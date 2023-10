DES MOINES, Iowa (AP) — Donald Trump sera dimanche la tête d’affiche de son huitième événement de campagne dans l’Iowa en un peu plus d’un mois, dans le cadre du programme automnal accéléré de l’ancien président menant aux premiers caucus du pays en janvier. .

Le discours prévu de Trump au théâtre historique Orpheum au centre-ville de Sioux City, dans l’ouest de l’Iowa, très républicain, fait suite aux événements de lundi dans le New Hampshire et de samedi dans le Nevada. La campagne du républicain a longtemps tenté de montrer sa domination sur ses rivaux avec de grandes victoires dans les premiers États.

Cette arrestation intervient également après qu’il ait été condamné à une amende de 10 000 dollars par le juge lors de son procès pour fraude civile à New York, pour violation d’une ordonnance lui interdisant d’attaquer verbalement le personnel du tribunal.

Son fils, Donald Trump Jr., se trouvait jeudi à West Des Moines, au siège de la campagne, où il a applaudi une cinquantaine de bénévoles qui assistaient à une séance de formation du caucus. La formation faisait partie de ce que l’équipe de Trump a promis d’être un effort plus discipliné dans l’Iowa qu’en 2016, lorsqu’il avait terminé deuxième derrière le sénateur du Texas Ted Cruz.

Après sa visite, Trump Jr. a déclaré aux journalistes que la liste des affaires judiciaires auxquelles l’ancien président était confronté finirait par renforcer sa cause politique.

“Je pense que beaucoup de ces choses aident”, a déclaré le jeune Trump. « Si c’était une chose qu’ils avaient choisie et sur laquelle ils se concentraient, cela aurait peut-être du mérite. Mais le déluge… cela semble plutôt extrême.

L’ancien président a attiré environ 14 000 personnes aux événements organisés dans l’est et le centre de l’Iowa depuis fin septembre, tandis que d’autres candidats à la course de 2024 se sont battus pour un public beaucoup plus restreint alors qu’ils tentaient de s’imposer comme l’alternative la plus viable.

Trump a déclaré qu’il espérait gagner gros dans l’Iowa, tout en défiant la stratégie typique consistant à abaisser les attentes. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui mène une campagne agressive dans l’Iowa, a critiqué Trump pour avoir sauté la série de débats présidentiels républicains et avoir fait campagne uniquement devant un large public.

Trump sautera le troisième débat, prévu le 8 novembre.

«Donald Trump ne veut pas se présenter. Il est porté disparu en ce moment », a déclaré DeSantis à CNN jeudi.

Alors que les apparitions de Trump ont attiré de grandes foules dans les gymnases, les centres événementiels et les salles de bal des hôtels, certaines de ses récentes déclarations au début de la guerre entre Israël et le Hamas ont rebuté ses partisans potentiels.

Les critiques de Trump à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur ce qu’il a décrit comme un soutien insuffisant à la frappe militaire contre un haut général iranien en janvier 2020 étaient de mauvais goût, a déclaré le révérend Joseph Brown, pasteur évangélique politiquement actif dans la petite ville de Washington, Iowa.

« En temps de guerre, de grand chagrin et d’épreuves, critiquer le leadership de notre plus puissant allié du Moyen-Orient ? » a déclaré Brown. “Ce type était en train de regarder des mamans et des papas pleurer sur leurs petits bébés qui venaient d’être tués.”

Thomas Beaumont, Associated Press