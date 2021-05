Trump riposte après que NY AG a lancé une enquête criminelle sur une entreprise familiale – RT USA News

Donald Trump a critiqué l’annonce que l’organisation Trump faisait l’objet d’une enquête criminelle du procureur général de l’État de New York en relation avec les affaires financières de l’ancien président.

«Il n’y a rien de plus corrompu qu’une enquête qui cherche désespérément un crime. Mais ne vous y trompez pas, c’est exactement ce qui se passe ici ». Trump a déclaré mercredi dans une longue déclaration écrite.

L’ancien dirigeant républicain a déclaré avoir découvert via «Fuites dans les médias grand public» que l’enquête du procureur général de New York, Letitia James, n’est plus seulement une affaire civile, mais est maintenant une enquête criminelle.

Le mardi soir, CNN a été le premier à signaler que l’empire de Trump faisait maintenant l’objet d’une enquête de la part de l’AG de New York et du procureur du district de Manhattan dans un «Capacité criminelle».





Le bureau de James a lancé l’enquête sur le président de l’époque et sa famille en 2019, après que l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, ait témoigné devant le Congrès, accusant Trump de gonfler la valeur des actifs pour obtenir de meilleurs prêts et une meilleure couverture d’assurance, tout en les sous-évaluant pour les réduire. ses obligations fiscales.

Dans sa déclaration, Trump semblait qualifier son ancien avocat de «Une vie basse menteuse et discréditée.»

L’ancien président a également publié un nouveau démenti de toute faute financière, dénonçant l’enquête comme étant la «La plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire des États-Unis.»





Il a affirmé que James, un démocrate, avait menacé à plusieurs reprises de lancer des enquêtes de grande envergure sur ses affaires avant d’être élue à New York AG ou avait « Vu ne serait-ce qu’une once de preuves. »

«J’ai bâti une grande entreprise, employé des milliers de personnes, et tout ce que je fais, c’est être injustement attaqué et abusé par un système politique corrompu», Trump a ajouté.

