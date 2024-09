Trump revient en Californie la semaine prochaine pour une importante collecte de fonds

L’ancien président Trump devrait retourner en Californie la semaine prochaine pour participer à deux collectes de fonds de grande envergure, l’une étant notamment organisée par des proches de l’épouse du gouverneur Gavin Newsom, selon les invitations obtenues par le Times.

Le 13 septembre, les donateurs sont invités à verser jusqu’à 500 000 dollars par couple pour une collecte de fonds organisée par Tom et Stacey Siebel à Woodside. Tom Siebel, un développeur de logiciels milliardaire et homme d’affaires qui a fait don de centaines de milliers de dollars à la campagne de Trump pour 2024, est un cousin éloigné de Jennifer Siebel Newsom, l’épouse du gouverneur démocrate.

Les représentants de Newsom n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La famille de Siebel Newsom a une histoire bien documentée d’activisme républicain, y compris de la part de son père, Ken Siebel. Mais après que le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont Ken Siebel a soutenu financièrement la candidature présidentielle, a mal expliqué la motivation du déménagement de Siebel et de sa femme en Floride lors d’un débat avec le gouverneur, le père du premier partenaire a décrit DeSantis comme un « imbécile menteur » selon le Daily Mail.

Trump sera également la tête d’affiche d’une soirée de collecte de fonds à Los Angeles le 12 septembre, les billets étant vendus à 250 000 dollars par personne. Le lieu et les organisateurs n’ont pas été révélés.

Ces rassemblements ont lieu à un moment critique de la campagne, dans la fenêtre entre le premier débat entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris, mardi, et le 18 septembre, date à laquelle Trump doit être condamné pour sa condamnation pour 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers pour dissimuler un scandale sexuel qui aurait pu affecter sa candidature en 2016.

Le colistier de Trump à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio JD Vance, collectera des fonds à Los Angeles dimanche, tout comme le deuxième gentleman Doug Emhoff l’a fait jeudi. Plusieurs Italo-Américains, dont des stars hollywoodiennes, organiseront dimanche un dîner virtuel de collecte de fonds pour Harris. Parmi les participants de « Païsans pour Kamala » figurent les acteurs Steve Buscemi, Alyssa Milano, Lorraine Bracco, Marisa Tomei et John Turturro, ainsi que l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

L’attention portée aux Californiens dans les dernières semaines de la campagne présidentielle est due au rôle démesuré de ce pays dans l’alimentation des campagnes des deux partis. Malgré son penchant pour le bleu cobalt, l’État abrite un nombre considérable de donateurs républicains et démocrates et est généralement l’une des plus grandes sources de dons aux candidats des deux partis.

Au 8 août, Harris avait récolté 65,5 millions de dollars pour sa campagne présidentielle auprès des Californiens, soit plus que ce que les résidents de tout autre État avaient donné, selon les déclarations de collecte de fonds de la Commission électorale fédérale des donateurs qui ont contribué plus de 200 $ à un comité de candidats.

Trump a récolté 24,8 millions de dollars auprès des donateurs californiens, soit le deuxième plus grand nombre de dons parmi tous les États. (Ces chiffres reflètent les dons aux comités des candidats, et non à des groupes extérieurs ou à des comités de dépenses indépendants.)