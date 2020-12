Israël et le Maroc ont convenu de normaliser leurs relations dans un accord négocié par le président américain Donald Trump. Cet accord est le dernier d’une série d’accords négociés par les États-Unis entre Israël et le monde musulman.

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré à Reuters que Trump avait scellé l’accord lors d’un appel téléphonique jeudi au roi du Maroc Mohammed VI. Trump a ensuite salué l’accord sur Twitter comme un «Percée massive pour la paix dans le Moyen-Orient.»

Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume du Maroc ont convenu de relations diplomatiques complètes – une percée massive pour la paix au Moyen-Orient! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 décembre 2020

Contrairement à certains États arabes, la nation ouest-africaine, considérée comme faisant partie du Grand Moyen-Orient, n’était pas techniquement en guerre avec Israël. Cependant, il n’a pas ouvertement reconnu l’existence de l’État juif jusqu’à présent. Malgré sa position publique de non-reconnaissance, le Maroc a secrètement communiqué avec les services de renseignement israéliens à plusieurs moments décisifs des conflits d’Israël avec ses voisins arabes.

Dans le cadre du nouvel accord, le Maroc et Israël établiront des relations diplomatiques complètes et des liaisons aériennes entre eux, et «Promouvoir la coopération économique», Le conseiller de la Maison Blanche, Jared Kushner, a déclaré à Reuters.

En signant l’accord négocié par les États-Unis, le Maroc suit les traces des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Soudan pour stabiliser les relations avec Israël.

DÉTAILS À SUIVRE