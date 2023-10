Trump revient au tribunal pour le troisième jour pour un procès pour fraude

NEW YORK –

L’ancien président américain Donald Trump est revenu mercredi à son procès pour fraude civile à New York pour une troisième journée après s’être heurté au juge en dénigrant un membre clé du personnel du tribunal dans une publication sur les réseaux sociaux.

Trump, le favori républicain dans la course à la présidentielle de 2024, s’absente volontairement de la campagne électorale pour assister au procès. Le procès du procureur général de New York, Letitia James, accuse Trump et son entreprise de tromper les banques, les assureurs et autres en fournissant des états financiers qui exagèrent considérablement sa richesse.

Le juge Arthur Engoron a déjà statué que Trump avait commis une fraude en gonflant la valeur de biens précieux, notamment son penthouse de la Trump Tower. La décision pourrait, si elle était confirmée en appel, coûter à l’ancien président le contrôle de son gratte-ciel emblématique et de certaines autres propriétés.

Trump nie tout acte répréhensible. Avec une rhétorique familière, alors qu’il se présentait au tribunal mercredi, il a qualifié James d' »incompétente », l’a dépeinte comme faisant partie d’un effort démocrate plus large visant à affaiblir ses perspectives pour 2024, et a qualifié le procès de « honte ».

Trump s’est souvent exprimé dans les couloirs du palais de justice et sur les réseaux sociaux au sujet du procès de James et du juge Arthur Engoron, également démocrate.

Mais après avoir agressé mardi le principal légiste d’Engoron sur les réseaux sociaux, le juge a imposé un silence limité, ordonnant à tous les participants au procès de ne pas lancer d’attaques personnelles contre le personnel du tribunal. Le juge a demandé à Trump de supprimer le « post désobligeant, faux et identifiant personnellement », et l’ancien président l’a retiré.

Le procès sans jury concerne six allégations qui sont restées dans le procès après la décision préalable au procès d’Engoron, et le procès vise à déterminer le montant des sanctions que Trump pourrait devoir payer. James demande 250 millions de dollars et une interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Mercredi, un comptable qui a préparé les états financiers de Trump pendant des années devait continuer à témoigner pour l’État. Les avocats de James tentent de montrer que Trump et d’autres membres de son entreprise avaient un contrôle total sur la préparation des déclarations.

Le comptable, Donald Bender, a déclaré mardi au tribunal que la Trump Organization ne fournissait pas toujours tous les documents nécessaires à la production des déclarations, bien qu’elle ait attesté dans des lettres au cabinet comptable que la société avait fourni tous les documents financiers et n’avait pas « sciemment données pertinentes retenues.

Lors du contre-interrogatoire, Bender a reconnu qu’il avait manqué un changement dans les informations sur la taille de l’appartement de la Trump Tower de l’ancien président.

L’avocat de la défense, Jesus M. Suarez, s’en est emparé, disant à Bender que l’entreprise et les employés de Trump « vivaient un enfer » parce que « vous l’aviez manqué ».

Bender a répondu : « Nous n’avons pas tout gâché. La Trump Organization a fait une erreur et nous ne l’avons pas compris. »

Trump prévoit de témoigner plus tard au cours du procès.