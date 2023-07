Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump savait qu’il perdait l’élection présidentielle de 2020 tout en affirmant un récit sans fondement selon lequel les résultats étaient truqués contre lui, selon l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie.

M. Christie, qui se présente contre M. Trump pour l’investiture républicaine à la présidence en 2024, a déclaré à l’animateur d’ABC News George Stephanopouls le 16 juillet que M. Trump lui avait dit « directement » qu’il avait perdu en 2020.

Ses commentaires font suite à des informations selon lesquelles les procureurs fédéraux enquêtant sur les tentatives de l’ancien président de renverser les résultats d’une élection démocratique ont interrogé plusieurs témoins ces dernières semaines pour déterminer s’il a reconnu en privé avoir perdu l’élection, il continue d’insister publiquement sur le contraire.

« Il ne croit pas qu’il a gagné. Il s’inquiétait avant l’élection qu’il perdait. Et je le sais parce qu’il me l’a dit directement », a déclaré M. Christie sur ABC. Cette semaine.

«Il sait qu’il n’a pas gagné, mais son ego, George, ne lui permettra pas de croire qu’il est la seule personne en Amérique en dehors de l’État du Delaware à avoir jamais perdu contre Joe Biden. Donc, son ego dirige ça », a-t-il ajouté.

Les procureurs fédéraux auraient interrogé le gendre et ancien conseiller de M. Trump, Jared Kushner, ainsi que les anciens directeurs des communications de la Maison Blanche, Alyssa Farah Griffin et Hope Hicks.

Leur interrogatoire a cherché à déterminer si M. Trump pressait sciemment de rejeter les résultats des élections alors qu’il savait la vérité qu’il avait perdue, une preuve qui pourrait considérablement renforcer une affaire contre lui.

Une enquête de l’avocat spécial du ministère américain de la Justice, Jack Smith, est distincte d’une enquête criminelle dans le comté de Fulton, en Géorgie, où le procureur de district Fani Willis présente un grand jury récemment constitué pour évaluer les preuves entourant les tentatives de M. Trump d’annuler les résultats des élections dans cet État.

Le comité restreint de la Chambre, désormais dissous, enquêtant sur les événements entourant et pendant l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021 – un événement violent alimenté par un récit sans fondement de fraude et de manipulation électorales – a également découvert des preuves substantielles et des témoignages sur les allégations de M. Trump. aveux qu’il a perdus.

Le vaste reportage du panel a dépeint un portrait détaillé de M. Trump, avec l’aide d’alliés du GOP, pour refuser de céder le pouvoir à la Maison Blanche quel que soit le résultat des élections tout en reconnaissant en privé qu’il a perdu.