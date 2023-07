Trump revient aux premières racines de la destitution en disant que l’aide à l’Ukraine devrait être liée aux enquêtes de Biden

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump est revenu aux racines de sa première destitution lorsqu’il a suggéré que l’aide à l’Ukraine soit conditionnée aux enquêtes du Congrès sur le président Joe Biden.

L’ancien président a appelé les républicains au Congrès à retenir davantage de soutien à l’Ukraine jusqu’à ce que la Maison Blanche coopère avec leurs enquêtes sur les relations commerciales de M. Biden et de son fils Hunter Biden.

La tirade du samedi soir lors d’un rassemblement à Erie, en Pennsylvanie, a fait écho à la conduite qui a conduit à la première de ses deux destitutions de M. Trump lorsqu’il a utilisé l’aide militaire pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il ouvre une enquête sur le candidat de l’époque Biden en 2019.

« Le Congrès devrait refuser d’autoriser une seule expédition supplémentaire de nos stocks d’armes épuisés … vers l’Ukraine jusqu’à ce que le FBI, le DOJ et l’IRS remettent toutes les preuves dont ils disposent sur les relations commerciales corrompues de la famille Biden Crime », a déclaré M. Trump samedi.

Il a fait valoir que tous les républicains qui ne se joignent pas aux efforts devraient être défiés lors de leurs primaires – M. Trump a approuvé les challengers à mi-mandat de 2022 des républicains qui ont voté pour sa destitution après l’insurrection du 6 janvier 2021.

Les républicains sondent les intérêts commerciaux de Hunter Biden en Chine et en Ukraine sous l’administration Obama lorsque M. Biden était vice-président. Hunter Biden a siégé au conseil d’administration de Burisma, une société énergétique ukrainienne. La Maison Blanche a fait valoir que le GOP n’a présenté aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président.

Les républicains du Congrès ont partagé leur frustration concernant la réponse de l’administration à leurs demandes de documents. Le comité de surveillance a mis la main sur des milliers de pages de documents financiers et a également examiné les rapports d’activité bancaire du département du Trésor et un rapport interne du FBI, selon Le Washington Post.

Les conservateurs d’extrême droite du parti ont fait pression sur le président de la Chambre, Kevin McCarthy, pour qu’il transforme les enquêtes en une enquête de destitution. L’orateur a indiqué la semaine dernière qu’il était prêt à le faire.

Un porte-parole du Comité national démocrate (DNC), Ammar Moussa, a déclaré La poste: « Tout comme lorsqu’il a été destitué, Trump utilise l’aide à l’Ukraine pour faire de la politique, ce qui ne profite qu’à une seule personne : Vladimir Poutine. Les républicains de MAGA comme Marjorie Taylor Greene et Kevin McCarthy font écho aux attaques sans fondement de Trump, lancent une destitution politique et gaspillent l’argent des contribuables au lieu de travailler avec le président Biden pour réellement offrir des coûts plus bas, plus d’emplois et des communautés plus sûres pour le peuple américain.

M. Trump s’est entretenu avec M. Zelensky en 2019 dans le cadre de ce que l’ex-président a qualifié d’appel téléphonique « parfait ».

À l’époque, M. Zelensky demandait des missiles américains alors que son pays tentait de résister à ce qui est devenu plus tard l’invasion russe de l’Ukraine en février de l’année dernière.

« J’aimerais que vous nous rendiez service », a répondu M. Trump lors de l’appel, avant de demander à M. Zelensky de l’aider à trouver les e-mails du DNC qui, selon lui, sans preuves, se trouvaient sur un serveur en Ukraine.

M. Trump a également demandé à M. Zelensky de discuter de l’enquête sur Hunter Biden avec son avocat Rudy Giuliani et le procureur général William Barr. L’appel téléphonique a provoqué une plainte d’un lanceur d’alerte qui a ensuite conduit à l’enquête de mise en accusation.

Il a été destitué à la Chambre pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Il a été acquitté au Sénat, où un républicain, Mitt Romney de l’Utah, a voté avec les démocrates.