qui a été intentée de mauvaise foi dans un but illégitime”, a écrit le juge John Middlebrooks au tribunal de district américain du district sud de Floride dans son ordonnance sanctionnant Trump.

Le juge dans son ordonnance a noté que “M. Trump est un plaideur prolifique et sophistiqué qui utilise à plusieurs reprises les tribunaux pour se venger d’adversaires politiques”.

“Il est le cerveau de l’abus stratégique du processus judiciaire, et il ne peut pas être considéré comme un justiciable suivant aveuglément les conseils d’un avocat”, a écrit Middlebrooks.

“Il connaissait très bien l’impact de ses actions … En tant que tel, je trouve que des sanctions devraient être imposées à M. Trump et à son avocat principal, Mme. [Alina] Habba.”

En vertu de l’ordonnance, le républicain Trump et Habba sont conjointement et solidairement responsables du montant total des sanctions imposées par le juge : 937 989,39 $.

“Le montant des honoraires accordés dans cette affaire, bien que raisonnable, est substantiel”, a noté Middlebrooks.

Il a qualifié les actes de procédure déposés dans l’affaire par Habba de “tactiques abusives en matière de litige”, et a déclaré que le procès initial et une plainte modifiée ultérieure de 186 pages “ont été rédigés pour faire avancer le récit politique, et non pour remédier au préjudice juridique causé par un défendeur”.

“La plainte modifiée est un méli-mélo d’événements déconnectés, souvent immatériels,

suivi d’une conclusion invraisemblable”, a écrit Middlebrooks. “Il s’agit d’une tentative délibérée de harceler; raconter une histoire sans tenir compte des faits.”

Habba n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la commande.

Trump, qui sollicite l’investiture présidentielle du GOP de 2024, a intenté une action en mars contre Clinton, qui était le candidat démocrate à la présidentielle de 2016.

Les 30 autres accusés comprenaient la Commission nationale démocrate, l’ancienne présidente du DNC Debbie Wasserman Schultz, le chef de campagne de Clinton John Podesta, le cabinet d’avocats Perkins Coie, le cabinet de recherche Fusion GPS, les anciens responsables du FBI James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok et Lisa Page. , ainsi que Christopher Steele, l’ancien agent de renseignement britannique qui a rédigé le rapport de recherche de l’opposition notoire “dossier Trump-Russie” avant les élections.

La poursuite, qui demandait 70 millions de dollars de dommages-intérêts, a accusé les accusés d’avoir conspiré pour “tisser un faux récit” lors des élections de 2016 selon lesquelles Trump et sa campagne étaient de connivence avec la Russie dans leurs efforts pour gagner la course.

La poursuite affirmait que Clinton et d’autres accusés avaient falsifié des preuves, trompé les forces de l’ordre et se livraient à d’autres magouilles qui rendaient “même les événements du Watergate pâles en comparaison”.

Middlebrooks a précédemment rejeté le procès contre Clinton et tous les autres accusés “avec préjudice”, ce qui empêche Trump de déposer à nouveau la plainte.

L’ordonnance de MIddlebrooks est la dernière d’une série de revers juridiques embarrassants pour Trump, qui ont inclus la condamnation pénale le mois dernier par un tribunal de l’État de New York de sa société immobilière basée à Manhattan, The Trump Organization, pour un programme d’évasion fiscale d’une durée de plusieurs années. .

Trump et sa société font également face à une importante poursuite civile intentée par le procureur général de New York pour un stratagème présumé visant à déformer l’évaluation des actifs immobiliers à des fins lucratives, et Trump est également poursuivi par l’écrivain E. Jean Carroll, qui l’accuse de viol. elle au milieu des années 1990 à New York.

Un grand jury d’État de Géorgie a récemment terminé de recueillir des preuves et d’entendre des témoignages dans le cadre d’une enquête criminelle en cours pour savoir si Trump a tenté illégalement d’annuler les résultats des élections de 2020 de l’État, qu’il a perdu.

Et les procureurs fédéraux enquêtent sur Trump pour sa tentative d’annuler sa défaite aux élections nationales contre le président Joe Biden, et pour avoir emporté des documents gouvernementaux à sa résidence en Floride lorsqu’il a quitté ses fonctions.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.