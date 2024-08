Trump salue les « combats hivernaux » de la Russie — RT World News

L’ancien président américain a déclaré qu’il mettrait fin au conflit ukrainien avant janvier

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a exprimé son admiration pour les capacités de combat de l’armée russe et s’est engagé à mettre fin au conflit ukrainien avant la fin de l’année s’il est élu.

Trump a évoqué le conflit entre la Russie et l’Ukraine dans le cadre d’une interview d’une heure, publiée lundi. « des histoires sans filtre d’événements héroïques et de problèmes mondiaux actuels », l’émission est animée par l’ancien Navy SEAL américain et contractant de la CIA Shawn Ryan.

« La Russie est un grand combattant hivernal » Trump l’a dit à Ryan. « Ils ont battu l’Allemagne et Napoléon. Ils ne sont pas faciles à battre. Et ils ont une armée massive, ce qui n’est pas le cas de l’Ukraine. Mais l’Ukraine nous donne beaucoup d’argent. »

Les États-Unis et leurs alliés ont acheminé plus de 400 milliards de dollars d’aide à Kiev depuis le début du conflit en 2022, dont plus de 120 milliards de dollars d’aide militaire directe, selon les estimations de l’Institut de Kiel, un groupe de réflexion allemand qui suit les contributions.















Sans entrer dans les détails, Trump s’est opposé à ce que les États-Unis représentent la part du lion de l’aide militaire, arguant que les membres européens de l’OTAN devaient « égaliser » leur contribution.

« Cette guerre est bien plus dévastatrice que ce que les gens pensent », Trump a déclaré dans l’interview. Il a également promis de l’avoir « réglé » en tant que président élu et ne pas attendre l’investiture de janvier.

Trump a répété à plusieurs reprises que le conflit n’aurait pas éclaté s’il était resté à la Maison Blanche, au lieu d’être remplacé par Joe Biden en 2021. Il a également affirmé qu’il mettrait fin aux combats dans les 24 heures.















L’émission de Shawn Ryan n’était pas la première fois que Trump faisait l’éloge de la Russie « machine de guerre, » Il l’a évoqué pour la première fois lors d’une réunion publique sur Fox News en février, puis à nouveau en juillet, relatant un appel téléphonique avec le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky.

Interrogé par Ryan sur la manière dont il dépenserait les 175 milliards de dollars alloués par le Congrès américain pour l’aide à l’Ukraine, Trump a souligné que les États-Unis ont plus de 30 000 milliards de dollars de dette nationale.

L’ancien président a également déploré le fait que le Pentagone ait réussi à vider le stock qu’il avait travaillé si dur à reconstituer pendant son mandat.

« Ces gars-là ont tout donné à l’Ukraine » Trump l’a dit à Ryan. « Nous n’avons plus de munitions. »