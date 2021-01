Photographie: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

Donald Trump est retourné à Washington jeudi, interrompant brusquement une retraite de vacances dans sa station privée du sud de la Floride alors que les alliés du président à Capitol Hill se préparent à relever le défi ultime de la victoire électorale de Joe Biden.

Le président aurait été d’humeur orageuse depuis son arrivée à Mar-a-Lago, où il a décampé quelques jours avant Noël et devait à l’origine rester pendant les célébrations du Nouvel An.

Ce qui a déclenché le changement de plan du président n’était pas clair. Il a refusé de répondre aux questions lors de l’embarquement pour son vol de retour à la Maison Blanche jeudi matin.

Mais quelques heures avant que la Maison Blanche n’annonce que Trump passerait le réveillon du Nouvel An à Washington, le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a annoncé qu’il s’opposerait au résultat du collège électoral lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier pour affirmer Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle de novembre.

Trump avait poussé ses plus fidèles soutiens au Congrès à organiser une dernière intervention sur le parquet de la Chambre pour tenter d’annuler les résultats de l’élection.

L’effort pour maintenir Trump au pouvoir est quasiment voué à l’échec, mais cela mettra à l’épreuve la loyauté des républicains envers le président, qui maintient une emprise semblable à un vice sur leur parti, même après que les Américains ont voté pour le démettre de ses fonctions après un seul mandat.

De nombreux républicains du Sénat avaient espéré éviter une telle confrontation sur le processus de certification, généralement une formalité. La décision de Hawley, un étudiant de première année conservateur soupçonné d’avoir des ambitions présidentielles, forcera ses collègues à affirmer ou à s’opposer publiquement aux résultats des élections.

Trump a perdu plusieurs États du champ de bataille par des marges claires. Sa volée de poursuites alléguant une fraude électorale généralisée dans six États qu’il a perdus a été rejetée presque unilatéralement, y compris par la Cour suprême.

Les responsables locaux et nationaux ont déclaré que c’était l’élection la plus sûre de l’histoire américaine, et le collège électoral a voté plus tôt ce mois-ci pour certifier la victoire 306-232 de Biden.

Et pourtant, Trump a refusé de céder, passant sa dernière saison de vacances en tant que président à fulminer de sa perte.

Sur Twitter, le président a continué à amplifier les complots sur la fraude électorale et s’en est pris aux responsables républicains qui ont refusé ses demandes d’annuler sa perte dans leurs États.

Mercredi, il a appelé le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, à démissionner même si de multiples récits confirmaient la victoire étroite et historique de Biden dans l’État.

Le départ prématuré de Trump de Mar-a-Lago est intervenu dans un contexte de préoccupation croissante à Washington selon laquelle l’Iran pourrait planifier de nouvelles représailles militaires avant le premier anniversaire du meurtre par les États-Unis du haut commandant militaire iranien Qassem Suleimani le 3 janvier.

Son retour intervient également un jour après que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a effectivement nié la demande de Trump que le Congrès augmente la taille des chèques de secours contre les coronavirus aux Américains de 600 $ à 2000 $.

Trump a retardé pendant des jours la signature du plan de relance massif – menaçant de fermer le gouvernement – en insistant pour que la législation inclue les chèques de 2000 $. Trump a finalement cédé, mais a continué à faire pression sur les dirigeants républicains, qualifiant leur inaction de «pathétique» et de «souhait de mort» politique.

Mercredi, McConnell a déclaré qu’il n’y avait «aucune voie réaliste» pour que le Sénat adopte un projet de loi de la Chambre qui augmenterait le montant d’argent déboursé aux familles américaines aux prises avec la santé publique et le bilan économique du virus.

Le Sénat se prépare également à annuler le veto de Trump sur un projet de loi sur la défense militaire qui a été adopté avec un soutien bipartite écrasant.

Alors que la pandémie fait rage, les responsables du Colorado et de la Californie ont annoncé la découverte d’une nouvelle variante et peut-être plus contagieuse du coronavirus, alors que le déploiement du vaccin a pris du retard sur ses objectifs au milieu de plaintes de chaos et de sous-financement pour les États, Trump a maintenu un public relativement faible profil pendant les vacances, restant pour la plupart hors de vue.

Il n’a fait aucun commentaire public sur l’attentat à la bombe le jour de Noël à Nashville, ni sur la mort d’un membre du Congrès républicain nouvellement élu, Luke Letlow, des complications liées à Covid-19.

Au lieu de cela, Trump est resté résolu à saper les résultats des élections de novembre depuis son arrivée à Mar-a-Lago le 23 décembre, accompagné de la première dame Melania Trump.

Déjà aigre, son humeur s’est encore assombrie lorsqu’il a vu les rénovations de ses quartiers privés au club, qui avaient été supervisés par sa femme dans le but de préparer leur famille à la vie après la Maison Blanche, selon CNN.

Le départ de Trump plus tôt que prévu signifie que le président n’assistera pas à la soirée annuelle du Nouvel An de la station, une somptueuse affaire de cravate noire à laquelle sa famille et lui assistent traditionnellement.

Selon CNN, pas moins de 500 réservations avaient déjà été confirmées pour l’événement.

Le réseau a rapporté que la fête devrait se dérouler sans l’invité d’honneur, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus et des appels des responsables de la santé publique à rester chez eux et à limiter la taille des rassemblements de vacances.