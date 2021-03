Trump saisit la pertinence du premier discours post-présidentiel à CPAC

Photographie: Joe Raedle / Getty Images

Un Donald Trump aigri a utilisé son premier discours post-présidentiel pour propager le mensonge d’une élection «truquée» en 2020 et laisser entendre qu’il pourrait essayer de battre les démocrates «pour une troisième fois» en 2024.

Soucieux de conserver sa pertinence, Trump est retourné dans sa zone de confort politique en faisant peur aux immigrants et en lançant des tirades de colère contre Joe Biden, ses critiques républicains et les médias.

L’ancien président destitué à deux reprises, accueilli par des acclamations féroces lors du plus grand rassemblement annuel de conservateurs de base à Orlando, en Floride, a faussement affirmé: «Les étrangers illégaux et les morts votent, et de nombreuses autres choses horribles se produisent qui sont trop volumineuses pour être même mentionnées. , mais les gens le savent.

«Je veux dire, il est à l’étude et le niveau de malhonnêteté ne doit pas être cru. Nous avons un processus électoral très malade et corrompu qui doit être corrigé immédiatement. Cette élection a été truquée et la Cour suprême et les autres tribunaux ne voulaient rien y faire.

La foule à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), où le «gros mensonge» a pris racine et s’est épanouie au cours des quatre derniers jours, a scandé: «Vous avez gagné! Tu as gagné! »

Trump a répondu sans ambages: «Nous l’avons fait.»

Le 45e président a passé deux mois à prétendre à tort que l’élection de novembre dernier avait été volée, aboutissant à une insurrection meurtrière de ses partisans au Capitole américain le 6 janvier.

En fait, Biden a remporté avec une marge de 7 millions de voix et les responsables de l’État, les tribunaux et le propre procureur général de Trump n’ont trouvé aucune irrégularité significative.

Trump a critiqué les juges pour ne pas avoir «le courage» d’intervenir. Et plus tôt, dans une apparente ad lib, il a clairement indiqué qu’il n’acceptait toujours pas la légitimité de la victoire de Biden.

«En fait, comme vous le savez, ils viennent de perdre la Maison Blanche», a-t-il déclaré à propos des démocrates avant de laisser entendre qu’il pourrait se venger. «Mais qui sait, qui sait? Je pourrais même décider de les battre une troisième fois. C’était un spectacle typique de Trump et la salle a éclaté d’acclamations et d’applaudissements.

Il a ensuite appelé à des réformes électorales radicales, notamment l’abolition du vote anticipé et des règles électorales plus strictes, largement considérées comme des mesures qui auraient un impact disproportionné sur les personnes de couleur.

Trump, qui a lancé sa première campagne présidentielle en juin 2015 avec des déclarations racistes sur les immigrants mexicains et la nécessité d’un mur frontalier, a fait défaut sur cette question en dénonçant férocement Biden.

«Nous savions tous que l’administration Biden allait être mauvaise – mais aucun de nous n’imaginait à quel point ils seraient mauvais et jusqu’où ils iraient… Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l’histoire moderne.

Il a poursuivi: «En un mois à peine, nous sommes passés de« l’Amérique d’abord »à« l’Amérique dernière »», citant «une nouvelle et horrible crise à notre frontière sud… Les politiques d’immigration radicale de Biden ne sont pas seulement illégales – elles sont immorales, ils sont sans cœur et ils sont une trahison des valeurs fondamentales de notre nation ».

Il a également exigé que son successeur ouvre des écoles malgré la pandémie de coronavirus. Trump a déclaré: « L’administration Biden se vante en fait de l’éducation qu’elle fournit aux enfants migrants à la frontière, alors que dans le même temps, des millions d’enfants américains voient leur avenir détruit par la fermeture des écoles anti-scientifiques de Joe Biden. »

Vêtu d’un costume bleu, d’une chemise blanche et d’une cravate rouge, Trump est monté sur scène juste avant 17 heures pour une ovation debout de centaines de supporters regroupés à l’intérieur avec peu de masques faciaux à ce qui ressemblait dangereusement à un événement de super-épandeur de coronavirus.

Trump a commencé: «Bonjour, CPAC. Je te manque encore? Il a promis: «Je veux que vous sachiez que je vais continuer à me battre à vos côtés», mais il a clairement indiqué qu’il le ferait en tant que porte-étendard du parti républicain. «Il va s’unir et être plus fort que jamais. Je ne lance pas un nouveau parti. C’était de fausses nouvelles.

Il a continué à appeler à une purge des critiques républicains qui ont voté pour sa destitution après la violence de foule du Capitole américain, y compris la «belliciste» Liz Cheney, la républicaine n ° 3 à la Chambre des représentants.

Il a insisté: «Le parti républicain est uni. La seule division est entre une poignée de hacks politiques de l’establishment de Washington DC et tout le monde dans tout le pays. Trump a déclaré qu’il soutiendrait les dirigeants républicains «intelligents et durs».

Dans un discours de retour qui a duré une heure et demie, il y avait beaucoup de répliques familières d’anciens discours, y compris des tirades contre l’accord nucléaire iranien, les «guerres pour toujours», les énergies renouvelables, les grandes entreprises technologiques et l’establishment de Washington. Mais il a également trouvé de nouveaux préjugés à afficher, avec une transphobie mal informée.

Après avoir utilisé ses bras pour imiter un haltérophile, il a déclaré: «Les jeunes filles et les femmes sont irritées de devoir désormais affronter des hommes biologiques. Ce n’est pas bon pour les femmes, ce n’est pas bon pour les sports féminins qui ont travaillé si longtemps et si dur pour arriver là où ils sont.

Trump a terminé avec une autre taquinerie sur ses ambitions futures, disant à la foule: «Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre, nous gagnerons le Sénat, puis un président républicain fera un retour triomphant à la Maison Blanche. Et je me demande qui ce sera. Je me demande qui ce sera. Qui, qui, qui sera-ce? Je me demande. »

Plus tôt dimanche, le membre du Congrès républicain Jim Jordan a déclaré à son sujet: «Le chef du mouvement conservateur, le chef du mouvement« américain d’abord », le chef du parti républicain et, je l’espère, le 20 janvier 2025, il est encore une fois le chef de notre grand pays.

Mais le sondage annuel CPAC a révélé que seulement 55% des participants veulent que Trump soit le candidat républicain en 2024, devant le gouverneur de Floride Ron DeSantis à 21% (la conférence se déroule en Floride), le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem à 4% et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley à 3%.

Evan McMullin, directeur exécutif de Stand Up Republic et ancien candidat à la présidentielle, a tweeté en réponse: «C’est toujours ‘son parti’, mais il y en a un nombre croissant prêt pour quelque chose de nouveau.