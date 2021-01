Le président américain Donald Trump est revenu sur Twitter après avoir fait face à une interdiction temporaire avec une vidéo reconnaissant que Joe Biden serait le prochain président américain alors que d’autres services de médias sociaux, y compris Facebook, bloquaient ses comptes craignant que ses messages ne suscitent de nouvelles manifestations violentes. Twitter a déverrouillé le compte Twitter @realDonaldTrump du président, qui compte 88 millions d’abonnés, après que Trump a supprimé trois tweets enfreignant les règles qui enfreignaient les politiques d’intégrité civique de Twitter. Son premier message sur la plate-forme comportait une vidéo dans laquelle il disait qu’il se concentrait sur une transition pacifique du pouvoir et qui a été visionnée 1,4 million de fois dans les 15 minutes suivant sa publication.

Les entreprises technologiques se bousculent pour réprimer les affirmations sans fondement du président concernant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre après que des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain dans des troubles qui ont fait quatre morts. Les comptes de Trump restent bloqués sur Facebook et Instagram pendant au moins deux semaines et peut-être indéfiniment. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un article publié jeudi que les risques de lui permettre d’utiliser la plate-forme étaient «tout simplement trop grands».

La décision de Facebook a marqué la sanction la plus importante du président par une grande entreprise de médias sociaux. La plate-forme de diffusion en direct Twitch et le service de partage de photos Snap ont émis des interdictions similaires.

«Les événements choquants des dernières 24 heures démontrent clairement que le président Donald Trump a l’intention d’utiliser le temps qu’il lui reste pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden», a déclaré Zuckerberg dans son message Facebook.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré en réponse que les entreprises avaient censuré le président à un moment critique pour le pays. «Big Tech est hors de contrôle», dit-il. Zuckerberg a déclaré que le blocage sur la page Facebook de Trump, qui compte 35 millions d’abonnés, durerait au moins jusqu’à ce que Biden prenne ses fonctions le 20 janvier.

Lors d’une réunion à tous, jeudi, M. Zuckerberg a déclaré aux employés qu’il considérait que les dirigeants politiques importants « prêchent par l’exemple et veillent à ce que la nation soit la priorité ». « Ce que nous avons vu, c’est que le président a fait le contraire de cela et a attisé les flammes de ceux qui pensent qu’ils devraient se tourner vers la violence pour renverser le résultat des élections », a-t-il déclaré, selon l’audio des propos entendus par Reuters. .

Les entreprises de médias sociaux ont été sous pression pour contrôler la désinformation sur les élections américaines sur leurs plates-formes, y compris de la part du président. Trump et ses alliés depuis des mois ont amplifié les allégations sans fondement de fraude électorale et le président a dit aux manifestants de se rendre à Capitol Hill, les républicains et les démocrates affirmant qu’il était responsable des violences qui en résultaient.

Twitch d’Amazon a désactivé la chaîne de Trump en raison des «circonstances extraordinaires et de la rhétorique incendiaire du président», a-t-il déclaré. Une porte-parole a déclaré que la société réévaluerait le compte de Trump après son départ.

La plate-forme de commerce électronique Shopify a fermé le service pour les magasins affiliés à Trump pour violation de sa politique «d’utilisation acceptable», ce qui a incité les sites de commerce électronique de la campagne et de l’organisation Trump à se déconnecter.

BLOCS « LONG TERME »

La décision de Facebook fait suite aux interdictions ces dernières années de certains responsables gouvernementaux en Inde et au Myanmar pour avoir promu la violence. Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société n’avait jamais auparavant bloqué un président, un Premier ministre ou un chef d’État actuel.

Dans une vidéo publiée mercredi sur Facebook, Twitter et YouTube, qui a ensuite été supprimée par les plateformes après avoir recueilli des millions de vues, Trump a répété des allégations de fraude électorale en disant aux manifestants de rentrer chez eux.

Des groupes de défense des droits civils, dont Colour of Change, ont appelé les entreprises de médias sociaux à interdire définitivement Trump des plateformes, où il a violé à plusieurs reprises les politiques.

La Ligue anti-diffamation a salué la décision de Facebook, la qualifiant de «première étape évidente», tandis que la NAACP dans un communiqué a déclaré que cette décision était un geste «attendu depuis longtemps» qui «sonne creux».

Facebook a été critiqué pour avoir exempté les publications et les publicités des politiciens de son programme tiers de vérification des faits et a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas être «l’arbitre de la vérité». La société a commencé ces derniers mois à étiqueter certaines des déclarations de Trump, mais s’est demandé pourquoi elle n’avait pas agi plus tôt contre la rhétorique violente qui a proliféré au cours des dernières semaines alors que les organisateurs planifiaient le rassemblement en ligne.

Le représentant démocrate Bennie Thompson, qui préside le comité de la sécurité intérieure de la Chambre, a déclaré dans un communiqué qu’il était «profondément frustré qu’il ait fallu un groupe de terroristes nationaux à l’assaut du Capitole» pour que Facebook agisse et s’est demandé «si la décision était opportuniste, motivé par l’annonce d’un Congrès contrôlé démocratiquement. »

Le sénateur démocrate Mark Warner, nouveau président du Comité spécial du Sénat sur le renseignement, a déclaré que les actions sur les réseaux sociaux n’allaient pas assez loin.

«Ces plates-formes ont servi d’infrastructure d’organisation de base pour les groupes violents d’extrême droite et les mouvements de milices depuis plusieurs années maintenant – les aidant à recruter, organiser, coordonner et, dans de nombreux cas (en particulier en ce qui concerne YouTube) à générer des bénéfices grâce à leur contenu violent et extrémiste. », A-t-il déclaré dans un communiqué.

YouTube, qui appartient à Google, a déclaré jeudi que toute chaîne qui publie des vidéos avec de fausses déclarations sur les résultats des élections sera temporairement interdite de téléchargement ou de diffusion en direct.

YouTube n’a pas répondu à la question de savoir s’il interdirait le compte de Trump de la même manière que Facebook, tandis qu’un porte-parole de Twitter a déclaré qu’il continuait à «évaluer la situation en temps réel, y compris en examinant l’activité sur le terrain et les déclarations faites sur Twitter. » Il a déclaré que Twitter informerait le public si une «escalade» de son approche était nécessaire.