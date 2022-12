Trump salue le « démocrate handicapé mental » dans ses vœux de Noël

L’ancien président américain s’en est pris à ses ennemis présumés dans une “félicitation” traditionnelle

Donald Trump, le 45e président américain, a souhaité un joyeux Noël à ses détracteurs, appelant apparemment son successeur, Joe Biden, “handicapé mental” et revendiquer des pouvoirs psychiques pour lui-même.

Trump a une tradition de longue date d’envoyer des félicitations publiques de Noël et du Nouvel An à ceux qu’il appelle “ennemis” et “haineux”, bien qu’au cours des quatre années de sa présidence, ces messages soient devenus plus ciblés. La dernière semi-attaque a été publiée la veille de Noël sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

“Joyeux Noël à TOUT LE MONDE, y compris les marxistes de gauche radicale qui tentent de détruire notre pays, le Federal Bureau of Investigation qui contraint et paie illégalement les médias sociaux et LameStream pour faire pression pour un démocrate handicapé mental sur le brillant, le clairvoyant et l’amour des États-Unis Donald J. Trump, et, bien sûr, le Département de l’injustice, qui a nommé un “procureur” spécial qui, avec sa femme et sa famille, DÉTESTE “Trump” plus que toute autre personne sur terre. AMOUR À TOUS!” il a écrit.

L’ancien président faisait apparemment référence à des nouvelles politiques récentes aux États-Unis. Il comprenait de nouvelles révélations provenant de soi-disant fichiers Twitter faisant état du rôle du FBI dans le maintien de l’ordre sur Twitter. Entre autres choses, le bureau a remboursé des millions de dollars que la plateforme a dépensés pour traiter les demandes du gouvernement américain d’envisager la suppression des tweets et des comptes que les agences fédérales considéraient comme problématiques.

Le procureur spécial auquel Trump faisait apparemment référence est l’avocat spécial Jack Smith. Le procureur général américain Merrick Garland l’a nommé en novembre pour superviser les enquêtes du ministère de la Justice concernant l’ancien président.

Trump et ses partisans ont précédemment affirmé que Smith était peut-être partial parce que sa femme, la cinéaste Katy Chevigny, a coproduit le documentaire de Michelle Obama Becoming – obtenant une nomination aux Emmy Awards pour sa contribution – et a fait un don à la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020. Elle et Smith se sont mariés en 2011.

La semaine dernière, le comité restreint de la Chambre dominé par les démocrates sur l’émeute de Capitol Hill a publié son rapport final. Le document indiquait que Trump était responsable des actions de ses partisans, qui ont fait irruption dans le bâtiment le 6 janvier de l’année dernière.

Les législateurs ont recommandé d’interdire à Trump d’exercer des fonctions fédérales ou d’État et de le poursuivre pour des crimes présumés liés à l’émeute. Il a annoncé son intention de se présenter à la présidence en 2024 en novembre et pourrait se présenter contre Biden une deuxième fois, s’il obtient la nomination du GOP.